«Некруто хвастаться употреблением алкоголя!»: группа Bohren Und Der Club Of Gore о волшебстве своей музыки

Музыканты Bohren Und Der Club Of Gore Робин Роденберг, Кристоф Клёзер и Мортен Гасc в 2023 году. Фото: bohrenundderclubofgore.com

- Вы открыты для предложений тех, кто любит вашу музыку и умеет делать нескучные ремиксы?

- Мой совет всегда такой: создавайте свою собственную музыку. Мы делаем то же самое (улыбается).

- При этом у вас есть совместные работы с другими музыкантами. Но совсем немного. Совместный трек с Майком Паттоном из Faith No More, когда вы перепели песню группы Warlock - Catch My Heart, и каверы на Phallus Dei и Lustmord.

Will You Come Now by PHALLUS DEI

- О, да! Ну а кто еще захочет работать с нами? Мы просто ворчливые, несговорчивые типы и к тому же ленивые!

The Others [Lustmord Deconstructed] by Lustmord

- С кем вы бы хотели поработать вместе, или чья музыка может быть сыграна вами в будущем? Это мог бы стать музыкант или композитор из наших Балтийских земель? Тут тоже есть специалисты по снам.

- Я бы хотел когда-нибудь выступить с The Cure, главным образом, чтобы произвести впечатление на свою жену.

- Какие книги вы читаете прямо сейчас, а к каким возвращаетесь после их прочтения?

- Я читаю очень мало книг. Моя последняя книга The Rise of the Sisters of Mercy заняла у меня больше года. Я больше люблю журналы. Раньше я читал много комиксов. Но теперь я не могу себе и их позволить.

Музыканты Bohren Und Der Club Of Gore Мортен Гасc, Робин Роденберг и Кристоф Клёзер позируют фотографу в 2024 году в свойственной им юмористической манере. Фото: bohrenundderclubofgore.com