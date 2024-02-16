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Кая Каллас прокомментировала смерть Алексея Навального

rus.postimees.ee
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Sander Ilvest

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) прокомментировала смерть лидера российской оппозиции Алексея Навального в X (бывший Twitter). 

«Смерть Алексея Навального является еще одним мрачным напоминанием о преступном режиме, с которым мы имеем дело, и о том, почему Россия и все виновные должны нести ответственность за каждое из своих преступлений.

Мои соболезнования. Думаю обо всех тех, кто все еще сидит за решеткой за свои политические взгляды», - пишет Каллас.

Алексей Навальный умер в тюрьме

«16.02.2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», - говорится в сообщении ФСИН, опубликованном сегодня.

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