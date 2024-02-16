ГАЛЕРЕЯ ⟩ Митинг в память о Навальном: у посольства РФ в Таллинне собралось около сотни участников акции

Сегодня управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило на своем сайте о смерти оппозиционера Алексея Навального.

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В связи со смертью Навального сегодня в 16.00 у здания российского посольства пройдет митинг, сообщил Rus.Postimees сразу после появления печальной новости руководитель пространства Reforum Space в Таллинне Николай Артеменко.

«Сегодня в 16 часов Reforum Space призывает всех прийти к посольству России в Таллинне в связи с гибелью или, иными словами, убийством Алексея Навального российскими властями», - сказал Артеменко.

У посольства уже начали собираться люди

По словам журналиста Rus.Postimees, находящегося на месте, около 16.00 у посольства уже начали собираться люди. С обеих сторон от посольства дежурят полицейские автомобили.

Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

​​На месте около сотни человек. Люди продолжают подходить.

Сегодня во многих странах пройдут акции протеста. К ним присоединяются Литва, Эстония, Латвия, Грузия, Армения, Великобритания, Франция, Сербия, Норвегия, Чехия, Испания, Италия, Швейцария, Германия, Австрия. В России в некоторых городах люди начали приносить цветы к памятникам жертв политических репрессий.

«Друзья мои, мне кажется, что сегодняшний день уже должен был показать, какой сумасшедший, больной ублюдок правит Россией. И вы все, сидящие за этими стенами, сопричастны к его преступлениям! Убить одного из лучших людей в России, которые пытались хоть что-то изменить в этой стране! - надрывая голос, кричит российская оппозиционерка Сана Безменова. - Я не могу долго говорить, но я хочу, чтобы мир, наконец увидел, какой сумасшедший ублюдок сидит в Кремле. Ну сделайте, наконец, что-нибудь! Тысячи политзаключенных умирают прямо сейчас!»

Митинг в память о Навальном у посольства РФ. Справа - оппозиционерка Сана Безменова. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

На митинге высказался и гражданин РФ Геннадий: «Я никогда не был в его штабах [в штабах Навального], но он всегда был мне глубоко симпатичен. Потому что он представлял качества человека, мужчины - полную противоположность того, что сейчас сидит во главе правящего класса в России. Семьянин, замечательные дети, полная открытость - и средства к существованию, и образ жизни, и чувство юмора, даже в самых невыносимых обстоятельствах».

Участники акции скандируют: «Не забудем, не простим!»

Несмотря на дождь, люди продолжают собираться у посольства РФ. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

Журналист Rus.Postimees сообщает, что около 17.00 митинг подошел к концу и люди стали расходиться.