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Полиция и скорая у торгового центра Kristiine: что там опять произошло?

rus.postimees.ee
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На прошлой неделе в торговом центре Kristiine был пожар.
На прошлой неделе в торговом центре Kristiine был пожар. Фото: Konstantin Sednev

Сегодня, 27 февраля, у столичного торгового центра Kristiine можно было наблюдать активную работу оперативных служб.

«Перед торговым центром Kristiine в Таллинне несколько полицейских патрулей и машина скорой помощи», - сообщила Герли.

По словам очевидицы, движение в этом районе остановлено, здание огородили полицейской лентой.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила Rus.Postimees, что у торгового центра на автобусной остановке был найден безхозный чемодан.

«На данный момент установлено, что чемодан пустой и угрозы не представляет. Движение вновь открыто», - уточнила она.

Напомним, что на прошлой неделе, в среду в торговом центре Kristiine вспыхнул пожар. 

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