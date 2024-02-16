Тем временем адвокат Алексея Навального Леонид Соловьев сообщил «Новой газете», что не может комментировать ситуацию.

«По решению семьи Алексея Навального я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально», - отметил Соловьев.

Издание SOTAvision опубликовало вчерашнее видео Алексея Навального на заседании Ковровского суда по видеосвязи из колонии. На кадрах он выглядит здоровым и шутит.

В таком же состоянии он был и 11 января, когда впервые выступил по видеосвязи из новой колонии.

Последний пост Навального в соцсетях был опубликован два дня назад. В нем он, как всегда, шутил. На этот раз о разлуке с любимой женой Юлией.

«Крошка, у нас с тобой все как в песне: между нами города, взлетные огни аэродромов, синие метели и тысячи километров. Но я чувствую, что ты рядом каждую секунду, и я люблю тебя все сильнее», - гласила запись в Instagram политика.

До этого Навальный поддержал идею акции российской оппозиции «Полдень против Путина», когда всем противникам российского диктатора предлагается в день его перевыборов 17 марта прийти на свои избирательные участки в 12:00.