«Некруто хвастаться употреблением алкоголя!»: группа Bohren Und Der Club Of Gore о волшебстве своей музыки

- Как вы работаете в студии? Что записывается сначала, а что следом, если посмотреть на то, как это было в случае с Patchouli Blue. Это вопрос от бас-гитариста, который верит, что все начинается с бас-гитары.

- Многое было создано на основе бас-гитары на альбоме Geisterfaust, а также на Midnight Radio (альбом BUDCOG 1997 года - прим.ред.). В основном только очень монотонные песни являются «басовыми».

Но в остальном всегда сначала идут два или три аккорда. На фортепиано, органе, вибрафоне или синтезаторе. Выбор инструмента для первых звуков всегда зависит от направления соответствующего альбома или трека песни. На Patchouli Blue это были фортепиано, Fender Rhodes и иногда гитара. Барабаны и бас добавляются только после того, как мы договоримся о скорости. Все идет последовательно в соответствии с красотой.

- Много записей остается за границами формата виниловой пластинки, оседает в личных архивах?

- Почти ничего. Если мы не уверены в произведении, мы даже не записываем его. Это было бы слишком много работы.

- Вы рассказывали раньше, что все пишете в подвале собственного дома. И что все пишется на микрофоны. А на какой носитель вы фиксируете звук? Можно ли назвать цифровую запись компромиссом? Аналоговые инструменты требуют аналоговой фиксации на пленку, но это же ужасно сложно. Почти невозможно.