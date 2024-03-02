Легендарный нарвитянин Александр Опенко – связующее звено между прошлым и настоящим

Вторым произведением Александра стала книга «Нарва-Йыэсуу. Путешествие по старинным открыткам». В ней рассказывается об истории создания курорта, о людях, которые туда приезжали, об атмосфере, которая там царила. Книга проиллюстрирована старинными открытками из личного архива автора.

Вторая книга Александра Опенко. Фото: Дмитрий Федоткин / Limon

Летом 2023 года вышла очередная книга Александра: ею стали «Нарвские истории». В ней говорится об истории города начиная с Каменного века и до Второй мировой войны, о районах Кренгольм и Йоахимсталь, а также рассказываются истории старинных открыток, отправленных жителями и гостями Нарвы более ста лет назад. Эта книга вошла в десятку самых читаемых книг на русском языке в Rahva Raamat, составив конкуренцию «Сипсику», произведениям Достоевского и Оруэлла. Самому Опенко такой отклик читателей был невероятно приятен.

Александр также является почетным кавалером ордена Белой звезды V степени, который был присужден ему в начале 2023 года. В том же году он получил и звание самого активного гражданина Ида-Вирумаа, и звание «Человека года», победив в конкурсе, который в декабре 2023 года проводила «Нарвская газета».

Диалог и взаимопонимание

Несмотря на то, что дела Александра почти всегда оценены по достоинству, а звания получены заслуженно, каждое новое признание для него слегка неожиданно и очень приятно. Опенко - довольно скромный человек, который стесняется излишнего внимания к своей персоне, а все, что делает - делает от души.