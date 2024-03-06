Русскоязычные относятся к реформе образования настороженно, но в чисто русскую школу не верят

Переход на эстоноязычное образование находится в центре внимания нынешней интеграционной политики правительства страны, напоминают авторы исследования.

Образование до сих пор было одной из самых важных тем всех интеграционных мониторингов, в рамках которых подробно обсуждался сегрегирующий эффект образования на разных языках, а также причины, по которым до сих пор не удалось отказаться от подобной системы.

Единое образование на государственном языке важно как институт, осуществляющий ценностное воспитание, предлагающий наиболее эффективную помощь в адаптации иммигрантов к новой культурной и социальной среде.

Принципиальное решение о переходе на эстоноязычное обучение во всех школах Эстонии было принято Рийгикогу еще в 1993 году.

В 2000 году в качестве компромиссного варианта для неэстонских школ был предложен обязательный объем обучения на эстонском языке на уровне 60% от учебной программы.

Как показал тогдашний интеграционный мониторинг, оценки эффективности этой частичной реформы оказались в подавляющем большинстве негативными.