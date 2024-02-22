Ласкаво просимо ⟩ Большой обзор кафе и ресторанов украинской кухни в Эстонии

С начала войны в Украине, развязанной диктатором Путиным, прошло два года. Сейчас в нашей стране живет несколько тысяч украинских беженцев. Учат язык, работают. Некоторые открыли свои кафе и ресторанчики, маленькие, но неизменно уютные и хлебосольные. Журналисты Rus.Postimees Вера Копти и Александр Шкут посетили четыре заведения.
Украинская кухня - одна из популярных национальных кухонь мира. Эстония - не исключение. Широко известен и любим многими находящийся в Мустамяэ трактир «Хуторок» с его практически фольклорным антуражем. Ресторан «Одесса» в Старом городе тоже знаком любителям южной, пряной, специфической одесской кухни. Но два эти заведения работают уже давно и завоевали популярность задолго до войны, поэтому в нашем сегодняшнем рассказе они уступят место новеньким. Шумно и весело открылся бар «Пьяная вишня». Надо как-нибудь наведаться, но там все-таки не едят, и это, в сущности, франшиза.
Puzata Hata - так называется предприятие общественного питания, которое общается с клиентами дистанционно и через посредников: доставка и только доставка. Нам стало известно, что в Украине есть ресторанная сеть с таким же названием. На просьбу рассказать о себе сотрудники заведения журналистам не ответили.
Не всегда открытию заведения с украинской кухней сопутствовал успех. Так, Postimees подробно рассказывал о кафе Ukraina на хуторе Рийны Луйк – известной владелицы питомника растений Luige Puukool.
Кафе на хуторе открылось 10 июля позапрошлого года, а уже через месяц Рийна Луйк грустно сказала корреспонденту Maaleht: «Кафе у меня есть, а украинок нет!» Луйк сказала, что нагрузка показалась им большой, сельская жизнь - сложной, а зарплата - маленькой. Что ж, люди бывают разные. К счастью, мы встретились с настоящими энтузиастами своего дела.