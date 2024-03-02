В мире, насыщенном различиями и культурными барьерами, существуют люди, способные стать мостом между разными мирами. Они сохраняют историю, культуру и наследие своего места. Именно таким человеком является Александр Опенко. Он водит по Нарве костюмированные экскурсии, пишет книги, проводит салонные вечера, на которых читает лекции, посвященные истории родного города, снимает о Нарве видео и преподает историю в школе.
Легендарный нарвитянин Александр Опенко – связующее звено между прошлым и настоящим
Нарва – город с богатой историей, сотканной из событий разных эпох и культур разных народов. В этом городе каждый камень, каждая улица, каждый дом несет в себе следы прошлого. Александр Опенко не просто рассказывает историю Нарвы, но и оживляет ее. Его искренняя любовь к родному городу способна очаровать каждого, даже самого равнодушного к прошлому человека.
Воплощение истории
Александр - необычный гид. Он - хранитель тайн города, мастер воссоздания духа прошлого. Его рассказы о Нарве - это не просто перечисление фактов, но настоящее путешествие сквозь века, где каждый может почувствовать себя участником исторических событий. Именно этим славятся экскурсии и лекции Опенко, билеты на которые всегда раскупаются с невероятной скоростью. Хотя в самом начале своего пути, по словам Александра, свои экскурсии он водил бесплатно. Но со временем его популярность росла. Его знания, его харизма и увлеченность делом превращают даже самые скучные фрагменты истории города в нечто красочное и достойное внимания.
«Во время своих лекций и экскурсий я настолько вхожу в роль, что это дает мне энергию. Как только я начинаю экскурсию, все внешнее перестает существовать. Я вижу реакцию людей, отвечаю на вопросы, но мир вокруг словно выключен», - говорит Опенко. И это именно та причина, по которой он пользуется такой большой популярностью не только у нарвитян.
«На своих экскурсиях я всегда говорю: все, что я делаю - это для людей и о людях», - рассказал Опенко Rus.Postimees. «И я вижу, что людям нравится, я чувствую их эмоциональный отклик», - добавил он.
Ученики Александра тоже его обожают. Подход Опенко к детям совершенно иной. Опенко-учитель не похож на Опенко-лектора или на Опенко-гида: на своих уроках ему важно показать ученикам, что они находятся на одной волне, дать им возможность высказывать свое мнение без страха и опасений. Все дети - абсолютно разные, у каждого ученика свои потребности, свои сильные и слабые стороны, к каждому нужен особый подход, но для Александра это не является проблемой. Он любит свою работу.
Опенко - не просто гид, учитель, писатель, историк и замечательный рассказчик, он - связующее звено между духом времени прошлого и времени настоящего.
«Главное для меня - это выстроить отношения на таком уровне, чтобы мои ученики могли рассуждать, говорить, постигать не только исторические знания, но и человеческие ценности, - говорит Опенко. - Задача учителя в том и есть, чтобы не забивать ребенка своим авторитетом, не вешать на него ярлыки».
Также Александр проводит мастер-классы, лекции, экскурсии для молодежи и взрослых, вдохновляя новые поколения изучать и ценить свое прошлое.
И швец, и жнец, и на дуде игрец
Александр Опенко - очень разносторонний человек. Среди его увлечений - краеведение, баскетбол, путешествия. Он собирает старые открытки, у него их целая коллекция. Говорит, стоимость одной открытки может варьироваться от двух до двухсот евро.
Помимо работы в школе и проведения экскурсий Александр Опенко пишет книги. Его первая книга «Тайна Персидского дома и другие истории нарвских подземелий» вышла в июле 2021 года. Изначально эту небольшую книгу он писал для себя в качестве пособия для проведения экскурсии по Старой Нарве. Но потом решил, что описанные события могут заинтересовать и других. Во время сбора информации Опенко изучил много материалов 1930-х годов. Книга оказалась очень популярной.
Вторым произведением Александра стала книга «Нарва-Йыэсуу. Путешествие по старинным открыткам». В ней рассказывается об истории создания курорта, о людях, которые туда приезжали, об атмосфере, которая там царила. Книга проиллюстрирована старинными открытками из личного архива автора.
Летом 2023 года вышла очередная книга Александра: ею стали «Нарвские истории». В ней говорится об истории города начиная с Каменного века и до Второй мировой войны, о районах Кренгольм и Йоахимсталь, а также рассказываются истории старинных открыток, отправленных жителями и гостями Нарвы более ста лет назад. Эта книга вошла в десятку самых читаемых книг на русском языке в Rahva Raamat, составив конкуренцию «Сипсику», произведениям Достоевского и Оруэлла. Самому Опенко такой отклик читателей был невероятно приятен.
Александр также является почетным кавалером ордена Белой звезды V степени, который был присужден ему в начале 2023 года. В том же году он получил и звание самого активного гражданина Ида-Вирумаа, и звание «Человека года», победив в конкурсе, который в декабре 2023 года проводила «Нарвская газета».
Диалог и взаимопонимание
Несмотря на то, что дела Александра почти всегда оценены по достоинству, а звания получены заслуженно, каждое новое признание для него слегка неожиданно и очень приятно. Опенко - довольно скромный человек, который стесняется излишнего внимания к своей персоне, а все, что делает - делает от души.
Он старается не только сохранить историю города, но и сделать ее более увлекательной и доступной людям разных поколений. Для этого он использует всевозможные инновации. Виртуальные экскурсии, интерактивные карты, онлайн-лекции, яркие и интересные костюмы, практически театрализованные представления – это принципы его подхода к просвещению и популяризации истории. Он не боится экспериментировать и идти в ногу со временем, что делает его работу еще более значимой и востребованной.
Многие реконструкторы не раз упрекали Опенко, что костюмы, которые он использует во время своих экскурсий, не совсем соответствуют той или иной эпохе. Но, по словам Александра, для него в этом вопросе куда важнее эмоциональный эффект, реакции людей, которые всегда положительны. «Такие вещи как костюмы, монеты, открытки помогают людям чуть лучше понять конкретный исторический этап, о котором я рассказываю», - говорит Опенко.
В современном мире, где существует тенденция исчезновения исторических и культурных ценностей, люди, подобные Александру Опенко, становятся символами сохранения и продолжения традиций. Он не рассказывает историю - он живет ею, делает ее доступной и понятной для всех. Его публикации, лекции и видеоматериалы привлекают внимание не только местных жителей, но и людей из разных стран и культур.
Его работа соединяет людей из совершенно разных слоев общества, из прошлого и будущего, позволяя им обмениваться знаниями, опытом и культурными ценностями. Таким образом, Александр не только просвещает жителей своего любимого города, но и способствует некоему международному диалогу и взаимопониманию.
Александр Опенко - символ соединения разных эпох, амбассадор сохранения и продвижения культурного наследия. Его работа и его страсть к истории вдохновляют не только на близкое знакомство с прошлым, но и на заботу о будущее на основе уважения к существующему наследию.
А вы знаете всё про Александра Опенко?
- Родился в Нарве 19 апреля 1981 года, учился в двух нарвских школах: в школе №12 и Пяхклимяэской гимназии, которую окончил в 1999 году.
- Имеет родственников в Украине.
- В 2005 году выпустился из Таллиннского университета со степенью магистра по специальности «преподаватель истории в школе».
- В молодости успел пожить и поработать в США и Великобритании. Делал разную работу, в том числе был уборщиком, продавцом, грузчиком.
- В США познакомился с будущей супругой, которая была родом из Кохтла-Ярве. Супруги до сих пор вместе, у них есть дочь.
- Александр работает в нарвской школе №6, совмещает работу завуча и учителя истории и обществоведения.
- В 2021 году Опенко выпустил книгу «Тайна Персидского дома и другие истории нарвских подземелий», а в 2022 году - книгу «Нарва-Йыэсуу. Путешествие по старинным открыткам», которая вошла в список самых продаваемых книг на русском языке в Эстонии за год по версии магазина Rahva Raamat. Летом 2023 года у Опенко вышла книга «Нарвские истории», которая тоже стала очень популярной и вошла в десятку самых покупаемых книг в Rahva Raamat
- В феврале 2023 года награжден орденом Белой звезды V степени.