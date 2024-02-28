Похороны Навального пройдут 1 марта в Москве

Отпевание Алексея Навального состоится в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино 1 марта в 14:00 (13:00 по эстонскому времени). Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что прощание с Навальным и похороны планировалось провести 29 февраля, но «быстро выяснилось», что к этой дате «нет ни единого человека, кто мог бы выкопать могилу». Жданов связал это с тем, что в этот день Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию.

После этого соратники Навального нашли «большой нормальный зал» для прощания с Навальным в Новокосино, но заключение договора «не состоялось».

«И как и в Салехарде, снова выдвинули условие "тихие семейные похороны с прощанием на Хованском кладбище". Один в один, как шантажировали маму, когда не выдавали тело Алексея. Предложение с Хованским крематорием принес лично Алексей Алексеевич Венедиктов. Ну чтобы вы четко понимали, кто у Кремля и Собянина на посылках. В общем, зала не будет. Сволочи. Дату не дают. Зал не дают. Все равно все простятся с Алексеем», — рассказал Жданов.

«Чтобы был шанс проститься, лучше приходить заранее. Так и пройдет прощание», — добавил директор ФБК.

16 февраля УФСИН по ЯНАО сообщила, что Алексей Навальный умер в колонии «Полярный волк». Тело политика отдали его матери лишь спустя девять дней. Людмила Навальная рассказывала, что от нее требуют похоронить сына тайно и без публичного прощания. Выполнять эти требования она отказалась.