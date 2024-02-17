Он был единственным настоящим конкурентом Путина. Не спойлером, не подставой, не статистом – потому что те придуманы властью, а он сделал себя сам. Навальный начал путь к победе, приняв решение вернуться из заграницы, и символически достиг ее, вскоре оказавшись в тюрьме. И тогда его всесильный враг смекнул, что убивать его сразу не нужно. Так заключенный Навальный превратился в заложника.
Время коммента ⟩ Работа тромба и смерть надежды: зачем российская власть так долго убивала Алексея Навального
Так в апреле 2021 года назвал уже сидевшего в тюрьме Алексея Навального спикер госдумы РФ Вячеслав Володин. Правда, он уточнял, что оппозиционер «сам себя сделал заложником – заложником американской политики, когда они его завербовали и дальше уже начали простраивать под реализацию своих интересов». Всякий раз, когда террористы у власти проговариваются, чем они заняты на самом деле, они говорят о хитроумных схемах Запада, замышляющего уничтожение России.
Образ Навального лепился по этому лекалу. Он занимался подозрительным бизнесом (дело «Ив Роше») для поддержки своих политических амбиций. Был замечен с политиком Немцовым, который на митингах с горсткой сторонников непочтительно отзывался о главе государства. После того, как Немцова убили какие-то бандиты, Навальный набрал вес, хотя его и предупреждали кислотой по лицу в 2017 и 2019 годах. Из-за деструктивной деятельности и попыток победить на муниципальных выборах кто-то из конкурентов попытался его отравить в 2020 году. Параллельно Навальный проходил по делу о своих махинациях и был арестован по возвращении на родину после курса дорогостоящей реабилитации за границей.
В колонии Навальный вел себя плохо. Он не благодарил за те две таблетки ибупрофена, которые ему дали от болей в спине. Не здоровался с инспектором и не застегивал куртку на все пуговицы. Громко цитировал оскорбительные для всякого российского патриота решения Европейского Суда по Правам Человека. Требовал отпустить его пописать из карцера, где не было даже дырки в полу. А потом дошел до того, что не отдавал инспектору ручку. И все это – на фоне злостной симуляции болезней. Хотя здоровый ведь мужик – косая сажень в плечах, развязность и хиханьки все время…
А 16 февраля 2024 года в 14 часов 17 минут по московскому времени заключенный Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». Это в 108 километрах от Воркуты по прямой и восемь часов на машине по дорогам. Еще накануне Навальный участвовал по видеосвязи в заседании Ковровского суда Владимирской области по иску, который подал в ноябре 2023 года к колонии № 6, где ранее отбывал наказание. Иск был связан с запретом адвокатам Навального в пользовании средствами связи в ходе встреч с подзащитным.
Судя по видео, которое распространила SOTA, вечером 15 февраля Навальный чувствовал себя бодрым настолько, чтобы в присущей ему ироничной манере обратиться к судье с просьбой «подогреть» свой лицевой счет, где хронически не достает средств на оплату судебных издержек. А на следующий день Навального не стало. Как сообщили представители колонии, у него оторвался тромб.
Бывшая сотрудница ФСИН и член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по правам человека в местах заключения Анна Каретникова написала в фейсбуке: «ТЭЛА, тромбоэмболия легочной артерии … это то, чем можно объяснить все». Реаниматолог Александр Полупан, который помогал Навальному в августе 2020 года после отравления «Новичком», подтвердил, что диагноз, который был тут же обнародован властями, можно поставить только при условии вскрытия. Из чего можно сделать вывод, что это была «домашняя заготовка».
Примечательно, что Навальный был убит спустя два дня после смерти матери Бориса Немцова, также убитого Путиным 27 февраля 2015 года. Смерть Дины Яковлевны Немцовой – врача-педиатра, прожившей 96 лет и пережившей гибель сына, – вновь заставила говорить о нем и вспоминать его слова о том, что мама сделала его политиком. Февраль – месяц вьюжный, когда уже все устали от зимы, а конца ей пока не видно. Никакого символизма здесь нет – просто рассуждения о фоне, на котором развернулась вчерашняя трагедия в поселке за полярным кругом.
Не будучи заложником заграницы, каким его объявлял спикер Госдумы (полковник запаса и обладатель диплома академии МВД), Навальный оказался заложником своей честной ставки. Жить в Германии - да где угодно, хоть в Парагвае, где русские инженеры когда-то построили железную дорогу, - обеспечивать себя и семью, в перспективе даже получать пенсию, лениво поругивая давно оставленную родину, - это же так прагматично, так рационально. Но Навальный раньше других понял, что будущее требует жертв. Потому что все в основном хотят уцелеть любой ценой. А становиться героями – нет, не хотят.
Но это заложничество было добровольным. Тогда как власть попыталась перехватить, заляпать и обесценить эту жертву, присвоив заложничество и наступив на него своими немытыми ногами. Они 27 раз отправляли Навального в штрафной изолятор за те провинности, которые кратко были перечислены в начале этого текста. Он постоянно болел, кашлял, худел и часто был неузнаваем, но с поразительной витальностью возвращался к своим ухмылочкам и «сердечкам», которые строят друг другу пальцами все эти жалкие хипстеры в кедах и с паническими атаками.
Пока он жил, власть могла играть в кошки-мышки со всеми, кто в него верил. Вытягивать деньги из него, то есть родственников и сторонников. Тянуть время и резко отпускать в момент, когда все уже привыкли к выживанию после ШИЗО, когда сводки об этой сверхчеловеческой силе сделались рутиной. Человек масштаба президента, сидящий в карцере, где сутками напролет недоступен даже ночной горшок, - это лучший крючок, с помощью которого можно возить брюхом по бетону всех, кто был связан с Навальным и кто до последнего надеялся. Получил «Оскар» - все поплакали от умиления. Красивая семья и образованные сторонники пусть себе надеются, чтобы ничего на самом деле не происходило!
Через месяц в России состоятся так называемые «президентские выборы». Когда-то Путин убивал Немцова за его позицию по Украине. Десятью годами ранее он подарил себе на день рождения убийство Анны Политковской за ее расследования о Чечне. Ныне казнь успешного конкурента Путина, который не хотел ни травиться, ни угасать от мучений, происходит, когда многие собирались писать на бюллетенях его имя. Теперь это точно произойдет. Навальный ушел непобежденным и остался политической силой. Этот эффект российская власть просчитать не сумела, потому что не верит людям и боится их. Жаль только, что никто так и не признает Путина незаконным президентом. Даже после этого инцидента.
Так что поводов для воодушевления немного. В России все меньше жизни, и она в таком виде, похоже, устраивает весь мир. В день убийства Навального пришло также известие о смерти выдающегося фотографа Дмитрия Маркова, который снимал, среди прочего, на процессе оппозиционного лидера, происходившем в 2021 году. Марков – автор одной из ключевых фотографий эпохи, которую ему самому уже не суждено превзойти. Смерть забирает лучших, и Россия этому пока только помогает. Так будет, пока люди там чтят лишь мертвых героев и вступают в сговор со своими мучителями. А Навальный показывал, что бывает иначе.