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Русские Эстонии не хотят умирать за Путина, утверждает Маргус Цахкна

rus.postimees.ee
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Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Фото: Madis Veltman

Министр иностранных дел Эстонии заявил, что русскоязычные жители страны прекрасно знают о репрессиях в России и не станут поддерживать Путина.

Маргус Цахкна, отвечая на вопрос о доверии нынешнего правительства Эстонии русскому меньшинству, заявил, что местные русские не хотят умирать за Путина.

«На северо-востоке страны, в Нарве, русские составляют 90 процентов жителей. В Таллинне - 30 процентов. Это большая группа. Но они прекрасно знают, что происходит в России, какой там уровень жизни и репрессии. Они не хотят умирать за Путина», - сказал глава МИД Эстонии в интервью польской газете Rzeczpospolita, которое опубликовано в среду 21 февраля.

«Тем не менее, мы внимательно следим за ситуацией. В Эстонии существует более 60 веб-сайтов, пропагандирующих дезинформацию. Российская разведка очень активна. Она всегда была такой», - уточнил Цахкна.

Накануне стало известно, что в период с декабря по февраль Полиция безопасности задержала десять лиц, которые подозреваются в действиях по заданию российских спецслужб.

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Согласно подозрению, среди них есть те, кто разбили машины министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и журналиста Андрея Шумакова.

Задержанным жителям Эстонии грозит до 15 лет тюрьмы, сообщила Postimees госпрокурор Трийну Олев.

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В свою очередь гендиректор КаПо Марго Паллосон заявил Postimees, что количество завербованных российскими спецслужбами жителей Эстонии может стать больше.

«Россия вербует таких людей, в том числе через социальные сети, таких индивидуумов может стать больше», - сказал Паллосон в интервью.

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