Райво Варе: силы на исходе, кризис будет долгим

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт по экономике Райво Варе.
Предприниматель отметил, что Эстония оказалась не готова к продолжительному кризису. По его оценке, пик безработицы еще впереди. «Если ничего не делать, специалисты уйдут в другие края», – добавил он.
– Инфляция в ЕС продолжает быстро замедляться, снизившись за полтора года с пиковых 10,6% до 2,6%. Поможет ли это Эстонии бороться с ростом цен?
– Эстонии станет легче по одной простой причине. Целевая установка ЕЦБ – снизить инфляцию до двух процентов, а это уже близко. Как только показатель станет устойчивым, ставки понизятся.
Ставка Euribor является архиважной для Эстонии: и для предприятий, и для людей. К этой ставке у нас привязано 94% всех кредитов, тогда как в Европе – от силы 40%.
– Почему эстонские показатели заметно хуже, чем в среднем по ЕС? Инфляция – почти вдвое выше среднеевропейской. Такая же ситуация с падением экономики, ростом безработицы и т.д.
– Очень часто это объясняется влиянием ставок, цен на энергоносители и т.д. На самом деле, нужно смотреть шире. Пора осознать, что Эстония оказалась в очень невыгодном положении по стечению ряда обстоятельств. Связано это с тем, что исчерпан запас роста, достигнутого на предыдущем этапе развития нашей экономики.
Нужно новое дыхание, а тут случился мультикризис: обычный цикличный кризис, пандемия, бешеное печатание денег, вылившееся в инфляцию. И на этом фоне – еще и война! Одновременно с наложением друг на друга кризисов происходит конвергенция с Европой (сближение показателей – прим.ред.). Суть ее заключается в том, что сначала выравниваются цены, а позже – доходы.