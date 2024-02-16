В пятницу, 16 февраля в 16.00 у здания посольства России в Таллинне (ул. Пикк, 19) пройдет митинг в память о лидере российской оппозиции Алексее Навальном.
Сегодня у здания посольства РФ пройдет митинг в память об Алексее Навальном
Сегодня управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило на своем сайте о смерти оппозиционера Алексея Навального.
В связи со смертью Навального сегодня в 16.00 у здания российского посольства пройдет митинг, сообщил Rus.Postimees руководитель пространство Reforum Space в Таллинне Николай Артеменко.