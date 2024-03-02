Журналист Пивоваров вынужден распустить часть «Редакции»

Известный российский журналист Алексей Пивоваров вынужден «попрощаться со значительной частью» команды, которая делала YouTube-проект «Редакция» из-за недавно принятого Госдумой законопроекта, запрещающего рекламу у «иноагентов», которым он является с июня 2022 года. О своем решении Пивоваров объявил в своем личном Telegram-канале в субботу, 2 марта.

«Несмотря на то, что »Редакция« находится в России, работает вбелую, и все наши рекламодатели тоже здесь, по нам он бьет намного сильнее, чем по многим, кто работает из-за границы», - написал он, поясняя причину расставания с рядом сотрудников - «поскольку я просто не могу больше платить людям зарплату». Число подписчиков YouTube-проекта «Редакция» - более 4 миллионов. Алексей Пивоваров запустил его в марте 2019 года.

В то же время права на Telegram-канал «Пивоваров (Редакция)», число подписчиков которого составляет более 1 миллиона, и управление им Пивоваров намерен передать «команде редакторов, которые вели и ведут его все последнее время». «В самое ближайшее время »Пивоваров (Редакция)« поменяет название и логотип, - сообщил журналист. - Не буду скрывать, для меня это сложные и болезненные изменения, но я уверен, что проект переходит в хорошие руки». Свой личный Telegram-канал «Алексей Пивоваров» (200 тысяч подписчиков) журналист будет по-прежнему вести сам.

Госдума приняла законопроект о запрете рекламы для «иноагентов»