Лидер легендарной группы «Мумий Тролль» вернулся после нескольких лет тишины под новым именем - WILL LAUT. Rus.Postimees рассказывает все, что узнал о переменах в музыке Ильи Лагутенко.
«Мир торгует ненавистью»: Илья Лагутенко вернулся с новой музыкой и новым именем
Несколько недель назад в интернете был опубликован первый трек нового проекта WILL LAUT, который прошел незаметно, хотя голос в записи говорил сам за себя. Этот голос почти 30 лет назад поставил на уши буквально весь мир, понимающий русский язык. И хотя в описании проекта WILL LAUT не было ни слова об участии лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко, обложка сингла Not The Day прятала знакомое лицо.
Второе лицо на конверте, которое сливается с портретом Лагутенко, принадлежит шведскому электронному экспериментатору Ивану Павлову, известному ценителям интеллектуальной некоммерческой музыки по его сольному проекту СоН. Впрочем, в рамках WILL LAUT Павлов, он же многолетний соратник Питера Кристоферсона из культовой индастриал группы Coil, тоже скрыт под другим именем - Frankie Gothard.
При первом прослушивании этой таинственной электроники с английским текстом автор Rus.Postimees почувствовал что-то до боли знакомое из прошлого. И память подсказала, что перед нами переосмысление древней песни «Мумий Тролль» - «Так страшно».
Изначально эта песня входила в магнитальбом МТ «Делай Ю-Ю» 1990 года, который мало кто знал за пределами родного для Лагутенко Владивостока. Но в 1998 году на совершенно невиданной волне успеха тогдашний состав «Мумий Тролль» перепел «Так страшно» для альбома «Шамора. Правда О Мумиях И Троллях 1983-1990». Оригинальный русский текст включал в себя весьма непривычные для музыки Лагутенко мрачные строчки.
Так страшно умирать
Оставь мне хоть глоток
Стакан застывших глаз
Оставь мне пирожок
Такие злые все
И добрый только я
Такой суровый день
Но мы одна семья
Так страшно подводить
Часы за место глаз
В тихушку проводить
Время в цехе по разделке нас
Мы на поле одном
Одной большой лопатой
Зароем себя в дом
А ну веселее ребята!
Так страшно умирать
Оставь мне хоть виток
Так жутко умирать
Оставь мне молоток…
В дни пандемии и карантина «Мумий Тролль» возвращался к этой своей нетипичной песне. Атмосфера страха диктовала свои настроения.
Та же мелодия и то же жуткое настроение Илья Лагутенко и Иван Павлов сохранили и в новом прочтении в рамках WILL LAUT. Но вместо рок-н-ролла перед нами кристальная холодная электроника. А текст переродился на английском языке. И смысл его изменился. Если попытаться его пересказать на русском, то очевидны уже совсем иные страхи.
Это не тот день, когда нужно умирать
Так что позвольте мне просто попробовать
Толпа любящих глаз
У нас нет времени, чтобы тратить его впустую
Мир торгует ненавистью
Я отдаю свою жизнь бесплатно
Как скоро мы забудем
Что мы все одна семья?
Как грустно исправлять
Часы, а не глаза
Играть против уловок
Тех, кто разделяет
Райские волны,
Глубины, которые являются нашей матерью
Мы наполняем тоннами отходов,
Что же мы пьем, братья?!
Это не способ умереть
Пожалуйста, дайте нам еще один раунд
Прежде чем мы попрощаемся
Давайте остановим этот последний счет…
В подтверждение новых смыслов старой песни музыканты представили черно-белый видеоклип, где улыбок нет от слова совсем. Текст WILL LAUT Not The Day вместе с Ильей Лагутенко буквально протанцовывает хореограф, артист, бывший боксер, чемпион ВВС США в полусреднем весе и специалист по чечетке Joe Orrach.
Танцор и музыкант постепенно поднимаются все выше с тротуара улицы и оказываются на крыше дома в историческом центре одного из европейских городов. Танцор в последнем кадре мелькает в пролете окна, а Илья Лагутенко испуганно оглядывается, стоя на ветру опасной плоскости кровли.
Rus.Postimees попытался выйти на связь с Ильей Лагутенко, но музыкант пока остается вне сетей. Его партнер по WILL LAUT Иван Павлов сказал нам, что это совместный проект, участники которого пока не планируют делиться подробностями с прессой.
«WILL LAUT пока не дают интервью. Мало показали чего», - пояснил Иван Павлов.
Догадку Rus.Postimees о том, какая песня «Мумий Тролль» была переработана, ветеран электроники подтвердил, уточнив, что выбор и новый вариант ее музыкального исполнения был сделан им.
В настоящее время музыканты анонсировали релиз из четырех треков, который будет издан 16 апреля. Но это только начало. На вопрос, будет ли полноценная пластинка, Павлов ответил: «Конечно, будет».
Показательно, что новый релиз с участием Ильи Лагутенко не опубликован на российских стриминговых площадках, в отличие от многих музыкантов, которые заявили о своей антивоенной позиции или уехали из РФ, но продолжают публиковаться в РФ.
Стоит отметить, что режиссером клипа Not The Day значится Анна Матвеева, а географическая приписка авторов указана как «Франция/США».
Илья Лагутенко никогда не был замечен в подыгрывании российской пропаганде. Напротив, от всегда держался особняком, периодически позволяя себе стеб в отношении российской попсы.
Проект WILL LAUT появился спустя четыре года после выхода последней большой пластинки группы «Мумий Тролль» - «После зла».