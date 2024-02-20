Российское вторжение в Украину положило конец эпохе «мирного дивиденда» в Европе и стало поводом масштабного перевооружения. Но успешно ли объявленное европейское перевооружение и будет ли Европа способна обеспечить Украину необходимым? Об этом размышляет сотрудник Института Шютте Тартуского университета Ян Терентьев.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Арсенал демократии: способны ли страны Европы обеспечить Украину необходимым?
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и Rus.Postimees.
В конце января премьер-министр Кая Каллас, вместе с главами правительств Германии, Чехии, Дании и Нидерландов, подписали совместное письмо с призывом к ускорению поставок вооружений Украине, заявив, что украинские войска стремительно теряют запасы боеприпасов, необходимых для обороны против продолжающейся российской агрессии. Сам по себе призыв глав правительств заслуживает похвалы за привлечение внимания общественности к тому факту, что украинские защитники платят своей кровью за любое промедление с поставками боеприпасов. Но неизбежно возникает вопрос: неужели проблема обеспечения Украины европейским вооружением усугубилась настолько, что нуждается в открытых призывах к действию со стороны глав правительств Европейского союза?
Действительно, несмотря на представленные в предыдущем году обещания доставить вооруженным силам Украины один миллион снарядов к марту 2024 года, согласно заявлениям представителя общей внешней политики ЕС Жозепа Борреля, страны ЕС смогут поставить к положенному сроку лишь половину обещанного числа снарядов, покрыв лишь малую часть действительной нужды украинских войск. В то же время поставки боеприпасов и вооружений из Соединенных Штатов ограничены межпартийными разногласиями в Конгрессе США, а арсеналы европейских членов НАТО значительно опустели.
На фоне заявлений о сокращении поставок западного вооружения Украине, статей о неуспешном процессе перевооружения европейских стран-членов НАТО, а также информации о поставках вооружения и боеприпасов в Россию из Ирана и Северной Кореи, у читателя может возникнуть законный вопрос: как находящейся под санкциями России удается восполнять свои запасы боеприпасов для непрекращающихся атак, в то время как страны ЕС с трудом справляются с поставками вооружения Украине, несмотря на многократное превосходство в размере экономики и громкие обещания о перевооружении? И действительно ли европейское перевооружение и производство европейских боеприпасов для Украины не оправдали возложенных на них надежд?
Мирный дивиденд, немирное время
Чтобы ответить на эти вопросы, стоит начать с эффекта «мирного дивиденда», или значительного сокращения затрат на оборону в странах Запада вскоре после окончания холодной войны и их перенос на гражданские нужды, в том числе на сокращение налогового бремени. Сокращение затрат в свою очередь привело к последовательному уменьшению производственных мощностей в оборонной промышленности, переходу квалифицированных кадров в иные сектора, и исчезновению производственных цепочек, необходимых для многократного увеличения производственных мощностей, в котором страны Европы внезапно так стали нуждаться.
Несмотря на медленно возобновившийся рост европейской оборонной промышленности, начиная с российской оккупации Крыма в 2014 году, этих мощностей оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить спрос, возникший к европейской оборонной промышленности после полномасштабного российского вторжения в Украину.
В итоге отсутствие необходимых производственных цепочек привело к тому, что масштабные заказы на восполнение европейских арсеналов требуют создания новых производственных мощностей, таких мощностей, которые, в свою очередь, требуют многомиллиардных вкладов и нескольких лет строительства. Но для того, чтобы позволить себе настолько масштабные вклады, оборонные предприятия нуждаются в заверенных на государственном уровне надежных долгосрочных сделках, которые оправдали бы подобное расширение производственных мощностей.
Эта позиция была пару недель назад прямолинейно высказана Микаэлем Йохансоном, генеральным директором концерна Saab, одного из крупнейших производителей военной техники в ЕС. Йохансон прямо заявил, что оборонная промышленность нуждается не в отдельных заказах, а в долгосрочных производственных соглашениях, чтобы дать предприятиям возможность вложиться в увеличение производственных масштабов и новых промышленных центров, и избежать повторного сокращения оборонной промышленности как в ходе «мирного дивиденда» тремя десятилетиями ранее, - риска, на который оборонные предприятия более не готовы решиться.
Схожая позиция была высказана осенью и представителями ASD, крупнейшей группы лоббистов оборонных предприятий в Брюсселе, которые заявили, что наращивание оборонного потенциала требует долгосрочного планирования и более осознанного сотрудничества оборонных предприятий с Европейским союзом и правительствами стран-членов ЕС, в то время как восстановление полномасштабного производства боеприпасов и военной техники требует воссоздания целой промышленной «экосистемы». Расходы на такое восстановление требуют инвестиций, которые сами по себе предприятия оборонной промышленности обеспечить не готовы.
Сцепленные цепочки
С учетом вышесказанного возникает очевидный вопрос: если на перевооружение есть и заявленные средства, и готовность производителей восстановить производственные цепочки, то почему же крупные оборонные заказы для поддержки украинских войск и перевооружения европейских стран-членов ЕС часто остаются на стадии обсуждения? И тут ключевым фактором является требуемая европейскими оборонными предприятиями долгосрочность: с точки зрения оборонных предприятий масштабное перевооружение финансово окупается только в случае многолетнего производства на новых производственных мощностях.
Прекрасным примером служит бельгийская оружейная компания KNDS, которая готовит новую производственную линию для 155 мм артиллерийских боеприпасов, однако лишь на подготовку оборудования уйдет порядка двух лет, после чего завод сможет выпускать около 30 000 снарядов в год; стоит сравнить это с потребностями ВСУ, нуждающимися в 200 000 снарядов каждый месяц на линии фронта.
Сочетание вынужденной долгосрочности оборонных сделок и обязательств, которые обязаны принять на себя европейские правительства, привели к ситуации, где решения о перевооружении последовательно откладывались, перенося все дальше как производство, так и получение необходимых боеприпасов и вооружений. Но если в предыдущие неполные два года часть западных правительств по всей видимости возлагали иллюзорную надежду, что начатая Россией война будет краткосрочна, то к наступающему двухлетию войны в странах Европы возникает понимание долгосрочности развязанной Россией войны, нужды немедленного перевооружения Европы и обеспечения Украины всем необходимым для обороны.
Тише едешь, дальше…
Стоит отметить, что несмотря на все упомянутые препятствия, включая запоздалость, начатый в предыдущем году процесс перевооружения уже дает свои ранние плоды. Так, по заявлению Жозепа Борреля, ЕС обеспечит вооруженные силы Украины более чем миллионом артиллерийских снарядов к концу года, в то время как рост производства снарядов европейской оборонной промышленностью составил порядка сорока процентов, а оборонные предприятия продолжают объявлять об увеличении производства боеприпасов.
В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что в 2024 году объем производства боеприпасов в ЕС должен составить 1,4 млн снарядов, а в 2025 году вырасти до 2 млн. Уже в конце этого месяца еврокомиссар планирует представить оборонный фонд Европейского союза, European Defence Investment Program (EDIP), который выделит 100 млрд евро на увеличение совместных закупок вооружения и вывода ЕС в большую боевую готовность за счет наращивания внутреннего производства вооружения и боеприпасов. По мнению еврокомиссара, такими темпами ЕС достигнет паритета с Россией в производстве вооружения в течение от восемнадцати месяцев до двух лет.
Стоит признать, что достижение одного лишь паритета с Россией недостаточно, особенно при поставках боеприпасов из Ирана и Северной Кореи. Но в условиях растущего риска российской агрессии против соседних стран, стабильный крепкий рост оборонной промышленности - это единственная долгосрочная гарантия безопасности Европейского союза и независимости Украины.
Лучший момент приступить к полному европейскому перевооружению был два года назад. Второй лучший момент наступил сейчас.