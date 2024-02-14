Подозреваемый в хищении топлива вышел на трибуну Рийгикогу и стал срывать заседание

Что хотел сказать вышедший на трибуну в 15:15 Грюнталь, осталось неясным по видеотрансляции, поскольку вице-спикер Рийгикогу Тоомас Кивимяги отключил микрофон на трибуне.

Затем Кивимяги дал слово министру финансов Марту Вырклаэву, который планировал представить законопроект, но, поскольку на трибуне по-прежнему был Грюнталь, Вырклаэв стал делать доклад с места, где во время подачи запросов сидят члены правительства. На это из зала раздались мешающие докладу звуки.

Когда глава фракции «Отечества» Хелир-Валдор Сэедер заметил, что так слушать доклад невозможно, Кивимяги объявил перерыв на пять минут. К концу перерыва Грюнталь освободил трибуну и Вырклаэв смог перейти туда, чтобы представить законопроект.

Из зала вновь раздался шум и вице-спикер заметил, что докладчику мешает фракция Консервативной народной партии (EKRE) и это достойно осуждения.