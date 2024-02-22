В проходящих в российской Казани Играх Будущего принимают участие хоккеисты эстонского хоккейного клуба «Тарту Вялк 494». России не потребовалось много времени, чтобы использовать этот факт в своей пропаганде.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ Российская пропаганда использовала в своих целях участие граждан Эстонии в соревнованиях в Казани (1)
Вчера Postimees писал, что на соревнования зарегистрирована команда Baltic Select, в которую входят игроки из Эстонии и Латвии: Владимир Башкиров, Дмитрий Кузнецов, Отар Сахокия, Алексейс Поповс, Эрвинс Муштуковс, Кирилс Тамбиевс.