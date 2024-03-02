Работа главного аэропорта Петербурга была временно «ограничена»: над Ленобластью сбит украинский беспилотник

Русская служба «Би-би-си» пишет, что позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил: в Ломоносовском районе сработали средства ПВО и поразили, как он выразился, «воздушные цели» над Финским заливом. Он также выложил видео вспышки в небе. Жертв и разрушений, по его словам, не было.

Местные российские власти и СМИ расплывчато пишут о «воздушной цели» и о «неопознанном летающем объекте» над Финским заливом, но в сообщении Министерства обороны России о связи с войной в Украине прямо говорится: «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области».

Напоминаем, что сегодня в Санкт-Петербурге в жилой дом врезался беспилотник.

Шесть человек обратились за медицинской помощью, сообщили в городском комитете по здравоохранению.