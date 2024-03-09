«Некруто хвастаться употреблением алкоголя!»: группа Bohren Und Der Club Of Gore о волшебстве своей музыки

Их музыка уже треть века рассказывает о тех снах, которые видит каждый, но не всегда может запомнить. Мастера стиля, который принято маркировать термином Dark Jazz, немецкое трио Bohren Und Der Club Of Gore, впервые приедут в Таллинн, чтобы дать единственный концерт 23 марта 2024 года в рамках своего Patchouli Blue Tour. Rus.Postimees поговорил с теми, чья музыка удивительно созвучна с темными углами улиц эстонских городов и туманами наших болот.
Они начали делать свою музыку в 1992 году. До решения играть медленнее всех, уроженцы города Мюльхайм-ан-дер-Рур, что находится в одной из самых промышленно развитых немецких земель Северный Рейн-Вестфалия, пытались, наоборот, играть быстрее прочих. Первые музыкальные эксперименты будущих мастеров «дум-джаза» были связаны с хардкором. 32 года спустя Bohren Und Der Club Of Gore впервые приедут в Таллинн, чтобы представить свой последний альбом. В большом интервью Мортен Гасс - один из создателей группы, который в основном отвечает за клавишные, но так же играет на гитаре, басу и ударных, рассказал о том, как рождается волшебство музыки Bohren Und Der Club Of Gore.
- Bohren Und Der Club Of Gore (BUDCOG) всегда отличались умением делать «красиво», «глубоко» и очень «темно». В последний ваш альбом Patchouli Blue просочились не только холодные краски. И в музыке появилась гитара, да и обложка стала разноцветной. Вы устали от тьмы?
- Нет, на обложке Patchouli Blue есть даже черепа. Ничего не изменилось в плане нашего отношения, мотивации и вдохновения.
В наших записях, начиная с нашего первого альбома, вы можете время от времени слышать гитару. Если вы посмотрите на обложки наших первых трех альбомов, они на самом деле такие же «красочные». Интересно, что бы вы сказали об оформлении обложки нашего альбома Geisterfaust (альбом BUDCOG 2005 года - прим.ред.)?