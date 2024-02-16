«Это политическое убийство»: реакция мира на смерть Алексея Навального

Михаил Ходорковский: «По официальной информации ФСИН Алексей Навальный умер сегодня в колонии. Если это правда, то вне зависимости от формальной причины ответственность за преждевременную смерть несет лично Владимир Путин, сначала санкционировавший отравление Алексея, а затем посадивший его в тюрьму. Я призываю всех в полдень 17 марта прийти на избирательные участки и вписать имя Алексея Навального в бюллетень для голосования (ранее Навальный поддержал акция «Полдень против Путина» , которая намечена на 12:00 17 марта - прим.ред. ). Если вы не знали или сомневались, как действовать в этот день, то вот вам ответ».

Политик, друг Навального Дмитрий Гудков: «Я не могу в это поверить. Но если все подтвердится, то смерть Алексея - это убийство. Организованное Путиным. Даже если Алексей умер от "естественных" причин, они были вызваны его отравлением и дальнейшими тюремными пытками. Кровь - на Путине. Еще одна в дополнение к сотням тысяч, убитых - тоже им - на войне. Конечно, убийца не он один - но и все его подручные, все эти патрушевы, бастрыкины и дальше, ниже, до последнего тюремщика. И еще - страшное и важное. Сегодня открылись ворота в смертную казнь для политзаключенных. А потом - и для всех. Очень соболезную семье Алексея, родным и близким, но в глубине души все равно отказываюсь в это верить. Какой кошмар!»