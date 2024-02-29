Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о краже 3 000 евро из незапертого шкафчика в раздевалке спа-отеля в Таллинне, а также об обнаруженных патронах во время досмотра в Таллиннском аэропорту. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о загоревшемся автомобиле в Мустамяэ и о ДТП на шоссе Таллинн-Тарту.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Драка в пабе, кража 3 000 евро из незапертого шкафчика в раздевалке, патроны в Таллиннском аэропорту
Насилие
28 февраля поступило сообщение, что в пабе на улице Суур-Карья в Кесклинне произошла драка между тремя мужчинами.
28 февраля поступило сообщение, что на улице Пельгуранна в Пыхья-Таллинне между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу телесные повреждения.
28 февраля поступило сообщение, что 28-летний мужчина напал на 45-летнюю женщину в многоквартирном доме на улице Тёёстузе в Пыхья-Таллинне. Мужчина был арестован полицией.
28 февраля в полицию поступило сообщение, что 26-летний мужчина избил другого в магазине на улице Павлова в Силламяэ.
27 февраля в полицию поступило сообщение, что 23 февраля в поселке Аудру в Пярну 21-летний мужчина избил свою жену в автомобиле.
28 февраля в полицию поступило сообщение, что 25 февраля 53-летний мужчина напал на свою сожительницу в квартире в центре Пярну.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
28 февраля поступило сообщение о краже 3 000 евро из незапертого шкафчика в раздевалке спа-отеля в Пыхья-Таллинне.
28 февраля в полицию поступило сообщение, что в Кивиыли были взломаны различные подвальные сараи и похищены различные вещи. Ущерб от кражи составил почти 3000 евро. Полиция выяснит точные обстоятельства инцидента в рамках уголовного разбирательства.
Безопасность на границе
28 февраля был составлен запрет на выезд из Эстонии гражданке ЮАР 1991 года рождения, поскольку она незаконно пробыла в Эстонии семь дней.
28 февраля полиция совместно с Инспекцией труда проверила проживающих и работающих в Харьюмаа иностранцев - всего 44 человека по четырем разным адресам. В ходе проверки было установлено, что двое граждан Украины и пятеро граждан Молдовы не имели права работать в Эстонии.
28 февраля во время досмотра в Таллиннском аэропорту в багаже гражданина Норвегии 1980 года рождения были обнаружены три патрона. У мужчины имелась действующая норвежская лицензия на огнестрельное оружие, патроны были изъяты, и он отправился в Норвегию.
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили восемь граждан Молдовы и одного гражданина Перу, одного гражданина Украины и одного гражданина Грузии.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
ДТП
28 февраля в 13:45 спасатели из Ассаку отправились на шоссе Таллинн-Тарту в деревню Курна волости Раэ, где автомобиль съехал в кювет. Двое людей, находившиеся в автомобиле, смогли выйти из него. Спасатели отсоединили клеммы аккумулятора для предотвращения возгорания и помогли вытащить машину из кювета. Скорая помощь доставила водителя в больницу на осмотр, и дело было передано полиции.
Пожары
28 февраля в 16:16 в Центр тревоги поступило сообщение, что из-под капота автомобиля перед многоквартирным домом на Мустамяэ-теэ идет дым. Пожар заметил проезжавший мимо патруль полиции, который потушил сильное пламя порошковым огнетушителем. Спасатели полностью ликвидировали пожар, отсоединили клеммы аккумулятора для предотвращения возгорания и покрыли пролитую охлаждающую жидкость опилками. Вероятно, пожар начался из-за неисправности электросистемы автомобиля.
28 февраля в 16:40 в Центр тревоги поступило сообщение, что на заправочной станции на Нийду-теэ в поселке Лоо волости Йыэляхтме загорелся тормоз грузовика. Водитель грузовика начал тушить перегретую тормозную колодку ручным огнетушителем. Спасатели Ласнамяэ прибыли на место в 16:47 и охладили тормозную колодку водой. Когда температура была снижена, водитель отогнал свой грузовик подальше от насосов и вызвал техническую помощь для эвакуации грузовика.
28 февраля в 15:14 Спасательный департамент получил вызов, что в Аовере загорелась сушилка деревообрабатывающего завода, а также изоляция из опилок между стенами. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
29 февраля в 5:30 утра в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Сару волости Рыуге горит загорелся строящийся дом. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Прочее
28 февраля в 21:53 спасатели отправились в деревню Коясту волости Мярьямаа, чтобы помочь машине скорой помощи. Поскольку из-за паводка близлежащая река Велизе выбила на дорогу ледяные глыбы, машина скорой помощи не смогла добраться до пациента. Поэтому спасатели доставили больного в машину скорой помощи на квадроцикле.