СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Ограбление квартиры, загоревшийся автобус, нападение на жену в присутствии детей

3 марта на пограничном пункте Лухамаа на выезде из Эстонии был проверен водитель грузовика из Узбекистана. Было установлено, что он незаконно находился в Шенгенской зоне в течение трех календарных дней, два из которых он провел в Эстонии. Ему было выдано предписание покинуть Эстонию в течение семи дней и запрещен въезд в Эстонию на шесть месяцев. После прохождения процедуры мужчина уехал в Российскую Федерацию.

3 марта на пограничном пункте Лухамаа при выезде из Эстонии был проверен гражданин Латвии, который на паспортном контроле предъявил документ, принадлежащий другому человеку. Эксперт по документам составил протокол о взятии вещи на хранение, и паспорт Латвийской Республики, не принадлежащий мужчине, был изъят. Пересечение границы было заблокировано, и он был возвращен в Эстонию.

2 марта на пограничном пункте «Нарва-1» при выезде из Эстонской Республики был проверен гражданин Японии. При проверке документов выяснилось, что он находился на территории Шенгенской зоны без законных оснований в течение четырех дней, причем все эти дни - в Эстонии. Ему было выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд в страну на четыре месяца.

3 марта пограничники обнаружили незаконное пересечение границы на реке Нарва, когда небольшая лодка дважды пересекла линию временного контроля. Водитель лодки был оштрафован на 152 евро.