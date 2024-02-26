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Российский гражданин перелез через забор, чтобы попасть в Эстонию

BNS
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Пограничный пункт в Лухамаа.
Пограничный пункт в Лухамаа. Фото: Лаури Кульпсоо

В воскресенье погранохрана задержала на погранпункте Лухамаа гражданина России, который перелез через забор между погранпунктами, чтобы попасть в Шенгенскую зону.

Пограничники задержали мужчину и выяснили, что ему уже дважды за последние недели запрещали въезд в Эстонию. Его доставили на погранпункт, где составили предписание покинуть страну и запретили въезд на пять лет.

После этого погранохрана Эстонии передала нарушителя российской погранохране.

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