«Мир торгует ненавистью»: Илья Лагутенко вернулся с новой музыкой и новым именем

Так страшно умирать

Оставь мне хоть глоток

Стакан застывших глаз

Оставь мне пирожок

Такие злые все

И добрый только я

Такой суровый день

Но мы одна семья

Так страшно подводить

Часы за место глаз

В тихушку проводить

Время в цехе по разделке нас

Мы на поле одном Одной большой лопатой Зароем себя в дом А ну веселее ребята!

Так страшно умирать

Оставь мне хоть виток

Так жутко умирать

Оставь мне молоток…

В дни пандемии и карантина «Мумий Тролль» возвращался к этой своей нетипичной песне. Атмосфера страха диктовала свои настроения.

Та же мелодия и то же жуткое настроение Илья Лагутенко и Иван Павлов сохранили и в новом прочтении в рамках WILL LAUT. Но вместо рок-н-ролла перед нами кристальная холодная электроника. А текст переродился на английском языке. И смысл его изменился. Если попытаться его пересказать на русском, то очевидны уже совсем иные страхи.

Это не тот день, когда нужно умирать

Так что позвольте мне просто попробовать

Толпа любящих глаз

У нас нет времени, чтобы тратить его впустую

Мир торгует ненавистью

Я отдаю свою жизнь бесплатно

Как скоро мы забудем

Что мы все одна семья?

Как грустно исправлять

Часы, а не глаза

Играть против уловок

Тех, кто разделяет