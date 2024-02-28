Украинская православная церковь аннулировала награду военному, узнав, что он гей

В ответ на заявление представители сообщества осудили УПЦ КП за «пещерную доисторическую гомофобию, которая влечет общество к ценностям болот, обесценивая вклад ЛГБТ+ военных в победу».

«Такая дискриминация является дикостью и, к сожалению, пока остается безнаказанной, ведь в законодательстве отсутствует защита от гомофобии и трансфобии. Мы призываем власти внедрить, наконец, необходимые законопроекты в защиту сообщества, защищающего государство. Ведь можно аннулировать награду, но свободу не аннулируешь никогда» , – говорится в посте.

Как на это реагирует сам военный

Пилипенко «репостнул» пост из сообщества военных ЛГБТ+ и добавил, что признает награды только от народа Украины, которому давал присягу. По его словам, «негосударственные награды без политического душка» и государственные, которые вписываются в военный билет, он носит по разные стороны кителя.

«Я даже написал слова благодарности Филарету, наивно представляя себе, что он сознательно меня наградил и показал своим коллегам христианский, бесспорно благородный жест-путеводный приказ к примирению и взаимному уважению к геям, атеистам, людям других верований», - написал Пилипенко.

«Но все оказалось более прозаическим - Филарет просто горстями засевал свои награды, как пиар-акцию своей конфессии. Вряд ли он вообще вникал, что каждому из бойцов пришлось прожить за два года войны и сколько раз нас чуть не забрала смерть. Сначала пиар. Человек потом. Вот и награду аннулировали - потому что я же для них и не человек совсем», - добавил он.