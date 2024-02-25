Алексей Яшин: особое внимание президент в своей речи уделил жителям Эстонии, которые не являются эстонцами

Особое внимание было выделено жителям Эстонии, которые не являются эстонцами. Для меня это часть звучала особенно тепло и объединяющей. По словам президента, эстонцам следует привыкнуть к тому, что вместе с ними учатся и работают люди, говорящие по-эстонски с присущей их родному языку звуковой окраской. Это делает нас как общество и страну сильнее. Также звучало упоминание русскоязычного деятеля культуры Романа Демченко, вместо каких-либо других эстонских знаменитостей. Это был очевидный посыл, склоняющий к объединению общества и людей с разным родным языком и национальностью.

В той же категории была обозначена тема перехода на эстоноязычное образование. Президент сказал, что это процесс труден, но необходим, чтобы новое поколение детей и молодежи выросло в языковом и культурном пространстве вместе с их эстонскими сверстниками. Таким образом возможности будут более равные. Я думаю, что такой взгляд очень трезвый и объективный. Процесс необходим, однако не везде это получится без вытекающих проблем.

Также, в блоке образования, была затронута тема новых технологий и искусственного интеллекта. Президент продемонстрировал себя открытым и инновативным лидером цифровой нации. Многие люди верят вместе с нашим президентом в прогресс технологий, и что именно они помогут выйти Эстонии из трудного экономического положения.