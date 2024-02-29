Военная символика в эстонском суде: сотрудников наказали понижением зарплаты

Работники здания суда были признаны виновными в нарушении обязанности, предусмотренной Законом о госслужбе, из-за грубой халатности. Их основную зарплату понизили на 15 процентов на два месяца, сообщил BNS представитель Тартуских судов. При определении наказания учитывались предшествующая безупречная служба работников суда, отсутствие сомнений в их убеждениях, отсутствие дисциплинарных взысканий, положительные отзывы коллег, а также их извинения и раскаяния.

В ходе дисциплинарного производства установлено, что вина сотрудников заключается в том, что они не предотвратили неправомерную деятельность непричастного к суду лица, находившегося в здании суда под их ответственностью, и не ликвидировали последствия его действия.

Согласно Закону о госслужбе, должностное лицо должно вести себя достойно как при исполнении служебных обязанностей, так и вне их, в том числе воздерживаться от действий, которые дискредитируют его как должностного лица или наносят ущерб репутации органа власти.

В пятницу вечером в здании суда Тарту группа из трех человек в свое нерабочее время побывала в закрытой зоне здания, и на стенах залов суда появились рисунки, напоминающие военную символику, сообщила пресс-служба Тартуских судов.

Двое из троих были работниками суда, а один - непричастным к суду лицом. Суд заявил в полицию об инциденте и начал дисциплинарное производство в отношении сотрудников суда.