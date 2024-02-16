Кая Каллас прокомментировала смерть Алексея Навального

«Смерть Алексея Навального является еще одним мрачным напоминанием о преступном режиме, с которым мы имеем дело, и о том, почему Россия и все виновные должны нести ответственность за каждое из своих преступлений.

Мои соболезнования. Думаю обо всех тех, кто все еще сидит за решеткой за свои политические взгляды», - пишет Каллас.

Alexei @navalny's death is yet another dark reminder of the rogue regime we’re dealing with – and why Russia and all those responsible must be held accountable for each of their crimes.



My condolences. Thinking of all those who still sit behind bars for their political views. — Kaja Kallas (@kajakallas) February 16, 2024

Алексей Навальный умер в тюрьме

«16.02.2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», - говорится в сообщении ФСИН, опубликованном сегодня.

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Смерть политика подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.