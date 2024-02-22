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ВИДЕО ⟩ Российская пропаганда использовала в своих целях участие граждан Эстонии в соревнованиях в Казани (1)

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Женщина в платье в цветах эстонского флага на церемонии открытия соревнований в Казани.
Женщина в платье в цветах эстонского флага на церемонии открытия соревнований в Казани. Фото: Ekraanitõmmis

В проходящих в российской Казани Играх Будущего принимают участие хоккеисты эстонского хоккейного клуба «Тарту Вялк 494». России не потребовалось много времени, чтобы использовать этот факт в своей пропаганде.

Вчера Postimees писал, что на соревнования зарегистрирована команда Baltic Select, в которую входят игроки из Эстонии и Латвии: Владимир Башкиров, Дмитрий Кузнецов, Отар Сахокия, Алексейс Поповс, Эрвинс Муштуковс, Кирилс Тамбиевс.

В фейсбучной группе «Русскоязычная Эстония», насчитывающей 57 тысяч участников, опубликовано видео с церемонии открытия соревнований, на котором женщина в платье в цветах эстонского флага весело улыбается зрителям. При этом из громкоговорителей на стадионе прозвучало слово «Эстония» как на английском, так и на русском языке.

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