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Саперы обезвредили большое количество взрывчатки, окрестным жителям разрешили вернуться в свои квартиры

rus.postimees.ee
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Служебный автомобиль с указанием единого номера экстренных вызовов 112. Иллюстративное фото.
Служебный автомобиль с указанием единого номера экстренных вызовов 112. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

Работы по разминированию, продолжавшиеся три дня в Кяравете, завершены, людям разрешено вернуться в свои дома.

Как сообщает Спасательный департамент, вечером 19 февраля в ходе обыска в квартире, расположенной в Кяравете в Ярвамаа, а также в сарае по соседству были обнаружены опасные вещества. В ходе работ по разминированию, продолжавшихся три дня, спасатели занимались выявлением взрывчатого вещества на месте происшествия и его обезвреживанием. В настоящее время сотрудники полиции еще совершают на месте последние процессуальные действия, после которых жильцам многоквартирных домов сегодня же будет разрешено вернуться домой.

Всего в ходе операций по разминированию было произведено три более крупных контролируемых взрыва, в ходе которых найденная на месте взрывчатка была уничтожена. По словам руководителя работ по разминированию, опасности для жителей не выявлено.

Завтра Полиция безопасности продолжит процессуальные действия на месте происшествия.

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