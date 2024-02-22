Бывшие ученицы тренера по фигурному катанию Анны Леванди обвинили ее в моральном и физическом насилии. Postimees связался с тремя эстонскими тренерами по фигурному катанию, чтобы прояснить обвинения.
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Леванди тренирует по советской методике, которая подходит не всем
Лилендер: из методов СССР сложно выйти
По словам старшего тренера школы фигурного катания Reval Лийны-Грете Лилендер, методика Леванди корнями уходит в Советский Союз, и без широкого кругозора тренеру сложно мыслить иначе и переучиваться.
Обвинения, выдвинутые в адрес Леванди, сами по себе не являются для нее сюрпризом, ведь ее методика известна в кругах фигурного катания.