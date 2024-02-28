В декларации депутатов Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) говорится о необходимости обращения в адрес Совета Федерации и Госдумы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях давления Молдовы.
Приднестровье хочет «защиты» Москвы от предполагаемого давления со стороны Молдовы
Так называемый съезд депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в среду, 28 февраля, утвердил декларацию, в которой говорится о необходимости обращения в адрес Совета Федерации и Госдумы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории (непризнанной - прим. ред.) Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России.
Об этом сообщает ряд российских и молдавских СМИ, в том числе российские государственные информагентства ТАСС и РИА «Новости». Копию декларации со съезда депутатов ПМР опубликовали агентство РИА «Новости» и Telegram-канал Nexta Live.
Кроме прочего, в документе говорится о необходимости направить обращение в адрес генерального секретаря ООН, СНГ, Европейского парламента, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других организаций с просьбой не допустить дальнейшей эскалации в отношениях между Кишиневом и Тирасполем и приложить усилия для предотвращения давления Молдовы и нарушения прав и свобод приднестровцев.
Реагириуя на развитие ситуации в Приднестровье, премьер-министр Польши Дональд Туск 28 февраля назвал его опасным.
Новый Таможенный кодекс Молдовы
1 января 2024 года вступил в силу новый Таможенный кодекс Молдовы. Согласно этому документу, приднестровские бизнесмены должны платить таможенную пошлину на общих основаниях и могут получить разрешительные документы на экспортно-импортные операции, только зарегистрировавшись в Агентстве госуслуг, то есть, перейдя в законодательное поле Молдовы.
С точки зрения Бюро реинтеграции в Кишиневе, нововведения помогут постепенно включить Приднестровье в единое экономическое пространство Молдовы. В свою очередь Тирасполь раскритиковал эти меры. Так, глава самопровозглашенной ПМР Вадим Красносельский заявил, что введение пошлин является шагом слабого, ведущим в никуда, и призвал кишиневские власти сойти с пути агрессии.
Конец контрабандной серой зоны
Так называемая ПМР, расположенная преимущественно на левом берегу Днестра, провозгласила свою независимость в 1990 году, но не была признана ни одной страной ООН. Ее внешнеэкономическая деятельность поэтому всегда велась от имени Молдовы. Большая часть экспортно-импортных операций проходила через границу самопровозглашенной ПМР с Украиной, которую Кишинев не контролировал, и регион превратился в контрабандную серую зону.
Но все изменилось 28 февраля 2022 года, когда на четвертый день российского вторжения Украина закрыла контрольно-пропускные пункты на этом отрезке границы. Грузопотоки переместились на посты, контролируемые Кишиневом.