Полиция и скорая у торгового центра Kristiine: что там опять произошло?

«Перед торговым центром Kristiine в Таллинне несколько полицейских патрулей и машина скорой помощи», - сообщила Герли.

По словам очевидицы, движение в этом районе остановлено, здание огородили полицейской лентой.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила Rus.Postimees, что у торгового центра на автобусной остановке был найден безхозный чемодан.

«На данный момент установлено, что чемодан пустой и угрозы не представляет. Движение вновь открыто», - уточнила она.

Напомним, что на прошлой неделе, в среду в торговом центре Kristiine вспыхнул пожар.