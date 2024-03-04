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Райво Варе: силы на исходе, кризис будет долгим

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Запас предыдущего роста исчерпан, силы на исходе
  • Значение российского рынка преуменьшалось
  • Налоговая нагрузка возрастет до 10% от ВВП

Замедлится ли масштабный спад в эстонской экономике? Пройден ли пик банкротств и безработицы? Инфляция в ЕС продолжает быстро снижаться. Станет ли это поворотным моментом?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт по экономике Райво Варе.

Предприниматель отметил, что Эстония оказалась не готова к продолжительному кризису. По его оценке, пик безработицы еще впереди. «Если ничего не делать, специалисты уйдут в другие края», – добавил он. 

Выдержки из беседы:

– Инфляция в ЕС продолжает быстро замедляться, снизившись за полтора года с пиковых 10,6% до 2,6%. Поможет ли это Эстонии бороться с ростом цен?

– Эстонии станет легче по одной простой причине. Целевая установка ЕЦБ – снизить инфляцию до двух процентов, а это уже близко. Как только показатель станет устойчивым, ставки понизятся.

Ставка Euribor является архиважной для Эстонии: и для предприятий, и для людей. К этой ставке у нас привязано 94% всех кредитов, тогда как в Европе – от силы 40%.

– Почему эстонские показатели заметно хуже, чем в среднем по ЕС? Инфляция – почти вдвое выше среднеевропейской. Такая же ситуация с падением экономики, ростом безработицы и т.д.

– Очень часто это объясняется влиянием ставок, цен на энергоносители и т.д. На самом деле, нужно смотреть шире. Пора осознать, что Эстония оказалась в очень невыгодном положении по стечению ряда обстоятельств. Связано это с тем, что исчерпан запас роста, достигнутого на предыдущем этапе развития нашей экономики.

Нужно новое дыхание, а тут случился мультикризис: обычный цикличный кризис, пандемия, бешеное печатание денег, вылившееся в инфляцию. И на этом фоне – еще и война! Одновременно с наложением друг на друга кризисов происходит конвергенция с Европой (сближение показателейприм.ред.). Суть ее заключается в том, что сначала выравниваются цены, а позже – доходы.

Мы находимся в стадии выравнявшихся цен, местами они даже выше среднеевропейских. А вот по выравниванию доходов – мы только в самом начале. Разрыв между ними создает очень много неприятных эффектов.

Одно из них – замедление потребления. Реальное потребление, по данным Банка Эстонии, упало на 15%. А на нем завязано 40–50% нашей экономики.

Проблемы на всех экспортных рынках также оказывают влияние на экономику Эстонии. И к тому же мы оказались не готовы к продолжительному кризису. Если пандемию еще удалось пережить более-менее нормально, то вследствие всех остальных кризисов силы на исходе.

– Почему цены на продукты питания и базовые услуги продолжают расти?

– Наша экономика до последнего держалась за работников. И только сейчас начался исход рабочей силы. Подчеркну, что в Эстонии до сих пор очень высокие показатели занятости, а значит – у людей был доход. К тому же зарплаты росли. По этой причине люди готовы платить в магазинах больше. Торговцы этим пользуются.

Кроме того, у нас пропал российский рынок и российские поставки сырья. Их значение оказалось больше, чем предполагалось.

Дешевые энергоносители исчезли. Более того, энергия в Эстонии теперь дороже, чем среднеевропейская.

Пропали и дешевые деньги. Это произошло из-за того, что Euroribor пополз вверх.

К настоящему моменту закончилась относительно квалифицированная рабочая сила, превратившись в дефицит. По этой причине предприниматели держатся за нее и готовы платить еще более высокие зарплаты, но отбить эти затраты на рынке уже не могут.

Несомненно, что цены на товары и услуги продолжат и дальше расти.

Экономические условия стали плохо прогнозируемыми, что заметно ограничивает инвестиции.

– Когда же замедлится самый масштабный спад последних лет в экономике Эстонии?

– Замедление намечается, но это еще не конец кризиса. Восстановительный этап начнется не раньше второго полугодия, ближе к концу года.

– Подешевеет ли недвижимость и жилищные кредиты? Перестанут ли жители Эстонии платить самые дорогие кредиты в Еврозоне?

– Надежда есть. Риэлторский и строительные сектора – а это 17% нашей экономики – заинтересованы в восстановлении покупательской способности населения. Цены, которые уже сейчас выше среднеевропейского уровня, теперь точно не будут быстро повышать. И, разумеется, предпосылкой для всего этого станет снижение процентных ставок.

Люди понимают, что ставки будут снижаться и не торопятся брать дорогие кредиты. Подождать придется до конца третьего-начала четвертого кварталов.

– Сейчас рано утверждать, что пик банкротств и безработицы позади?

– Рано. Как я уже говорил, наша экономика до последнего держалась за работников. И только сейчас начался исход рабочей силы. Удерживать работников любой ценой уже не будут. По прогнозам, безработица вырастет до 10% (с нынешних 7,3%прим.ред.). По регионам картина будет разниться (в Ида-Вирумаа уже сейчас почти 14% безработныхприм.ред.). Часть рабочей силы Ида-Вирумаа вынуждена будет искать работу на стороне.

– Как вселить уверенность в бизнес?

– Одной из золотых фишек эстонской экономической политики всегда была ее предсказуемость и последовательность. Сейчас все изменилось. Никто точно ничего не знает, политики не видят перспективу далее, чем на один год. Нужно заниматься долгосрочными прогнозами и приемлемыми для инвесторов правилами игры. Для инвесторов дело даже не в налогах, для них важна именно предсказуемость. Повышение налогов они могут и проглотить.

– А что все-таки с налогами? Они будут и дальше повышаться?

– Конечно! На фоне мультикризиса роль государства возросла, выросли и непродуктивные расходы государства. Увеличение зарплат стимулируется именно публичным, а не частным сектором. В данный момент со стороны госструктур предпринимается попытка взять под максимальный контроль денежные потоки и их перераспределение в обществе.

Если этот процесс продолжится, то налоговая нагрузка в Эстонии возрастет до 10% от ВВП.

– То есть, дело не ограничится повышением подоходного налога и введением автоналога?

– Сто процентов этим дело не ограничится! Появятся дополнительные налоги на собственность, финансовые доходы. Политики будут работать вопреки макроэкономической логике.

Для того, чтобы быть конкурентоспособными на европейской окраине, нужно иметь свои преимущества и быть инноваторами. Над этим надо работать! А мы сейчас занимается тем, что постоянно подстегиваем конвергенцию в налогообложении с самыми жесткими в этом плане странами – так называемыми обществами благоденствия, используя те же аргументы. Это путь в никуда, потому что мы находимся на окраине Европы.

– Кроме повышения налогов, идей новых нет? Мы ждем у моря погоды?

– Да! У нас существует твердое убеждение, что мы как рекордсмены мира по приспособлению к изменяющимся экономическим условиям выдержим и в этот раз. Считается, что нужно просто выждать.

С точки зрения классической теории и практики, все должно быть по-другому. А именно: в кризисной ситуации государство помогает экономике, в хорошие времена – зарабатывает на ней. В Эстонии же сейчас – ровно наоборот.

Не стоит полагать, что кризис у нас завершится быстрее, чем у других. Наоборот, он будет длиннее! Мы настолько малы и привязаны к общему европейскому рынку, что нашу лодку, разумеется, тоже поднимет на волне общего восстановления европейской экономики. Однако вся проблема в том, что нас поднимет не первой волной, в девятой, то есть последней.

Экономика Эстонии будет отставать, а отставание – это демотивирующий фактор для экономики и общества в целом. Боюсь, что если спокойно сидеть на берегу моря и ждать погоды, это чревато тем, что мы потеряем какую-то долю людей – более продвинутых, квалифицированных и т.д. Они просто уйдут в другие края.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: пройден ли пик банкротств и безработицы?
Студия Postimees: пройден ли пик банкротств и безработицы? Фото: Eero Vabamägi
  • Почему показатели в Эстонии хуже, чем в среднем по ЕС?
  • Остановится ли самый масштабный спад последних лет?
  • Есть ли основания полагать, что цены на продукты питания и базовые услуги больше не будут расти?
  • Подешевеют ли жилищные кредиты?
  • Пройден ли пик банкротств и безработицы?
  • Когда оживится рынок труда в Ида-Вирумаа?
  • Как вселить уверенность в бизнес?
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