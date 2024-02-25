Президент Алар Карис затронул в этом году самые актуальные темы для общества Эстонии. Речь была от начала до конца объединяющая, дружелюбная и нацеленная на поиск решений, а не на постановку диагноза наших проблем или поиск виноватых, считает член правления партии «Ээсти 200» Алексей Яшин.
Алексей Яшин: особое внимание президент в своей речи уделил жителям Эстонии, которые не являются эстонцами
Общественные и политические переживания были оценены президентом самым трезвым образом. Речь была посвящена темам образования, обороны и экономики. Мне, как бывшему учителю, было приятно, что на первом плане фигурировала тема кризиса образования и возможные варианты выхода из сложившейся ситуации.
Особенно актуально звучало рассуждение на тему эстонской мечты, которая построена на вере в качественное образование и возможности каждого достигнуть поставленных целей. Это напомнило о речи бывшего президента Керсти Кальюлайд, которая описывала Эстонию, как страну возможностей, в которой социальный лифт действительно работает и у каждого есть возможность достичь поставленных целей по мере своих возможностей.
В тоже время президент Карис описал проблему сферы образования особенно точно. Тему нехватки учителей президент связал в первую очередь с большой нагрузкой, а не с маленькими зарплатами. Также, было упомянуто, что у нас растет связь успеваемости учащихся и социально-экономическим положением семьи. То есть зафиксирован спад в успеваемости учеников из менее обеспеченных семей. А значит, что система образование на данный момент не справляется с выравниванием уровня знаний и возможностей учеников. Именно так характеризуют проблемы сферы образования основные лидеры мнений и самые именитые деятели образования.
После описания проблемы президент перешел к возможным решениям. Были обозначены темы реорганизации школьной сети и трехсторонние переговоры между министерством, местными самоуправлениями и учителями, которые должны обозначить решения кризиса образования, привлечений новых учителей, увеличения платы и уменьшения нагрузки учителей. Именно такие задачи стоят перед министром образования Кристиной Каллас.
Особое внимание было выделено жителям Эстонии, которые не являются эстонцами. Для меня это часть звучала особенно тепло и объединяющей. По словам президента, эстонцам следует привыкнуть к тому, что вместе с ними учатся и работают люди, говорящие по-эстонски с присущей их родному языку звуковой окраской. Это делает нас как общество и страну сильнее. Также звучало упоминание русскоязычного деятеля культуры Романа Демченко, вместо каких-либо других эстонских знаменитостей. Это был очевидный посыл, склоняющий к объединению общества и людей с разным родным языком и национальностью.
В той же категории была обозначена тема перехода на эстоноязычное образование. Президент сказал, что это процесс труден, но необходим, чтобы новое поколение детей и молодежи выросло в языковом и культурном пространстве вместе с их эстонскими сверстниками. Таким образом возможности будут более равные. Я думаю, что такой взгляд очень трезвый и объективный. Процесс необходим, однако не везде это получится без вытекающих проблем.
Также, в блоке образования, была затронута тема новых технологий и искусственного интеллекта. Президент продемонстрировал себя открытым и инновативным лидером цифровой нации. Многие люди верят вместе с нашим президентом в прогресс технологий, и что именно они помогут выйти Эстонии из трудного экономического положения.
На втором плане оказалась не менее важная тема обороны и войны в Украине. Многие люди Эстонии переживают именно по этому поводу. Мне кажется, что слова президента были трезвыми и успокаивающими. Эстония еще никогда не вкладывала столько ресурсов в оборону, а с присоединением Финляндии и скором присоединение Швеции к НАТО регион Балтийского моря будет обеспечен безопасностью на максимально высоком уровне.
Я считаю, что упоминание войны в Украине было на очень верном месте и в очень правильном контексте. Украина борется не только за свою свободу, а за весь свободный мир. Именно поэтому Эстония и наши союзники должны оставаться в Украиной до победного конца. Мир и безопасность в нашем регионе зависит именно от борьбы Украины.
В блоке экономики особым образом были обозначены темы энергетики и стабильность правового пространства. Цена на электроэнергию для предприятий и обычных потребителей определит наше экономическое будущее. Предприниматели нуждаются в стабильном и понятном правовом пространстве, чтобы эстонская экономика повернулась в сторону роста. Именно за это отвечает на данный момент министр экономики Тийт Рийсало и ему остается пожелать только удачи.
В подведении итогов президент обозначил смелость и доброту как основополагающие качества, которые помогут обществу Эстонии выйти из сложного положения. Думаю, что к этому стоит прислушаться. Именно это нам и нужно вместо обвинения друг друга, вечных споров и упреков, а также оправданного страха перед будущим, который следует преодолеть.