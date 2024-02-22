Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о нападении в казино в Кесклинне, а также о краже топлива и топливного насоса. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о загоревшимся автомобиле на улице Суур-Карья в Кесклинне и о спасенной со склона собаке.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Нападение в казино, кража топлива, загоревшийся автомобиль
Насилие
21 февраля поступило сообщение, что 31-летняя женщина нанесла телесные повреждения 22-летней и 32-летнему в жилом доме в Пыхья-Таллинне. Полиция задержала нападавшую.
21 февраля 36-летний мужчина напал на 43-летнего в казино в Кесклинне.
21 февраля поступило сообщение, что 30-летний мужчина напал на свою 32-летнюю сожительницу в жилом доме на улице Махтра в Ласнамяэ. При этом присутствовал ребенок. Полиция задержала мужчину.
21 февраля в полицию поступило сообщение, что 56-летний мужчина в волости Эльва избил своего 87-летнего отца. Отец был доставлен в больницу на машине скорой помощи, а сын был задержан полицейскими.
21 февраля 47-летний мужчина сообщил в полицию, что 18 февраля в деревне Рангу в волости Мярьямаа его избил незнакомец.
Кража
21 февраля в полицию поступило сообщение о краже топлива и топливного насоса с гусеничного экскаватора в деревне Пийри волости Тырва. Полиция выяснит обстоятельства инцидента в рамках уголовного разбирательства.
Мошенничество
Мужчина, проживающий в Кохтла-Ярве, обратился в полицию после того, как в прошлом году в Facebook его ввели в заблуждение относительно инвестирования на платформе Binance, обещавшей большие прибыли. Ущерб от мошенничества составил 24 600. Полиция выяснит точные обстоятельства дела в рамках уголовного расследования.
21 февраля женщина, проживающая на Сааремаа, сообщила в полицию, что 2 февраля ей позвонил русскоговорящий мужчина и предложил ей возможность инвестировать. Для этого женщине нужно было скачать на компьютер приложение AnyDesk и ввести PIN-коды для идентификации. Позже выяснилось, что на имя женщины был взят кредит и с ее банковского счета были сделаны переводы на счета в иностранные банки. Причиненный ущерб составил 3 273 евро.
Безопасность на границе
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили трех граждан Молдовы.
Также за минувшие сутки пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию 12 граждан Молдовы и одного гражданина России.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
21 февраля на пограничном пункте «Нарва-1» гражданин России был уличен в нарушении визовых правил. Мужчина был оштрафован, ему выдали предписание покинуть Эстонию и запретили въезд на территорию стран Шенгенского соглашения.
Пожары
21 февраля после полудня Центр тревоги получил сообщение о пожаре в торговом центре Kristiine. На место происшествия прибыло более десяти спасательных команд, а также добровольцы. Огонь взяли под контроль в 17:47. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
21 февраля в 16:54 в Центр тревоги поступило сообщение, что из-под капота автомобиля на улице Суур-Карья в Кесклинне идет дым. Прибывшие на место спасатели потушили горящий Volvo с помощью пены и воды. Вероятно, пожар начался из-за неисправности электросистемы машины.
21 февраля в 22:28 спасатели выехали в поселок Лоо в волости Йыэлэхтме на улицу Саха, откуда поступило сообщение о пожаре на производственном объекте. Пожарные Ласнамяэ прибыли на место происшествия в 22:37 и увидели, что пожар находится в отдельном помещении, удаленном от остального производственного комплекса. Пожар возник в изоляции внутри стены помещения. Пожарные сделали отверстия в стенах помещения и охлаждали очаги огня внутри стен. К 23:37 работы по тушению были завершены, и охрана здания была передана владельцу объекта.
21 февраля в 13:35 поступило сообщение о возгорании крыши на улице Тамме в поселке Лехтсе волости Тапа. Прибывшие спасатели обнаружили, что горит крыша здания в месте стыка конька и дымохода. Ранее жильцы вылили на огонь несколько ведер воды, а в доме отключили электричество. Спасатели приступили к тушению, угрозы жилью и людям не было. Пожар был ликвидирован к 13:55.
ДТП
21 февраля в 19:06 поступило сообщение о ДТП в деревне Одивере волости Муствеэ с участием автомобиля и лося. Спасатели помогли расчистить дорогу, а к тяжелораненому животному вызвали охотников.
Прочее
21 февраля в 12:07 в Центр тревоги поступило сообщение, что в лесу вдоль шоссе Клоога в деревне Вяэна-Йыэсуу волости Харку собака скользнула по склону вниз на лед реки. Собака скользнула примерно на 10 метров вниз и сломала свою лапу. Звонившая была хозяйкой собаки, которая сама не могла подойти к своему питомцу. На место происшествия отреагировали спасатели-добровольцы Мурасте и профессиональные спасатели Кейла. Спасатели спустились вниз по склону, поместили пострадавшую собаку в спасательную корзину и вытащили животное наверх. К 13:22 собаку передали хозяйке, которая увезла пострадавшего питомца в ветеринарную клинику.