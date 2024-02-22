Леванди тренирует по советской методике, которая подходит не всем

Лилендер: из методов СССР сложно выйти

По словам старшего тренера школы фигурного катания Reval Лийны-Грете Лилендер, методика Леванди корнями уходит в Советский Союз, и без широкого кругозора тренеру сложно мыслить иначе и переучиваться.

Обвинения, выдвинутые в адрес Леванди, сами по себе не являются для нее сюрпризом, ведь ее методика известна в кругах фигурного катания.

«Конечно, мы все знали друг друга. Ничего нового нет. В Таллинне всего два катка. Мы знаем, что там происходит и как ведутся тренировки», — сказала Лилендер.