Мировые политики и другие известные персоны выражают соболезнования в связи с кончиной лидера российской оппозиции Алексея Навального. Rus.Postimees собрал некоторые из них. Сторонники политика и противники российского режима готовят акции протеста.
«Это политическое убийство»: реакция мира на смерть Алексея Навального
Верховный Представитель ЕС Жозеп Боррель: «Потрясен сообщениями СМИ о смерти Алексея Навального, очень смелого человека, посвятившего свою жизнь спасению чести России, дав надежду демократам и гражданскому обществу. Пока мы ждем дальнейшей информации, давайте проясним: ответственность за это лежит исключительно на Путине».
Госсекретарь США Энтони Блинкен: «Россия несет ответственность за смерть Навального. Мы будем обсуждать это со многими другими странами, обеспокоенными судьбой Алексея Навального, особенно если эти сообщения окажутся правдой».
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан: «Если это подтвердится, то это ужасная трагедия <…> Это поднимает реальные и очевидные вопросы о том, что именно произошло».
Канцлер Германии Олаф Шольц: «Навальный заплатил смертью за свое мужество вернуться в Россию. Мы думаем о его жене, о детях, о друзьях, о его последователях. Это просто ужасно и это знак, как Россия изменилась. К сожалению, этот процесс начался очень давно, и она отошла от демократии. Это уже давно не демократия».
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак: «Это ужасные новости. Будучи самым ярым защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество. Мои мысли с его женой и народом России, для которого это огромная трагедия».
Президент Украины Владимир Зеленский: «Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно он убит Путиным, как и тысячи других замученных, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции. Именно поэтому не должен сохранить ничего. Путин все должен проиграть, все должен потерять и отвечать за содеянное».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг: «Алексей Навальный был сильным голосом за свободу и демократию на протяжении многих лет. НАТО и союзники НАТО призывали к его немедленному освобождению на протяжении долгого времени. Наши мысли с его семьей и близкими. Мы продолжаем поддерживать всех, кто поддерживает свободу как это делал Навальный на протяжение многих лет. Важно установить все факты, Россия должна ответить на очень серьезные вопросы».
Президент Латвии Эдгар Ринкевич: «Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как политике, он был только что жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима. Мои соболезнования семье и друзьям».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили: «Смерть Алексея Навального - трагедия для всех защитников демократии и прав человека. Мои соболезнования его семье и тем, кто в России продолжает борьбу за демократию».
Мать Алексея Навального Людмила Навальная: «Не хочу слышать никаких соболезнований. Видели сына в колонии 12 числа, были на свидании. Был жив, здоров, жизнерадостен».
Нобелевский лауреат, журналист Дмитрий Муратов: «Это страшная новость. Уверен, что тромб (если это был он) - прямое следствие 27-го по счету срока в ШИЗО. Что такое ШИЗО - это неподвижность, малокалорийная еда, нехватка воздуха, постоянный холод. Алексея Навального три года подвергали мукам и пыткам. Как сказал мне врач Навального: тело такого выдержать не может. К сроку Алексея Навального добавили убийство. Выражаю глубокие соболезнования самым близким людям Алексея: жене, детям, родителям, брату. У всех сотрудников медицинской службы, которые работают в колонии, обязательно должны быть видеорегистраторы. Мы будем требовать предоставления записей: когда приехали медики, как оказывалась помощь, были ли использованы все возможности для спасения».
Михаил Ходорковский: «По официальной информации ФСИН Алексей Навальный умер сегодня в колонии. Если это правда, то вне зависимости от формальной причины ответственность за преждевременную смерть несет лично Владимир Путин, сначала санкционировавший отравление Алексея, а затем посадивший его в тюрьму. Я призываю всех в полдень 17 марта прийти на избирательные участки и вписать имя Алексея Навального в бюллетень для голосования (ранее Навальный поддержал акция «Полдень против Путина», которая намечена на 12:00 17 марта - прим.ред.). Если вы не знали или сомневались, как действовать в этот день, то вот вам ответ».
Журналист Леонид Парфенов: «ЭТО ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБИЙСТВО».
Политик, друг Навального Дмитрий Гудков: «Я не могу в это поверить. Но если все подтвердится, то смерть Алексея - это убийство. Организованное Путиным. Даже если Алексей умер от "естественных" причин, они были вызваны его отравлением и дальнейшими тюремными пытками. Кровь - на Путине. Еще одна в дополнение к сотням тысяч, убитых - тоже им - на войне. Конечно, убийца не он один - но и все его подручные, все эти патрушевы, бастрыкины и дальше, ниже, до последнего тюремщика. И еще - страшное и важное. Сегодня открылись ворота в смертную казнь для политзаключенных. А потом - и для всех. Очень соболезную семье Алексея, родным и близким, но в глубине души все равно отказываюсь в это верить. Какой кошмар!»
Журналист-расследователь, друг Навального Христо Грозев: «Навальный был окончательно убит Путиным сегодня».
Блогер, друг Навального Илья Варламов: «Ужас. Умер Алексей Навальный. Недавно его в очередной раз отправили в ШИЗО, где сумме он провел свыше 300 дней. Сегодня ФСИН написали, что умер на прогулке. Просто нет слов».
Филолог Владимир Гуриев: «Не первая, прямо скажем, жертва, но он казался бессмертным, и этим своим бессмертием и невероятной смелостью давал надежду даже в самые черные дни. Даже тем, кто его не любил и не поддерживал. В каком-то смысле мы его не заслуживали. И этой надежды тоже».
Кинорежиссер Виталий Манский: «Суки! Гореть вам в АДУ!!!»
Политолог Екатерина Шульман: «В прошлый вторник я слышала аудиозапись его голоса, сделанную во время судебного заседания, которое было за день до этого, в понедельник. Это был голос здорового, энергичного неистощенного человека. Когда у человека сорваны связки, воспаление лёгких, сердце не тянет или он голоден, это слышно по голосу - поверьте преподавателю. Неделю назад он был здоров и полон сил. Никаких версий, кроме убийства, у нас не остается».
Члена Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитник и журналист Ева Меркачёва: «Я думаю, что на самом деле не могло не сыграть свою роль и бесконечное помещение в ШИЗО. Мы знаем про 27 раз. Изначально, когда ограничивали срок пребывания человека в ШИЗО, исходили как раз из того, что медики считали нахождение там, в этих экстремальных условиях, очень вредным для организма. Поэтому по закону в ШИЗО нельзя отправлять дольше, чем на 15 суток. С чем это связано? Я напомню, что туда нельзя брать свою одежду теплую, еду, к которой привык человек. Он не может использовать никакие личные вещи. Там нет ни телевизора, ни холодильника. Вот, но что делается?
Вот после того, как человек 15 суток отбыл, человек снова вызывают на комиссию и говорят, что он что-то нарушил и, в общем, снова отправляют на 15 суток. И вот эта карусель может быть бесконечна. Мы уже обращали на нее внимание. Мы говорили, что нельзя человека бесконечно помещать в ШИЗО».
Политик Борис Надеждин: «Я молюсь, чтобы информация оказалось неправдой. Алексей - один из самых талантливых и смелых людей в России, которых я знал».
Политик Лев Шлосберг: «Смерть Алексея Навального является спланированным политическим убийством и должна быть расследована как посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность (статья 277 Уголовного кодекса РФ), что наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. Это большое личное потрясение для граждан России. Мои соболезнования семье, всем родным и друзьям Алексея Навального. Когда в Россию вернется правосудие, убийцы будут установлены и наказаны».
Писатель Дмитрий Глуховский: «Навального убили в тюрьме. Самого отважного человека в Российской политике убили подло, трусливо и предательски, отравив, изолировав, сослав за Полярный круг пожизненно - и все равно продолжая его бояться. Российский режим это стопроцентное, беспримесное зло. Он несет миру только смерть, боль, несчастье и безнадегу. Светлая память герою».
Диссидент Юлий Рыбаков, отсидевший срок в СССР за инакомыслие: «300 дней карцера - это казнь!»
Премьер-министр Польши Дональд Туск: «Алексей, мы никогда тебя не забудем. И мы никогда их не простим».