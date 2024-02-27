Трагедия в водном центре: посетитель скончался в больнице

Центр тревоги получил сообщение о мужчине, найденном в воде, в пятницу около 14 часов. По предварительной информации, человека в опасной ситуации обнаружил другой посетитель, который также вытащил пострадавшего из воды и немедленно начал реанимацию вместе со спасателем. Через некоторое время реанимацию продолжила бригада скорой помощи. Пожилого человека доставили в Клинику тартуского университета, но несмотря на усилия медиков, он скончался в понедельник.

До получения известия о смерти водный центр Aura проводил расследование инцидента. Для этого были взяты объяснения у сотрудников и просмотрена видеозапись. Пока центр не раскрывает, что показала запись. Во время происшествия в бассейне было относительно мало людей, как отметила руководитель водного центра Aura Кайрит Матто.

Вскоре после того, как инцидент получил огласку, начали распространяться слухи, что человек находился под водой почти двадцать минут. Матто не подтвердила и не опровергла это утверждение. «Я не могу это комментировать. Это правда, что наш посетитель нашел его и позвал инструктора. Нам нужно посмотреть, кто где был. В любом случае это печально и крайне прискорбно, но никаких деталей мы озвучить не можем, поскольку мы сами еще расследуем это происшествие», - сказала она.

Тот факт, что, согласно имеющейся информации, это был несчастный случай, подтверждается также тем, что полиция не возбудила уголовное дело.