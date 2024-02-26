Путину не дотянуться до Приднестровья, но пророссийский анклав Молдовы к чему-то готовится

Ровно такой же способ давления на Кишинев сейчас пытаются изобразить в Гагаузии: «Соберем сейчас депутатов всех уровней!»

- Соберут депутатов на всеобщий съезд, и что дальше? В Россию Тирасполь попросился еще в 2006 году.

- Соберутся и смогут написать в «Спортлото» (написать в «Спортлото» - это известная угроза постояльцев сумасшедшего дома из песни Владимира Высоцкого - прим.ред.).

- То есть будут кричать в сторону Кремля: «Володя, помоги!»

- А как Володя им поможет?! Володя им не поможет никак. Приднестровье отрезано от России. Вся эта новость рассчитана на тех, кто не в курсе местной реальности. И начались крики: «Ужас! Сейчас объявят о вхождении в РФ!»

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На неделе была прекрасная новость. Посол Украины в Молдове, господин Марко Шевченко, посетил Приднестровье. Сообщалось о встрече с гражданами Украины «возглавляющими Приднестровье». Договорились даже до того, что Украина при определенных условиях вновь откроет свое консульство на территории Тирасполя. Согласитесь, это не очень коррелируется со страшным тоном новостей про «вот-вот сейчас нападут».

Глава ПМР Вадим Красносельский (слева) приветствует посла Украины Марко Шевченко в Тирасполе, 2024 год. Фото: moldova.mfa.gov.ua

Коллеги эксперты рассказали, что буквально на днях Тирасполь по непубличным каналам стал угрожать Кишиневу чем-то до сих пор невиданным. Угадайте. Грозят пожаловаться в Брюссель!

- А Брюсселю какое дело до ребят, живущих под советским гербом?