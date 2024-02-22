Ласкаво просимо ⟩ Большой обзор кафе и ресторанов украинской кухни в Эстонии

Открыв кафе на тихой улочке Тина, сестры погрузились в эстонский язык не столько на курсах, сколько благодаря общению с соседями, многие из которых стали их покупателями.

В полуподвальном помещении чисто, тепло, и уютно по-скандинавски. Видимо, школа дизайна Ольги сказывается. Пахнет кофе, Оля варит его по-турецки, на песке. Ирина на кухне готовит дегустационный сет: сестры хотят похвастаться разнообразием своих начинок. Тут есть чему удивиться!

С подачей своих изделий сестры не заморачиваются: главное - вкус, а керамическая посуда, между прочим, сделана в их родном Славянске. Фото: Вера Копти.

Пельмени у сестер с курицей, телятиной, свининой и курицей, «чистой» телятиной, телятиной со свининой. Вареники с капустой, с картошкой, с картошкой и креветками, с творогом и шпинатом. Сладкие вареники с вишней и ванильный творогом. У вас еще не началось повышенное слюноотделение? Чтобы отличить один вид от другого, их защипывают по-разному. А в кафе то и дело спускаются курьеры и забирают то уже готовые, то - замороженные пельмени и вареники.

«Мы - самые ненормальные женщины в этом мире! Мы даже ночуем здесь, потому что есть желающие ночью наесться пельменей или вареников», - говорит одна из сестер.

Несмотря на трудности, владелицы Iroli не теряют оптимизма. Фото: Вера Копти.

Конечно, в Эстонии есть и другие кафе и рестораны, где успешно работают или развивают свой бизнес украинцы, бежавшие к нам от ужасов войны. Если вам есть о чем рассказать, что показать и чем угостить жителей нашей страны и туристов, дайте знать, и мы обязательно встретимся.