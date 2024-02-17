Время коммента ⟩ Работа тромба и смерть надежды: зачем российская власть так долго убивала Алексея Навального

Министр финансов РФ Алексей Кудрин, а также лидеры оппозиции Борис Немцов и Алексей Навальный на протестном шествии по проспекту Сахарова в Москве, декабрь 2011. Фото: MISHA JAPARIDZE/AP

Не будучи заложником заграницы, каким его объявлял спикер Госдумы (полковник запаса и обладатель диплома академии МВД), Навальный оказался заложником своей честной ставки. Жить в Германии - да где угодно, хоть в Парагвае, где русские инженеры когда-то построили железную дорогу, - обеспечивать себя и семью, в перспективе даже получать пенсию, лениво поругивая давно оставленную родину, - это же так прагматично, так рационально. Но Навальный раньше других понял, что будущее требует жертв. Потому что все в основном хотят уцелеть любой ценой. А становиться героями – нет, не хотят.

Участник шествия в поддержку арестованного лидера оппозиции Алексея Навального. Москва, 23 января 2021. Фото: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Но это заложничество было добровольным. Тогда как власть попыталась перехватить, заляпать и обесценить эту жертву, присвоив заложничество и наступив на него своими немытыми ногами. Они 27 раз отправляли Навального в штрафной изолятор за те провинности, которые кратко были перечислены в начале этого текста. Он постоянно болел, кашлял, худел и часто был неузнаваем, но с поразительной витальностью возвращался к своим ухмылочкам и «сердечкам», которые строят друг другу пальцами все эти жалкие хипстеры в кедах и с паническими атаками.

Алексей Навальный после оглашения приговора. 2 февраля 2021. Фото: Postimees / AP Photo / SCANPIX