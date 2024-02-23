Президент Эстонского хоккейного союза Рауно Паррас сообщил BNS, что, по данным организации, в российском фестивале участвовали трое эстонских граждан, действие лицензий которых на данный момент приостановлено.

«Это проводившееся в стране-агрессоре спортивное мероприятия. В современной Европе запрещено участвовать в спортивных мероприятиях страны-агрессора», - сказал Паррас.

По словам Парраса, в фестивале также участвовали латвийские хоккеисты, играющие в команде клуба Välk.

Напомним, что ранее Postimees писал, что на соревнования зарегистрирована команда Baltic Select, в которую входят игроки из Эстонии и Латвии: Владимир Башкиров, Дмитрий Кузнецов, Отар Сахокия, Алексейс Поповс, Эрвинс Муштуковс, Кирилс Тамбиевс.