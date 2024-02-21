ВИДЕО И ФОТО ⟩ Эстония благодарит: президент Карис вручил государственные награды

«Государственные награды - это признание народа Эстонии и наших сторонников в зарубежных странах за самоотверженность, повседневную стойкость и отвагу. Всех их - представителей разных сфер жизни - объединяет целеустремленность в профессиональной или общественной деятельности. Все вместе они дают Эстонии силу и упорство, знания и предприимчивость, заботу и внимание», - отметил Карис.