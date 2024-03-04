Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об ограблении квартиры в Тартумаа, а также о нападение мужа на жену в присутствии детей в Кесклинне. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о загоревшемся автобусе в Пярну и о ДТП с участием лося.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Ограбление квартиры, загоревшийся автобус, нападение на жену в присутствии детей
Насилие
1 марта поступило сообщение, что в многоквартирном доме на Ляэнемере-теэ в Ласнамяэ между 35-летним мужчиной и его 32-летней сожительницей произошел конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу телесные повреждения.
1 марта поступило сообщение, что 44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на свою 42-летнюю жену в многоквартирном доме на Нарвском шоссе в Кесклинне. При этом присутствовали дети. Полиция задержала мужчину.
1 марта поступило сообщение, что в казино в Кесклинне произошел конфликт, в ходе которого 19-летний мужчина нанес телесные повреждения 28-летнему. Полиция задержала мужчину.
2 марта поступило сообщение, что в многоквартирном доме на улице Я. Коорти в Ласнамяэ произошел конфликт, в ходе которого 37-летняя женщина нанесла телесные повреждения своему 43-летнему мужу.
2 марта поступило сообщение, что на улице Теллискиви в Пыхья-Таллинне неизвестные напали на 19-летнего юношу.
2 марта поступило сообщение, что в одном из многоквартирных домов в Кесклинне произошел конфликт, в ходе которого 43-летний мужчина нанес телесные повреждения 53-летнему. Мужчина был задержан полицией.
3 марта поступило сообщение, что на улице Суур-Карья в Кесклинне произошел конфликт, в ходе которого 20-летний мужчина нанес телесные повреждения 29-летнему таксисту.
3 марта поступило сообщение, что 36-летний мужчина напал на свою 39-летнюю жену в многоквартирном доме в Хааберсти. При этом присутствовал ребенок. Мужчина был задержан полицией.
1 марта в полицию поступило сообщение, что 51-летний мужчина избил 39-летнюю женщину на улице Э. Вийральти в Тарту.
2 марта в полицию поступило сообщение, что 26-летний и 38-летний мужчины избили 51-летнего у дома на бульваре Пыхья в Тарту. Нападавшие были задержаны полицией.
1 марта в полицию поступило сообщение, что на Ряпинском шоссе в Выру 24-летний мужчина избил свою 20-летнюю знакомую. Полицейские арестовали мужчину.
3 марта в полицию поступило сообщение, что 30-летний мужчина напал на свою 24-летнюю сожительницу на лестничной площадке жилого дома на Таллиннском шоссе в Нарве.
2 марта в полицию поступило сообщение, что в волости Кадрина пьяный 30-летний мужчина избил свою 22-летнюю сожительницу. Полиция арестовала мужчину на месте преступления.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
3 марта в полицию поступило сообщение, что неизвестные проникли в производственное здание в деревне Кивилыппе и похитили оттуда различные вещи.
2 марта в полицию поступило сообщение о взломе дома на улице Ранна в Силламяэ, где были похищены ноутбук и коробка с монетами.
4 марта в полицию поступило сообщение о взломе магазина и краже алкоголя в поселке Ярваканди волости Кехтна. Полиция задержала 54-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Причиненный ущерб выясняется.
Ограбление
1 марта в полицию поступило сообщение, что двое мужчин в масках вошли в квартиру в волости Пейпсияэре, Тартумаа, где находились 54-летний мужчина и 60-летняя женщина. Войдя в квартиру, они толкнули находившегося в ней мужчину, который упал и почувствовал боль. Затем мужчины потребовали у 60-летней женщины деньги и алкоголь. Мужчины были знакомы с потерпевшими, и один из них был немедленно задержан полицией. Обстоятельства дела выясняются.
Безопасность на границе
1 марта гражданину Молдовы 1970 года рождения было выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд в страну на девять месяцев, поскольку он нелегально находился в Эстонии в течение девяти дней.
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили десятерых граждан России, пятерых граждан Израиля, двоих граждан Украины, одного гражданина США, одного гражданина Армении и одного гражданина Молдовы.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию восьмерых граждан Молдовы, одного гражданина США и одного гражданина России.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
2 марта пограничники проверили снегоход на Чудском озере. Выяснилось, что мужчина, находившийся на снегоходе в качестве пассажира, не оформил выезд на пограничный водоем. Его оштрафовали на 20 евро.
3 марта гражданин Эстонии находился в 200 метрах от устья реки Выханду. Ему было сделано устное предупреждение, несмотря на которое он продолжал оставаться на месте. Пограничники оштрафовали его на 40 евро.
3 марта гражданин Боснии и Герцеговины был проверен на пограничном пункте Лухамаа на пути из Эстонии. Было установлено, что мужчина незаконно находился в Шенгенской зоне в общей сложности 15 календарных дней, пять из которых он провел в Эстонии. Мужчине было выдано предписание покинуть Эстонию в течение 10 дней и запрещен въезд в Эстонию на шесть месяцев. После прохождения процедуры он уехал в Российскую Федерацию.
3 марта на пограничном пункте Лухамаа на выезде из Эстонии был проверен водитель грузовика из Узбекистана. Было установлено, что он незаконно находился в Шенгенской зоне в течение трех календарных дней, два из которых он провел в Эстонии. Ему было выдано предписание покинуть Эстонию в течение семи дней и запрещен въезд в Эстонию на шесть месяцев. После прохождения процедуры мужчина уехал в Российскую Федерацию.
3 марта на пограничном пункте Лухамаа при выезде из Эстонии был проверен гражданин Латвии, который на паспортном контроле предъявил документ, принадлежащий другому человеку. Эксперт по документам составил протокол о взятии вещи на хранение, и паспорт Латвийской Республики, не принадлежащий мужчине, был изъят. Пересечение границы было заблокировано, и он был возвращен в Эстонию.
2 марта на пограничном пункте «Нарва-1» при выезде из Эстонской Республики был проверен гражданин Японии. При проверке документов выяснилось, что он находился на территории Шенгенской зоны без законных оснований в течение четырех дней, причем все эти дни - в Эстонии. Ему было выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд в страну на четыре месяца.
3 марта пограничники обнаружили незаконное пересечение границы на реке Нарва, когда небольшая лодка дважды пересекла линию временного контроля. Водитель лодки был оштрафован на 152 евро.
4 марта на пограничном пункте «Нарва-1» при выезде из Эстонии был проверен гражданин Перу, у которого при проверке документов выяснилось, что он находился на территории Шенгенской зоны 90 дней без законного разрешения, причем два из них - в Эстонии. Ему было выдано досудебное предписание покинуть Эстонию, запрещен въезд в страну на три года и наложен штраф в размере 400 евро. После процедуры он уехал в Россию.
ДТП
1 марта в 18:18 поступило сообщение, что в деревне Мааритса волости Канепи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и лося. К моменту прибытия спасателей раненый лось ушел в лес вдоль дороги. Находившийся в машине человек серьезно не пострадал, на месте медики оказали ему первую помощь. Лосем дальше занимались вызванные на место охотники.
Пожары
2 марта в 16:33 спасатели выехали на Куусику-Сепа-теэ в деревню Ватсла, волость Сауэ, где владелец дома заметил пламя, исходящее из дымохода. Заявитель ранее развел огонь под плитой, но заметив пламя, потушил его. Дыма в помещениях не было, но хозяин дома заметил, что пространство вокруг дымохода начало загораться. Первыми на месте оказались спасатели-добровольцы Табасалу, к которым присоединились спасатели Кейла. Владелец успел установить лестницу на крышу и потушить пламя собственными огнетушителями. Спасатели проверили дымоход тепловизором и выяснили, что пожар был вызван не из-за сажи. Владелец утверждал, что этой зимой они не разводили огонь под плитой и дымоход обслуживался только прошлым летом. Выяснилось, что в дымоходе загорелось осиное гнездо. В пожаре никто не пострадал.
В Рапламаа в ночь на воскресенье при пожаре погибла пожилая женщина. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
3 марта в 7:10 на улице Уус-Сауга в Пярну потребовалась помощь спасателей, когда на автобусе, стоящем на остановке общественного транспорта, загорелась изоляция глушителя. Люди покинули автобус, а водитель самостоятельно смог потушить сильное пламя огнетушителем. Пожар был ликвидирован спасателями в 7:46. Для автобуса был организован эвакуатор.
2 марта в 9:24 в деревне Меллисте волости Кастре загорелся внедорожник Range Rover из-за неисправности в выхлопной системе. Владелец сам потушил возгорание огнетушителем до приезда спасателей. Спасатели проверили дальнейшую пожарную безопасность с помощью тепловизора.
1 марта в 15:45 на улице Пикк в Выру возле продуктового магазина A1000 загорелся мотор автомобиля. Владелец автомобиля сдержал пламя с помощью порошкового огнетушителя, а спасатели потушили пожар струей воды. Причиной пожара, вероятно, стала неисправность в электрической системе.
Прочее
1 марта в полицию поступило сообщение, что в магазине в Уускюла волости Рапла была обнаружена поддельная банкнота номиналом 10 евро.
3 марта в 20:51 спасатели выехали в многоквартирный дом на улице Кеск в Силламяэ, где помогли вытащить птицу, попавшую через вентиляционную трубу в газовый котел. Птицу отпустили на свободу.
В 18:47 в Центр тревоги поступило сообщение о сработавшей пожарной сигнализации в торговом центре Astri в Нарве. Началась эвакуация людей из здания. Дыма на месте не было. Спасатели проверили здание, и тем временем сработал еще один датчик. Опасности не было обнаружено, возможно, дело было в неисправности датчиков.
4 марта в 8:10 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пайкузе рыбак провалился под лед в нескольких десятках метрах от берега. Находившиеся поблизости люди держали рыбака на поверхности воды, пока спасатели не помогли ему выбраться на берег. Рыбак не получил травм. На месте происшествия толщина льда составляла всего пять сантиметров.