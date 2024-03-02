ФОТО ⟩ Терпим и готовимся глотать пыль: когда улицы Таллинна приведут в порядок?

Таллинн засыпан гранитной крошкой вдоль и поперек. Особенно мощные залежи ценной породы наблюдаются на тротуарах в не очень людных местах. Видимо, там зимой было особенно опасно. Но сейчас в кучах этого гравия застревают детские коляски, по ним практически невозможно катить чемодан, крошка забивается в подошвы и может серьезно повредить обувь. Но есть плюс - если подмерзнет, скользко не будет.