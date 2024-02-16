Предупреждение для жителей Эстонии: звонки с этого номера – фишинговые

В последнее время увеличилось количество звонков в Эстонию со спутниковых телефонных номеров, цель которых - заманить людей перезвонить на неизвестный и бесплатный иностранный номер.

По словам менеджера по рискам Telia Андреаса Мейстера, одной из особенностей таких звонков является короткий определитель номера, на который получатель может не ответить. Кроме того, звонки обычно совершаются ночью - возможно, для того, чтобы воспользоваться снижением внимания людей.

Таким образом мошенники надеются заманить людей перезвонить на неизвестный иностранный номер. Поскольку это номера с премиальным тарифом, за такой звонок взимается плата.

«Напоминаем, что если вы не ожидаете звонка из-за границы, нет смысла перезванивать на незнакомый номер, который не соответствует нумерации эстонских номеров. Telia блокирует мошеннические международные звонки, но мошенники постоянно ищут новые способы обхода таких проверок. Мы просим вас быть особенно бдительными, если у вас есть пропущенный звонок с номера, начинающегося на +88213. Мы советуем вам не перезванивать на такие номера без крайней необходимости», - предупреждает риск-менеджер Telia.