Лидер российской оппозиции Алексей Навальный умер в тюрьме. Ему было 47 лет.
Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает на своем сайте о смерти оппозиционера Алексея Навального.
«16.02.2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», - говорится в сообщении.
Путинские силовики утверждают, что медицинские работники учреждения незамедлительно вызвали «экипаж скорой медицинской помощи».
«Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», - говорится в сообщении УФСИН.
Смерть политика подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Насколько мы знаем, сейчас со всеми соответствующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснениями и так далее. Каких то поручений не требуется. На этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас ФСИН руководствуется», - заявил Песков журналистам.
На уточняющий вопрос журналиста издания «Коммерсант» о том, что у Навального якобы оторвался тромб, Песков заявил, что не владеет такой информацией.
«Я не знаю. Это должны медики как-то выяснить», - сказал путинский пресс-секретарь.
Песков уточнил, что ему о смерти Навального «доложили из Москвы».
Приближенные к Путину сотрудники российской пропаганды в своих аккаунтах анонсируют заявление президента РФ, которое ожидается сегодня.
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш пока не подтверждает информацию о смерти оппозиционера.
«ФСИН по Ямало-Ненецкому округу распространяет новость о смерти Алексея Навального в ИК-3. Никаких подтверждений этого у нас пока нет. Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим», - заявила Ярмыш.
Тем временем адвокат Алексея Навального Леонид Соловьев сообщил «Новой газете», что не может комментировать ситуацию.
«По решению семьи Алексея Навального я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально», - отметил Соловьев.
Издание SOTAvision опубликовало вчерашнее видео Алексея Навального на заседании Ковровского суда по видеосвязи из колонии. На кадрах он выглядит здоровым и шутит.
В таком же состоянии он был и 11 января, когда впервые выступил по видеосвязи из новой колонии.
Последний пост Навального в соцсетях был опубликован два дня назад. В нем он, как всегда, шутил. На этот раз о разлуке с любимой женой Юлией.
«Крошка, у нас с тобой все как в песне: между нами города, взлетные огни аэродромов, синие метели и тысячи километров. Но я чувствую, что ты рядом каждую секунду, и я люблю тебя все сильнее», - гласила запись в Instagram политика.
До этого Навальный поддержал идею акции российской оппозиции «Полдень против Путина», когда всем противникам российского диктатора предлагается в день его перевыборов 17 марта прийти на свои избирательные участки в 12:00.
«Это будет общероссийская акция протеста против Путина, которая проходит рядом с вашим домом. Она доступна всем и везде. В ней смогут принять участие миллионы. А свидетелями ее станут десятки миллионов. Автор этой идеи - Максим Резник, бывший депутат заксобрания Петербурга и мой давнишний товарищ», - в частности, было сказано в публикации лидера российской оппозиции.
Rus.Postimees ранее обсуждал эту акцию с Максимом Резником в интервью.
В день объявления даты перевыборов Путина сторонники Навального запустили кампанию «Россия без Путина», украсив ее рекламой центральные улицы Москвы и Петербурга.
Алексей Навальный родился 4 июня 1976 года в Московской области. Юрист по образованию, с середины нулевых годов он занимался оппозиционной деятельностью и расследованиями коррупционных схем госкомпаний и чиновников. Был одним из организаторов масштабных протестов в крупных российских городах в 2011-2012 годах, когда россияне протестовали против фальсификации на парламентских и президентских выборах. Именно в 2012 году Путин вернулся в Кремль на третий срок.
В 2013 году был допущен до участия в выборах мэра Москвы. В 2018 году Навальный выдвигался в кандидаты на выборы президента России, но не был до них допущен. В 2020 году он был отравлен боевым отравляющем веществом, известном как «Новичок», чудом избежав смерти. Тогда самолет, в котором Навальному стало плохо, совершил незапланированную посадку, и медикам удалось его спасти. Навального выпустили из России на лечение в ЕС.
17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, несмотря на уговоры самых разных людей не делать этого. Политик утверждал, что не может не вернуться, так как он гражданин своей страны. Самолет был перенаправлен в другой аэропорт, Навальный был задержан при прохождении паспортного контроля. С тех пор он оставался за решеткой. С тех пор он несколько раз был признан виновным по самым разным уголовным статьям. В августе 2023 года его приговорили еще к 19-ти годам лишения свободы.
«19 лет колонии особого режима. Цифра не имеет значения. Я отлично понимаю, что, как и многие политзаключенные, сижу пожизненный срок. Где пожизненность измеряется сроком моей жизни или сроком жизни этого режима. Цифра приговора не для меня. Она для вас. Вас, а не меня, хотят испугать и лишить воли к сопротивлению. Вас вынуждают сдать без боя свою Россию банде предателей, воров и негодяев, захвативших власть. Путин не должен достичь своей цели. Не теряйте воли к сопротивлению», - заявил Навальный тогда.
В сентябре апелляционный суд оставил в силе 19-летний срок Навального.
В конце 2023 года Алексей Навальный пропал из колонии во Владимирской области, где содержался. Адвокаты смогли его найти только через три недели на крайнем севере.
Навальный был найден в той самой колонии № 3 «Полярный волк», расположенной в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, где, по сообщениям путинского тюремного ведомства, лидер оппозиции скончался всего через два месяца. У него осталось двое детей.