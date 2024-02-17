- Да, но перед выборами лучше наоборот, не мутить воду.

- Вы знаете, там своя логика, КГБшная, не человеческая. Там наоборот логика: «А вот что вы нам сделаете? А вот вам!» Мне сложно эту логику понять, но я просто вижу, как они действуют, их совершенно не смущают какие-то резонансные скандалы. Вспомним, как Борю Немцова убивали, моего товарища, журналиста Михаила Бекетова из Химок, который писал о проблемах коррупции. Это на самом деле совершенно нормальное для российских властей поведение: убить человека в тюрьме.

- Что больше всего поражало вас в Навальном?

- Я помню, когда мы с Алексеем познакомились, он меня поразил тем, что он был очень красивый, высокий и такой нормальный парень, человеческий. Я тогда считала, что политики в России – старые, страшные, ужасные. А тут такой нормальный парень, симпатичный. Он меня сразу расположил к себе своей харизматичностью, говорит: «Ну, ты даешь! Мы думали, думали в Химках сделать какой-то движ, да передумали – население у вас какое-то овощное. Как ты вообще это делаешь?»

Евгения Чирикова в 2011 году была лидером движения «В защиту Химкинского леса». Активисты боролись против незаконной рубки леса из-за строительства трассы на территории леса. Позже трасса была построена.