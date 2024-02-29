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Прокуратура закрыла дело Swedbank об отмывании денег: преступления не было выявлено

rus.postimees.ee
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Swedbank.
Swedbank. Фото: INTS KALNINS/REUTERS

Сегодня прокуратура сообщила Swedbank, что расследование будет закрыто, поскольку государственная канцелярия установила, что никакого преступления совершено не было.

Прокуратура начала расследование в 2019 году на основании информации, полученной от финансовой инспекции. Прокуратура заподозрила бывшего руководителя Swedbank в отмывании денег. Под следствием находились восемь человек, в том числе бывший генеральный директор банка Роберт Китт.

Swedbank AS сообщает, что полностью сотрудничает с властям.

«Благодаря решению прокуратуры мы можем оставить позади еще одно расследование недостатков прошлого», - говорит руководитель специальной рабочей группы и вице-президент Swedbank Томас Хедберг.

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