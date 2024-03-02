Алексей Пивоваров объявил о вынужденном увольнении «значительной части» команды популярного YouTube-проекта «Редакция» из-за закона, запрещающего рекламу у «иноагентов». Права на Telegram-канал он передаст редакторам.
Журналист Пивоваров вынужден распустить часть «Редакции»
Известный российский журналист Алексей Пивоваров вынужден «попрощаться со значительной частью» команды, которая делала YouTube-проект «Редакция» из-за недавно принятого Госдумой законопроекта, запрещающего рекламу у «иноагентов», которым он является с июня 2022 года. О своем решении Пивоваров объявил в своем личном Telegram-канале в субботу, 2 марта.
«Несмотря на то, что »Редакция« находится в России, работает вбелую, и все наши рекламодатели тоже здесь, по нам он бьет намного сильнее, чем по многим, кто работает из-за границы», - написал он, поясняя причину расставания с рядом сотрудников - «поскольку я просто не могу больше платить людям зарплату». Число подписчиков YouTube-проекта «Редакция» - более 4 миллионов. Алексей Пивоваров запустил его в марте 2019 года.
В то же время права на Telegram-канал «Пивоваров (Редакция)», число подписчиков которого составляет более 1 миллиона, и управление им Пивоваров намерен передать «команде редакторов, которые вели и ведут его все последнее время». «В самое ближайшее время »Пивоваров (Редакция)« поменяет название и логотип, - сообщил журналист. - Не буду скрывать, для меня это сложные и болезненные изменения, но я уверен, что проект переходит в хорошие руки». Свой личный Telegram-канал «Алексей Пивоваров» (200 тысяч подписчиков) журналист будет по-прежнему вести сам.
Госдума приняла законопроект о запрете рекламы для «иноагентов»
28 февраля Государственная дума РФ приняла законопроект о запрете рекламы для «иноагентов». Согласно документу, организациям будет запрещено рекламировать всех, кто признан российскими властями «иностранными агентами», и рекламироваться самим на их ресурсах. За нарушение запрета предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч - для юридических.
В связи с принятием закона крупные рекламные агентства намерены включать в договоры с клиентами пункт, который позволит расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если тех объявят «иноагентами». Также рассматривается возможность требования компенсации в случае признания, например, блогера, «иноагентом».
Проект «Скажи Гордеевой» приостановил работу из-за нового закона
В этот же день проект «Скажи Гордеевой» с интервью русскоязычных деятелей заявил о приостановке своей работы. Об этом объявила его ведущая Катерина Гордеева. По словам журналистки, признанной «иноагентом» в 2022 году, проект существовал на средства от рекламных интеграций.
Сейчас в России 570 физических лиц, СМИ, НКО и движений признаны «иностранными агентами». Критерии включения в реестр «иноагентов» очень расплывчаты. Этот статус обязывает среди прочего ежеквартально отчитываться о движении средств на личных счетах и маркировать все публичные сообщения. За ошибки в отчете или отсутствие маркировки грозит наказание вплоть до лишения свободы. «Иноагентам» запрещено преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избирательных комиссий.