Мятежный анклав Молдовы созывает всенародный съезд накануне большого выступления Путина. В прошлый раз такой съезд в Приднестровской молдавской республике закончился обращением к Москве о включении региона в состав России. Rus.Postimees узнал, ждать ли включения ПМР в РФ, и о чем вообще идет речь.
Путину не дотянуться до Приднестровья, но пророссийский анклав Молдовы к чему-то готовится
Глава самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский 19 февраля инициировал созыв «Съезда депутатов всех уровней ПМР».
«Рассмотрев поступившее обращение Совещательного собрания первых приднестровских депутатов при Председателе Верховного Совета ПМР и разделяя их обоснованную обеспокоенность давлением со стороны Республики Молдова, нарушающим права и ухудшающим социально-экономическое положение приднестровцев, Глава приднестровского государства инициирует созыв Съезда депутатов всех уровней Приднестровской Молдавской Республики», - сказано в сообщении на сайте главы непризнанного государства.
Ожидается, что этот съезд пройдет 28 февраля. На 29 февраля назначено выступление Путина перед депутатами, сенаторами и другими представителями российских властей, где российский диктатор традиционно делает программные заявления.
Аналогичный съезд в Приднестровье в предыдущий раз собирался в 2006 году. По его итогам тогда было принято решение провести референдум, на котором 97% проголосовавших поддержали вхождение Приднестровья в состав России. На этот раз может принято решение о реализации итогов того референдума, пишет американский аналитический центр Институт изучения войны (ISW). Ряд молдавских политиков утверждают, что 29 февраля Путин объявит о вхождении Приднестровья в состав РФ.
Приднестровье - это узкая полоска Молдавии на границе с Украиной на левом берегу Днестра. От столицы ПМР Тирасполя до украинской Одессы всего 130 километров. Кратчайшее расстояние до оккупированного Россией в Украине левого берега Днепра - около 150 километров. На картах российских пропагандистов Приднестровье уже обозначается как оккупированная Россией территория.
Rus.Postimees поговорил с экспертом в Молдове, который хорошо знает, как и чем живет ПМР, о том, к чему готовится Тирасполь. Медиаэксперт, специалист по рекламе, пиару и стартапам Виктор Купершлак рассказал нам, что речь, как всегда, идет о деньгах и ни о чем больше.
- Новость об этом съезде в ПМР - это важное событие? Это вообще событие?
- Качественный вопрос. Как говорил один мой знакомый: ищи, где деньги. Молдова с 1 января 2024 года унифицировала свои правила взимания НДС. Под эту раздачу попала Гагаузия (автономное территориальное образование в составе Республики Молдова с особым правовым режимом - прим.ред.). По сути, Кишинев до этого полностью возвращал Гагаузии НДС на импорт. Та же ситуация с Приднестровьем. С начала года жителей этого региона на въезде в Молдову заставляют платить налог на добавленную стоимость на импорт продукции. Тут стоит напомнить, что впервые свои границы Молдова начала контролировать после 24 февраля 2022 года.
Есть очень показательные цифры, что жители Приднестровья, которых осталось совсем немного, потребляют какое-то несметное количество мяса, молока, других продуктов. И это никак не коррелируется с количеством населения. Я могу сослаться на источники в Киеве и Кишеневе, которые утверждают, что все годы после СССР ПМР прекрасно кормилась за счет контрабанды через Одесский морской порт. Там были схемы и с интересантами из Украины очень активные. Иначе бы этот регион просто не выжил.
Но Одесский порт очень пострадал, а Украина полностью закрыла границу с Молдовой со стороны Приднестровья. Приднестровскому руководству это все очень не нравится. Пытаются давить не на Украину, а на Молдову, чтобы перестали взимать НДС. Молдова увидела, сколько товаров уходит в ПМР, которые там потом растворяются. Либо эти грузы идут на правый берег Днестра к нам в Молдову, потому что нет крупных таможенных постов, либо идет реэкспорт в тот же ЕС. Молдова эти гайки прикрутила. Пошел ропот.
Ровно такой же способ давления на Кишинев сейчас пытаются изобразить в Гагаузии: «Соберем сейчас депутатов всех уровней!»
- Соберут депутатов на всеобщий съезд, и что дальше? В Россию Тирасполь попросился еще в 2006 году.
- Соберутся и смогут написать в «Спортлото» (написать в «Спортлото» - это известная угроза постояльцев сумасшедшего дома из песни Владимира Высоцкого - прим.ред.).
- То есть будут кричать в сторону Кремля: «Володя, помоги!»
- А как Володя им поможет?! Володя им не поможет никак. Приднестровье отрезано от России. Вся эта новость рассчитана на тех, кто не в курсе местной реальности. И начались крики: «Ужас! Сейчас объявят о вхождении в РФ!»
На неделе была прекрасная новость. Посол Украины в Молдове, господин Марко Шевченко, посетил Приднестровье. Сообщалось о встрече с гражданами Украины «возглавляющими Приднестровье». Договорились даже до того, что Украина при определенных условиях вновь откроет свое консульство на территории Тирасполя. Согласитесь, это не очень коррелируется со страшным тоном новостей про «вот-вот сейчас нападут».
Коллеги эксперты рассказали, что буквально на днях Тирасполь по непубличным каналам стал угрожать Кишиневу чем-то до сих пор невиданным. Угадайте. Грозят пожаловаться в Брюссель!
- А Брюсселю какое дело до ребят, живущих под советским гербом?
- На самом деле, перемены идут. Я бы сказал, что это уже родовые схватки. Альтернативы интеграции Тирасполя нет. Вопрос дальше в том, в каком виде это произойдет. Да, есть много людей, которым это не нужно в Тирасполе, в Москве, в Киеве и даже в Кишиневе, как это ни парадоксально. Серая территория, которая существует десятки лет, всех по-своему устраивала. Там же можно творить непонятные дела. Единственные, кто реально страдают от этих выгод отдельных персонажей, это жители Приднестровья, да и правобережья тоже.
Процесс интеграции будет идти. Не надо пугаться и кричать караул. Тирасполь, понятно, пытается давить на нервы угрозами собраться на съезд.
- А это все, что может Тирасполь?
- Теоретически они могут на том съезде придумать опять какое-нибудь чрезвычайное положение. Непонятные дроны начнут атаковать очередной бетонный столб. Но сами по себе угрозы что-то сделать меняют новостной фон. Фон становится волнительным. Этот волнительный фон бьет по и без того очень низкому инвестиционному рейтингу Молдовы. Тирасполь как бы говорит Кишиневу: мы будем попадать в новости, вы будете звонить. Игра на нервах. Обеим сторонам некуда деваться, но объединяться не хотят. А люди общаются отлично. Ездят туда-обратно. Возят всякое.
- Что возят из ПМР, кроме овощей-фруктов?
- Электричество идет с Молдавской ГРЭС. Производится металл. Погуглите про Рыбницкий металлургический комбинат. Это серьезное производство. Посмотрите, кто им владеет. Знаете, кто основной поставщик металлолома на комбинат? Украина.
- Граница с Украиной же закрыта.
- Нет никаких проблем ездить через территорию Молдовы. Заезжают. Выезжают. Но теперь Молдова включила счетчик, и мы прекрасно видим, сколько заезжает, сколько выезжает. Куда девается можно даже предположить.
- А куда?
- Как там было у Гайдая в «Кавказской пленнице»: «Три порции шашлыка. Выбросила в пропасть». Большая часть экспорта Приднестровья – это уже ЕС. Что-то еще идет в Турцию. Но, в любом случае, через территорию ЕС. Поэтому я и говорю о родовых схватках интеграции.
- То есть съезд в Приднестровье и очередной бенефис Путина 29 февраля, на ваш взгляд, не связанные вещи?
- Путин до Приднестровья просто не дотянется вообще никак. Ни по суше, ни морем, ни по воздуху. Это история про обрушение старых финансовых схем региона.
- Оружия в Тирасполе больше не стало за эти два года?
- Давеча там были учения российских миротворцев. Выяснилось, что у них стало больше дронов. Каким-то образом они их завезли. Но это единственное, что у них появилось. В Тирасполе прекратились танковые парады. Есть подозрение, что танки очень старые и просто развалились уже.
- Дроны-то откуда, если со всех сторон не пробраться в ПМР?
- Вы меня на что подбиваете? Как Лукашенко рассказать «откуда готовилось нападение»? Я вам лучше расскажу другое. В Приднестровье вдруг появились новые учебники по истории. Ввезли их, судя по всему, минувшим летом. Учебники, где война названа СВО. Там исключительно российская позиция изложена. Дети в Приднестровье учатся по российским учебникам. Провезли их в багажниках автомобилей российского дипкорпуса, которые туда ездят. А про дроны я вам ничего сказать не могу (улыбается).
- То есть, если чего-то туда и притащили нового из оружия, то ничего существенного? Максимум - стрелковое?
- И стрелкового много не протащишь теперь. Есть силы, которые считают, что было бы хорошо, если бы Украина зашла на территорию Приднестровья и все там порешала. Надо отдать должное трезвомыслию молдавского руководства, которое отказывается, говоря, что там живут наши граждане, и что потом Кишинев разорится на лечении ПТСР. И так не очень понятно, что с этими верящими в Путина делать… А после этого будет вообще несладко. Наши сопротивляются правильно.
Мне кажется, что лучше играть на нервах, как это происходит сейчас, чем устраивать маленькую победоносную войну. Она у нас уже была. Понятно, что приднестровцы в нынешнем состоянии не очень могли бы противостоять Украине, но я не хочу об этом даже думать. Это фигня совсем. Я за сопротивление, но против войны.
Я верю, что ЕС примирит. Уже включилась украинская дипломатия. Власти ПМР отыгрывают по старым лекалам, но уже понимают, что надо договариваться. Украина много всего экспортирует через Молдову. Зерно, горючка идут очень активно. Есть информация, что Украина уже восстановила мост между Одессой и Тирасполем. Он был взорван в феврале 2022 года. Дальше - вопрос политического решения.
- Нынешний глава ПМР Красносельский от этого бы выиграл?
- Вы же знаете, что такое в ПМР коммерческая структура «Шериф»? Они в Тирасполе – все. Не только футбольный клуб. Государство в государстве. В ПМР есть «Шериф» и 10-15% всего остального. И как представитель интересов «Шерифа», Красносельский, конечно, заинтересован в транзите из Украины.
Будем надеяться, что деньги всех в итоге помирят.