Приднестровье хочет «защиты» Москвы от предполагаемого давления со стороны Молдовы

Так называемый съезд депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в среду, 28 февраля, утвердил декларацию, в которой говорится о необходимости обращения в адрес Совета Федерации и Госдумы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории (непризнанной - прим. ред.) Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России.

Об этом сообщает ряд российских и молдавских СМИ, в том числе российские государственные информагентства ТАСС и РИА «Новости». Копию декларации со съезда депутатов ПМР опубликовали агентство РИА «Новости» и Telegram-канал Nexta Live.

Кроме прочего, в документе говорится о необходимости направить обращение в адрес генерального секретаря ООН, СНГ, Европейского парламента, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других организаций с просьбой не допустить дальнейшей эскалации в отношениях между Кишиневом и Тирасполем и приложить усилия для предотвращения давления Молдовы и нарушения прав и свобод приднестровцев.

Реагириуя на развитие ситуации в Приднестровье, премьер-министр Польши Дональд Туск 28 февраля назвал его опасным.

Новый Таможенный кодекс Молдовы