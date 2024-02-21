Художественная выставка «Момент» наделала очень много шума. Rus.Postimees спросил у таллиннцев, как они воспринимают послание этого арт-проекта и нужно ли вот так открыто показывать ужасы войны.
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Уличный опрос ⟩ От «картинами уже не напугать» до «кто это все разрешил?»: жители Таллинна о нашумевшей выставке
Напомним, что в понедельник, 19 февраля, в Таллинне открылась выставка «Момент», в рамках которой на рекламных щитах в Ласнамяэ, Ыйсмяэ и Мустамяэ экспонируются четыре изображения разрушенного городского пространства.