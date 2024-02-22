СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Нападение в казино, кража топлива, загоревшийся автомобиль

Безопасность на границе

За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили трех граждан Молдовы.

Также за минувшие сутки пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию 12 граждан Молдовы и одного гражданина России.

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

21 февраля на пограничном пункте «Нарва-1» гражданин России был уличен в нарушении визовых правил. Мужчина был оштрафован, ему выдали предписание покинуть Эстонию и запретили въезд на территорию стран Шенгенского соглашения.

Пожары

21 февраля после полудня Центр тревоги получил сообщение о пожаре в торговом центре Kristiine. На место происшествия прибыло более десяти спасательных команд, а также добровольцы. Огонь взяли под контроль в 17:47. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

21 февраля в 16:54 в Центр тревоги поступило сообщение, что из-под капота автомобиля на улице Суур-Карья в Кесклинне идет дым. Прибывшие на место спасатели потушили горящий Volvo с помощью пены и воды. Вероятно, пожар начался из-за неисправности электросистемы машины.