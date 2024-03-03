Министр обороны Германии Борис Писториус в воскресенье обвинил лидера российского режима Владимира Путина в попытке создать раскол путем утечки конфиденциальных переговоров немецких военных о войне в Украине.
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Министр обороны: Путин хочет дестабилизировать Германию утечкой информации
38-минутная запись переговоров была размещена в российских социальных сетях в пятницу вечером. Участники беседы обсудили возможное применение ракет Taurus немецкого производства и их потенциальное воздействие.