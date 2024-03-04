Райво Варе: силы на исходе, кризис будет долгим

Мы находимся в стадии выравнявшихся цен, местами они даже выше среднеевропейских. А вот по выравниванию доходов – мы только в самом начале. Разрыв между ними создает очень много неприятных эффектов.

Одно из них – замедление потребления. Реальное потребление, по данным Банка Эстонии, упало на 15%. А на нем завязано 40–50% нашей экономики.

Проблемы на всех экспортных рынках также оказывают влияние на экономику Эстонии. И к тому же мы оказались не готовы к продолжительному кризису. Если пандемию еще удалось пережить более-менее нормально, то вследствие всех остальных кризисов силы на исходе.

– Почему цены на продукты питания и базовые услуги продолжают расти?

– Наша экономика до последнего держалась за работников. И только сейчас начался исход рабочей силы. Подчеркну, что в Эстонии до сих пор очень высокие показатели занятости, а значит – у людей был доход. К тому же зарплаты росли. По этой причине люди готовы платить в магазинах больше. Торговцы этим пользуются.

Кроме того, у нас пропал российский рынок и российские поставки сырья. Их значение оказалось больше, чем предполагалось.

Дешевые энергоносители исчезли. Более того, энергия в Эстонии теперь дороже, чем среднеевропейская.

Пропали и дешевые деньги. Это произошло из-за того, что Euroribor пополз вверх.