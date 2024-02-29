СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Драка в пабе, кража 3 000 евро из незапертого шкафчика в раздевалке, патроны в Таллиннском аэропорту

Насилие

28 февраля поступило сообщение, что в пабе на улице Суур-Карья в Кесклинне произошла драка между тремя мужчинами.

28 февраля поступило сообщение, что на улице Пельгуранна в Пыхья-Таллинне между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу телесные повреждения.

28 февраля поступило сообщение, что 28-летний мужчина напал на 45-летнюю женщину в многоквартирном доме на улице Тёёстузе в Пыхья-Таллинне. Мужчина был арестован полицией.

28 февраля в полицию поступило сообщение, что 26-летний мужчина избил другого в магазине на улице Павлова в Силламяэ.

27 февраля в полицию поступило сообщение, что 23 февраля в поселке Аудру в Пярну 21-летний мужчина избил свою жену в автомобиле.

28 февраля в полицию поступило сообщение, что 25 февраля 53-летний мужчина напал на свою сожительницу в квартире в центре Пярну.

Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.

Кражи

28 февраля поступило сообщение о краже 3 000 евро из незапертого шкафчика в раздевалке спа-отеля в Пыхья-Таллинне.

28 февраля в полицию поступило сообщение, что в Кивиыли были взломаны различные подвальные сараи и похищены различные вещи. Ущерб от кражи составил почти 3000 евро. Полиция выяснит точные обстоятельства инцидента в рамках уголовного разбирательства.

Безопасность на границе

28 февраля был составлен запрет на выезд из Эстонии гражданке ЮАР 1991 года рождения, поскольку она незаконно пробыла в Эстонии семь дней.