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ВИДЕО И ФОТО ⟩ Эстония благодарит: президент Карис вручил государственные награды

Райму Хансон Юрген Пуйстая
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В Эстонском национальном музее прошла церемония награждения: президент Алар Карис вручил национальные награды этого года. 

«Государственные награды - это признание народа Эстонии и наших сторонников в зарубежных странах за самоотверженность, повседневную стойкость и отвагу. Всех их - представителей разных сфер жизни - объединяет целеустремленность в профессиональной или общественной деятельности. Все вместе они дают Эстонии силу и упорство, знания и предприимчивость, заботу и внимание», - отметил Карис.

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