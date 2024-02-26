В воскресенье погранохрана задержала на погранпункте Лухамаа гражданина России, который перелез через забор между погранпунктами, чтобы попасть в Шенгенскую зону.
Российский гражданин перелез через забор, чтобы попасть в Эстонию
Пограничники задержали мужчину и выяснили, что ему уже дважды за последние недели запрещали въезд в Эстонию. Его доставили на погранпункт, где составили предписание покинуть страну и запретили въезд на пять лет.
После этого погранохрана Эстонии передала нарушителя российской погранохране.