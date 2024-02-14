ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ⟩ Будьте осторожны, ситуация на дорогах быстро меняется

При этом водителям следует учитывать, что дорожное движение на некоторых участках может быть по-прежнему опасным - не только на основных шоссе, но и на второстепенных уездных дорогах.

Департамент транспорта предупреждает, что дорожная ситуация и погодные условия могут быстро меняться даже при поездках на короткие расстояния.

Особый режим содержания дорог был введен в начале этой недели на два дня и затем продлен Департаментом транспорта до среды, 14 февраля.

Если днем на дорогах по большей части было мокро, то к вечеру температура воздуха во многих районах опустится ниже нуля, есть опасность гололеда.

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Из-за тумана в Ляэнемаа видимость на дорогах может быть ограничена.

Вечером и ночью синоптики обещают местами дождь и мокрый снег. Завтра утром в западной и южной Эстонии на дорогах ожидается туман.

Информацию о ситуации на дорогах в конкретном регионе страны можно получить по телефону 1247.

Дополнительную информацию о дорожных условиях и ограничениях движения можно найти на сайте http://tarktee.ee.