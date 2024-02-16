Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) прокомментировала смерть лидера российской оппозиции Алексея Навального в X (бывший Twitter).
Кая Каллас прокомментировала смерть Алексея Навального
«Смерть Алексея Навального является еще одним мрачным напоминанием о преступном режиме, с которым мы имеем дело, и о том, почему Россия и все виновные должны нести ответственность за каждое из своих преступлений.
Мои соболезнования. Думаю обо всех тех, кто все еще сидит за решеткой за свои политические взгляды», - пишет Каллас.
Alexei @navalny's death is yet another dark reminder of the rogue regime we’re dealing with – and why Russia and all those responsible must be held accountable for each of their crimes.— Kaja Kallas (@kajakallas) February 16, 2024
My condolences. Thinking of all those who still sit behind bars for their political views.
Алексей Навальный умер в тюрьме
«16.02.2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», - говорится в сообщении ФСИН, опубликованном сегодня.
Смерть политика подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.