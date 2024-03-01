В районе Мустамяэ в Таллинне объявился мучитель животных, который прибивает белок и зайцев к деревьям и скамейкам.
Предупреждение!
В Таллинне объявился живодер, который прибивает животных к скамейкам и деревьям
За последние двое суток в Мустамяэ обнаружены пригвожденные к деревьям и скамейкам мертвые мелкие животные, информирует пресс-служба района.
Вчера вечером в Facebook появилось первое сообщение о белке, которую живодер прибил гвоздями к скамейке.
Сегодня жители Мустамяэ сообщили о новом происшествии в администрацию района и полицию.
Жестокое обращение с животными недопустимо и наказуемо.
Мучитель животных (не исключено, что их несколько), действующие на территории района, должны быть найдены и привлечены к ответственности как можно скорее.
По словам старейшины Айвара Рийсалу, Мустамяэ всегда был безопасным местом обитания парковых животных.
«Зайцы, живущие в парке Мянни, стали символом Мустамяэ», - напоминает Рийсалу.
Судя по всему, живодер орудует неподалеку от домов, расположенных в мустамяэском квартале Кянну Кукк.
Власти Мустамяэ призывают местных жителей при обнаружении очередной жертвы живодера сообщить об этом в полицию по телефону 112.