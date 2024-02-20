ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Арсенал демократии: способны ли страны Европы обеспечить Украину необходимым?

Схожая позиция была высказана осенью и представителями ASD, крупнейшей группы лоббистов оборонных предприятий в Брюсселе, которые заявили, что наращивание оборонного потенциала требует долгосрочного планирования и более осознанного сотрудничества оборонных предприятий с Европейским союзом и правительствами стран-членов ЕС, в то время как восстановление полномасштабного производства боеприпасов и военной техники требует воссоздания целой промышленной «экосистемы». Расходы на такое восстановление требуют инвестиций, которые сами по себе предприятия оборонной промышленности обеспечить не готовы.

Сцепленные цепочки

С учетом вышесказанного возникает очевидный вопрос: если на перевооружение есть и заявленные средства, и готовность производителей восстановить производственные цепочки, то почему же крупные оборонные заказы для поддержки украинских войск и перевооружения европейских стран-членов ЕС часто остаются на стадии обсуждения? И тут ключевым фактором является требуемая европейскими оборонными предприятиями долгосрочность: с точки зрения оборонных предприятий масштабное перевооружение финансово окупается только в случае многолетнего производства на новых производственных мощностях.

Прекрасным примером служит бельгийская оружейная компания KNDS, которая готовит новую производственную линию для 155 мм артиллерийских боеприпасов, однако лишь на подготовку оборудования уйдет порядка двух лет, после чего завод сможет выпускать около 30 000 снарядов в год; стоит сравнить это с потребностями ВСУ, нуждающимися в 200 000 снарядов каждый месяц на линии фронта.