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Сегодня у здания посольства РФ пройдет митинг в память об Алексее Навальном

rus.postimees.ee
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Алексей Навальный.
Алексей Навальный. Фото: SHAMIL ZHUMATOV

В пятницу, 16 февраля в 16.00 у здания посольства России в Таллинне (ул. Пикк, 19) пройдет митинг в память о лидере российской оппозиции Алексее Навальном. 

Сегодня управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило на своем сайте о смерти оппозиционера Алексея Навального.

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В связи со смертью Навального сегодня в 16.00 у здания российского посольства пройдет митинг, сообщил Rus.Postimees руководитель пространство Reforum Space в Таллинне Николай Артеменко.

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