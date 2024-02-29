Прокуратура закрыла дело Swedbank об отмывании денег: преступления не было выявлено

Прокуратура начала расследование в 2019 году на основании информации, полученной от финансовой инспекции. Прокуратура заподозрила бывшего руководителя Swedbank в отмывании денег. Под следствием находились восемь человек, в том числе бывший генеральный директор банка Роберт Китт.