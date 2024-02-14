Департамент транспорта объявил, что сегодня после обеда отменяется особый режим содержания дорог, введенный из-за суровых погодных условий в семи уездах - Тартумаа, Пылвамаа, Вырумаа, Валгамаа, Вильяндимаа, Пярнумаа и Сааремаа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ⟩ Будьте осторожны, ситуация на дорогах быстро меняется
При этом водителям следует учитывать, что дорожное движение на некоторых участках может быть по-прежнему опасным - не только на основных шоссе, но и на второстепенных уездных дорогах.
Департамент транспорта предупреждает, что дорожная ситуация и погодные условия могут быстро меняться даже при поездках на короткие расстояния.
Особый режим содержания дорог был введен в начале этой недели на два дня и затем продлен Департаментом транспорта до среды, 14 февраля.
Если днем на дорогах по большей части было мокро, то к вечеру температура воздуха во многих районах опустится ниже нуля, есть опасность гололеда.
Из-за тумана в Ляэнемаа видимость на дорогах может быть ограничена.
Вечером и ночью синоптики обещают местами дождь и мокрый снег. Завтра утром в западной и южной Эстонии на дорогах ожидается туман.
Информацию о ситуации на дорогах в конкретном регионе страны можно получить по телефону 1247.
Дополнительную информацию о дорожных условиях и ограничениях движения можно найти на сайте http://tarktee.ee.