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Леванди тренирует по советской методике, которая подходит не всем

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Тренер Анна Леванди на тренировке.
Тренер Анна Леванди на тренировке. Фото: Sander Ilvest

Бывшие ученицы тренера по фигурному катанию Анны Леванди обвинили ее в моральном и физическом насилии. Postimees связался с тремя эстонскими тренерами по фигурному катанию, чтобы прояснить обвинения.

Лилендер: из методов СССР сложно выйти

По словам старшего тренера школы фигурного катания Reval Лийны-Грете Лилендер, методика Леванди корнями уходит в Советский Союз, и без широкого кругозора тренеру сложно мыслить иначе и переучиваться.

Обвинения, выдвинутые в адрес Леванди, сами по себе не являются для нее сюрпризом, ведь ее методика известна в кругах фигурного катания.

«Конечно, мы все знали друг друга. Ничего нового нет. В Таллинне всего два катка. Мы знаем, что там происходит и как ведутся тренировки», — сказала Лилендер.

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