Сегодня прокуратура сообщила Swedbank, что расследование будет закрыто, поскольку государственная канцелярия установила, что никакого преступления совершено не было.
Прокуратура закрыла дело Swedbank об отмывании денег: преступления не было выявлено
Прокуратура начала расследование в 2019 году на основании информации, полученной от финансовой инспекции. Прокуратура заподозрила бывшего руководителя Swedbank в отмывании денег. Под следствием находились восемь человек, в том числе бывший генеральный директор банка Роберт Китт.
Swedbank AS сообщает, что полностью сотрудничает с властям.
«Благодаря решению прокуратуры мы можем оставить позади еще одно расследование недостатков прошлого», - говорит руководитель специальной рабочей группы и вице-президент Swedbank Томас Хедберг.