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«Некруто хвастаться употреблением алкоголя!»: группа Bohren Und Der Club Of Gore о волшебстве своей музыки

Интервью накануне концерта в Таллинне
Один из создателей группы Bohren Und Der Club Of Gore Мортен Гасс в большом интервью накануне приезда в Эстонию рассказал Rus.Postimees о музыке культового немецкого дарк-джаз коллектива. Фото: Kim von Coels / bohrenundderclubofgore.com
Иван Скрябин
, журналист
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Их музыка уже треть века рассказывает о тех снах, которые видит каждый, но не всегда может запомнить. Мастера стиля, который принято маркировать термином Dark Jazz, немецкое трио Bohren Und Der Club Of Gore, впервые приедут в Таллинн, чтобы дать единственный концерт 23 марта 2024 года в рамках своего Patchouli Blue Tour. Rus.Postimees поговорил с теми, чья музыка удивительно созвучна с темными углами улиц эстонских городов и туманами наших болот.

Они начали делать свою музыку в 1992 году. До решения играть медленнее всех, уроженцы города Мюльхайм-ан-дер-Рур, что находится в одной из самых промышленно развитых немецких земель Северный Рейн-Вестфалия, пытались, наоборот, играть быстрее прочих. Первые музыкальные эксперименты будущих мастеров «дум-джаза» были связаны с хардкором. 32 года спустя Bohren Und Der Club Of Gore впервые приедут в Таллинн, чтобы представить свой последний альбом. В большом интервью Мортен Гасс - один из создателей группы, который в основном отвечает за клавишные, но так же играет на гитаре, басу и ударных, рассказал о том, как рождается волшебство музыки Bohren Und Der Club Of Gore.

Музыканты немецкой Dark Jazz группы Bohren Und Der Club Of Gore Робин Роденберг, Кристоф Клёзер и Мортен Гасc впервые выступят в странах Балтии в марте 2024 года. Rus.Postimees поговорил с легендарным коллективом накануне их приезда в Таллинн.
Музыканты немецкой Dark Jazz группы Bohren Und Der Club Of Gore Робин Роденберг, Кристоф Клёзер и Мортен Гасc впервые выступят в странах Балтии в марте 2024 года. Rus.Postimees поговорил с легендарным коллективом накануне их приезда в Таллинн. Фото: Kim von Coels / bohrenundderclubofgore.com

- Bohren Und Der Club Of Gore (BUDCOG) всегда отличались умением делать «красиво», «глубоко» и очень «темно». В последний ваш альбом Patchouli Blue просочились не только холодные краски. И в музыке появилась гитара, да и обложка стала разноцветной. Вы устали от тьмы?

- Нет, на обложке Patchouli Blue есть даже черепа. Ничего не изменилось в плане нашего отношения, мотивации и вдохновения.

Обложка альбома Bohren & Der Club Of Gore - Patchouli Blue (2020).
Обложка альбома Bohren & Der Club Of Gore - Patchouli Blue (2020). Фото: bohrenundderclubofgore.com

В наших записях, начиная с нашего первого альбома, вы можете время от времени слышать гитару. Если вы посмотрите на обложки наших первых трех альбомов, они на самом деле такие же «красочные». Интересно, что бы вы сказали об оформлении обложки нашего альбома Geisterfaust (альбом BUDCOG 2005 года - прим.ред.)?

- Я бы сказал, что этот альбом о том, что бывает после тьмы. Вы раньше говорили, что каждый новый альбом начинается с крутого названия. Так было и c Patchouli Blue?

- Да, все было точно так же. Это невероятно полезно для всех в группе, когда сначала есть классное название альбома. Это можно сравнить со сценарием в киноиндустрии.

- В поисках ответа на вопрос, что значит название Patchouli Blue, я наткнулся на духи L'intense De Blue Patchouli Impérial и на одноименное ароматическое масло. С кем из них вы работаете в партнерстве?

- К сожалению, мы не работаем ни с кем из них!

- Что же означает название альбома и как можно объяснить его изменившееся настроение в сравнении с прежними пластинками?

- На самом деле, название - это фантазия в лучших традициях Cocteau Twins (легендарная шотландская группа второй половины XX векаприм.ред.), и как таковое оно открыто для интерпретации. Но поскольку это была моя идея, я могу, по крайней мере, рассказать вам о своих мыслях по этому поводу.

Аромат пачули, по крайней мере, здесь, в Германии, предпочитали девушки-готы, или как их здесь называют - Grufties. Слово blue в переводе с английского также означает «грустный». Так что вместе они создают грустных девушек-готов.

Но это всего лишь мои мысли. Уверен, Кристоф (саксофонист группы - прим.ред.) сможет рассказать вам совершенно другую историю. Да, и о настроении: наши записи стали немного короче, возможно, это повлияет и на ваше настроение. И в следующий раз мы и это поменяем (улыбается).

- Как вы работаете в студии? Что записывается сначала, а что следом, если посмотреть на то, как это было в случае с Patchouli Blue. Это вопрос от бас-гитариста, который верит, что все начинается с бас-гитары.

- Многое было создано на основе бас-гитары на альбоме Geisterfaust, а также на Midnight Radio (альбом BUDCOG 1997 года - прим.ред.). В основном только очень монотонные песни являются «басовыми».

Но в остальном всегда сначала идут два или три аккорда. На фортепиано, органе, вибрафоне или синтезаторе. Выбор инструмента для первых звуков всегда зависит от направления соответствующего альбома или трека песни. На Patchouli Blue это были фортепиано, Fender Rhodes и иногда гитара. Барабаны и бас добавляются только после того, как мы договоримся о скорости. Все идет последовательно в соответствии с красотой.

- Много записей остается за границами формата виниловой пластинки, оседает в личных архивах?

- Почти ничего. Если мы не уверены в произведении, мы даже не записываем его. Это было бы слишком много работы.

- Вы рассказывали раньше, что все пишете в подвале собственного дома. И что все пишется на микрофоны. А на какой носитель вы фиксируете звук? Можно ли назвать цифровую запись компромиссом? Аналоговые инструменты требуют аналоговой фиксации на пленку, но это же ужасно сложно. Почти невозможно.

- Это правда, что мы много записывались в подвале дома моих родителей, потому что там достаточно тихо и это самое близкое к студийной записи место. Мы используем минимальное оборудование, чтобы иметь возможность записываться где угодно. Причина в том, что нам всегда не хватало денег, а главное - тишины, покоя и времени, чтобы записываться в чужих студиях. Не говоря уже владельцах студий и звукорежиссерах, которые могут нас понять. Я думаю, что идея Do It Yourself (сделай сам) внесла большой вклад в наше звучание. Пусть и не всегда в положительном ключе.

Цифровая запись стала для нас благословением. Рекордер Roland VS 880 позволил нам в свое время на наших собственных условиях записать альбом Sunset Mission (альбом BUDCOG 2000 года, который стал поворотным в творчестве группы, когда в нее пришел саксофонист Кристоф Клёзер - прим.ред.). Ничего не имею против аналогового оборудования и винтажных вещей. Нам очень нравится пользоваться всем этим. Но я считаю, что кассета - это полная ерунда для записи нашей спокойной музыки.

- На ваших концертах слушатель переносится в те миры, которые примиряют с однообразием привычной реальности. И при вдумчивом прослушивании альбомов тоже есть такой эффект. Вы создаете совершенно особенную реальность своей музыкой. Иногда кажется, что вы делаете это с конкретной идеей. Так ли это? Как можно описать эту идею?

- Мы действительно думаем о чем-то, когда пишем и записываем музыку. Я не могу выразить словами, что это в конечном итоге… Поэтому мы и играем инструментальную музыку. Для нас нет ничего более чуждого, чем спонтанное и раскованное музицирование. Как это делали Krautrock группы в 70-е годы (Краут-роком принято называть направление экспериментальной и психоделической рок-музыки, возникшее в Западной Германии в конце 1960-х - начале 1970-х годов, яркими представители которого являются Tangerine Dream, Can, Neu!, и ранний Kraftwerkприм.ред.). Может, и нам стоит сделать что-то подобное.

- Я знаю, что вас утомили вопросы о любимых собственных альбомах. Но все же рискну. Вы переслушиваете собственные альбомы? Какие чаще?

- Больше всего мне нравится слушать наш текущий альбом до тех пор, пока он не перестанет мне нравиться, и я начну работать над новыми «лучшими» треками. А потом я понимаю, что наши старые альбомы тоже были не так уж плохи...

- Какие прежние пластинки были самыми сложными в работе и почему? Какой альбом писался дольше всех?

- Боюсь, что самым сложным для нас оказывается каждый новый альбом. И новые записи всегда занимают у нас больше времени, чем прежние. Это зависит от маленького музыкального космоса, в котором мы работаем. С одной стороны, нам не хочется ничего повторять, но при этом всегда хочется делать одно и то же.

Музыканты Bohren Und Der Club Of Gore Робин Роденберг, Мортен Гасc и Кристоф Клёзер.
Музыканты Bohren Und Der Club Of Gore Робин Роденберг, Мортен Гасc и Кристоф Клёзер. Фото: bohrenundderclubofgore.com

- Друзья из Израиля спрашивают, приедете ли вы туда когда-нибудь? У вас есть запретные для гастролей территории, кроме России, где вы бывали много раз, но после 24.02.2022 вас там не было?

- Насколько я знаю, нас еще никогда не приглашали выступить в Израиле. Кроме того, авиаперелеты всегда немного сложнее для нас, поскольку нам приходится возить с собой много специализированного оборудования.

- Как война влияет на вашу музыку, если влияет?

- Как и многие другие плохие вещи в мире, война (неважно, в какой точке земного шара) не способствует нашему благополучию. Поэтому настроение остается плохим…

- Что вы думаете о рисках войны не в Украине, а ближе к вашим столицам? Многих это начинает беспокоить в Европе.

- Риски давно не были такими высокими, как сейчас. Может быть, даже никогда. В 80-е годы информация не была настолько полной, как сейчас, поэтому лично мне они кажутся гораздо более угрожающими, чем раньше. Думаю, многие европейцы забыли это чувство.

- Вы много раз были в России, вы понимаете, почему россияне не могут остановить свою власть в этом безумии?

- В условиях диктатуры населению особенно трудно, если не опасно, что-либо предпринять. Владимир Путин, похоже, крепко держит ситуацию под контролем. Ситуация столь же печальная, сколь и пугающая.

- Вы следите за тем, в каких странах вас слушают больше всего? Spotify позволяет изучать географию слушателей.

- Мы не фанаты Spotify и стараемся иметь с ним дел как можно меньше.

- В каких странах, городах, клубах вам нравится играть больше всего? Навряд ли вам в радость видеть перед собой во время концерта тех, кто ест?

- У нас нет фаворитов, и мы делаем зал везде одинаково темным. Вот почему мы не видим, едят ли люди, пьют или спят. Но это нас не беспокоит, если только они не бросают в нас куриные кости.

- Если не секрет, сколько на самом деле вы потребляете алкоголя в сутки? На концертах же невозможно без этого. А вне гастролей? И какие напитки вы предпочитаете?

- Некруто хвастаться употреблением алкоголя! Я надеюсь, что в этом смысле мы не делали ничего плохого в прошлом. А если и сделали, то я хотел бы извиниться за это. У нас нет никаких особых предпочтений, и мы не хотим рекомендовать какие-либо вещества.

Музыканты Bohren Und Der Club Of Gore Робин Роденберг, Кристоф Клёзер и Мортен Гасc в 2023 году.
Музыканты Bohren Und Der Club Of Gore Робин Роденберг, Кристоф Клёзер и Мортен Гасc в 2023 году. Фото: bohrenundderclubofgore.com

- Вы открыты для предложений тех, кто любит вашу музыку и умеет делать нескучные ремиксы?

- Мой совет всегда такой: создавайте свою собственную музыку. Мы делаем то же самое (улыбается).

- При этом у вас есть совместные работы с другими музыкантами. Но совсем немного. Совместный трек с Майком Паттоном из Faith No More, когда вы перепели песню группы Warlock - Catch My Heart, и каверы на Phallus Dei и Lustmord.

- О, да! Ну а кто еще захочет работать с нами? Мы просто ворчливые, несговорчивые типы и к тому же ленивые!

- С кем вы бы хотели поработать вместе, или чья музыка может быть сыграна вами в будущем? Это мог бы стать музыкант или композитор из наших Балтийских земель? Тут тоже есть специалисты по снам.

- Я бы хотел когда-нибудь выступить с The Cure, главным образом, чтобы произвести впечатление на свою жену.

- Какие книги вы читаете прямо сейчас, а к каким возвращаетесь после их прочтения?

- Я читаю очень мало книг. Моя последняя книга The Rise of the Sisters of Mercy заняла у меня больше года. Я больше люблю журналы. Раньше я читал много комиксов. Но теперь я не могу себе и их позволить.

Музыканты Bohren Und Der Club Of Gore Мортен Гасc, Робин Роденберг и Кристоф Клёзер позируют фотографу в 2024 году в свойственной им юмористической манере.
Музыканты Bohren Und Der Club Of Gore Мортен Гасc, Робин Роденберг и Кристоф Клёзер позируют фотографу в 2024 году в свойственной им юмористической манере. Фото: bohrenundderclubofgore.com

- Вы общаетесь вне сцены и вне гастролей? Есть тема, которая вас объединяет вне музыки?

- Мы любим ходить в рестораны или устраивать барбекю.

- Что случилось с девушкой в вашем последнем клипе Sag mir, wie lange (Скажи мне, как долго)? Все было так хорошо, пока не полилась кровь!

- О боже! Вам придется спросить у режиссера. Кроме музыки мы не имеем к этому никакого отношения.

- Художником предыдущего клипа Tief gesunken указан Mark Sikora. Клип вышел в 2020 году. В 2022 году Марка не стало… Расскажите о том, как вы познакомились, кем он для вас был. Вы же вместе работали над самой первой пластинкой?

- Мы познакомились с Марком, обмениваясь музыкальными кассетами в 1987 году. Потом мы стали вместе ходить на концерты и смотреть фильмы. Он никогда не был членом Bohren, но позже открыл для нас множество дверей благодаря своим хорошим связям в музыкальном бизнесе и эйфории. Некоторые вещи не состоялись бы без Марка...

Однажды мы выступили в качестве его аккомпанирующей группы и записали для него несколько произведений, которые он затем использовал как WALD. Затем он начал снимать наши клипы в 2000 году. Для клипа Prowler я отдал ему свою полную коллекцию старых фигурок Kenner Star Wars из первой и второй частей этой киносаги.

Конверт семидюймовой виниловой пластинки 1995 года, где на одной стороне - записи проекта Wald, а на второй - трек Bohren Und Der Club Of Gore.
Конверт семидюймовой виниловой пластинки 1995 года, где на одной стороне - записи проекта Wald, а на второй - трек Bohren Und Der Club Of Gore. Фото: discogs.com

- Единственный клип, где в кадре есть музыкант группы, это видео на трек Ganz leise kommt die Nacht (Ночь наступает очень тихо). Кристоф там главный герой. Почему вас почти никогда нет в кадре?

- Я думаю, что если присмотреться, то вы сможете увидеть глаза остальных участников группы. По крайней мере, Марк Сикора, снимая клип, хотел именно этого!

- В одном из интервью вы сказали, что Дэвид Линч давно не снимал хороших фильмов. Но тогда еще не было третьего сезона «Твин Пикс»! Эта последняя и полностью авторская работа Линча тоже не показалась вам интересной?

- Да, наверное, я сказал это перед третьим сезоном «Твин Пикс». Но я до сих пор его не посмотрел. Но когда-нибудь я обязательно это сделаю.

Для многих ценителей музыка Bohren Und Der Club Of Gore имеет много общего с фильмами Линча. Официальный YouTube-канал музыкантов переадресует пользователей на запись одного из концертов, которая опубликована пользователем с никнеймом The Black Lodge Music Channel. The Black Lodge, или «черный вигвам» - это вход в потусторонний мир, откуда появляется зло в первом и втором сезоне сериала Дэвида Линча «Твин Пикс».

- Вы говорили, что вам не интересно делать музыку для кино, т.к. эта работа с множеством ограничений. А есть виды искусства, совмещение с которыми было бы вам интересно?

- Я не могу вспомнить ничего такого.

- Вы никогда не издавали концертных альбомов. Почему? Я был бы рад возвращаться в то волшебство, которое вы делаете на сцене, а не в студии. Такой альбом возможен? Он точно нужен.

- Я просто не фанат концертных альбомов. Я не могу вспомнить ни одной группы, у которой я бы предпочел послушать концертный альбом, а не студийную версию. Но вкусы у всех разные.

Что касается Bohren. Вживую мы стараемся быть как можно ближе к студийной версии. Иногда даже с помощью использования семплов и MIDI-трюков. Все для того, чтобы звучание было таким же, как в студии, что, на наш взгляд, отражает идеальную версию произведения.

Группа Bohren Und Der Club Of Gore готовится выступить в Таллинне 23 марта 2024 года.
Группа Bohren Und Der Club Of Gore готовится выступить в Таллинне 23 марта 2024 года. Фото: Kim von Coels / bohrenundderclubofgore.com

Но если у нас когда-нибудь соберется достаточно произведений, которые мы сможем полностью переосмыслить, интерпретировать совершенно по-новому с оркестром, церковным органом или губной гармошкой, живая запись имела бы смысл. А до тех пор людям все равно придется приходить на наши живые концерты. Поэтому мы считаем глупостью, когда целые наши концерты снимают на видео и выкладывают в сеть.

- Вы создали целое направление в музыке. Есть даже лейбл Dark Jazz Records, который был создан на волне вдохновения от вашей музыки. Но слушаете ли вы сами других музыкантов, которым близки ваши тональности и ритмы? Если да, то кто порадовал за последние годы?

- MEMNON SA - Offworld Radiation Therapy. Там также есть саксофон. И я также считаю, что новый Slowdive великолепен.

- Один умный человек напомнил мне недавно очевидную вещь. Людьми управляют три вещи: страх, голод и секс. Если не секрет, чего вы боитесь больше всего?

- Собак!

- В последние два года регулярно приходится думать о том, есть ли шанс у человечества научиться жить так, чтобы не довести все до тотального самоуничтожения. Как вы думаете, мы обречены, или есть надежда? Если да, то в чем она для вас?

- Поскольку я не очень позитивный человек, я всегда боюсь худшего.

- Могу спросить о новом альбоме? Он в работе? Если да, то какая часть работы позади и как сейчас видится финал по дате релиза?

- К сожалению, мы пока не придумали классное название для альбома. Так что это займет некоторое время.

Музыканты Bohren Und Der Club Of Gore Мортен Гасc, Робин Роденберг и Кристоф Клёзер готовятся выступить в Таллинне 23 марта 2024 года.
Музыканты Bohren Und Der Club Of Gore Мортен Гасc, Робин Роденберг и Кристоф Клёзер готовятся выступить в Таллинне 23 марта 2024 года. Фото: Kim von Coels / bohrenundderclubofgore.com

Bohren Und Der Club Of Gore выступят в Таллинне в субботу, 23 марта 2024 года. 24 марта группа даст концерт в Риге. 25 марта они выступят в Вильнюсе, где все билеты проданы уже давно. До приезда в страны Балтии музыканты дадут серию концертов в Скандинавии. Расписание концертов и прочие подробности доступны на сайте - bohrenundderclubofgore.com

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