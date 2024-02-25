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«Я знал эстонцев, которые вернулись из сталинских лагерей»: Кирилл Набутов о Путине, Навальном, войне и будущем Балтии

Интервью Rus.Postimees
Кирилл Набутов в большом интервью Rus.Postimees рассказал о том, что он привезет в Таллинн 16 марта, а заодно ответил на некоторые вопросы о прошлом, настоящем и будущем. Фото: Денис Бочкарёв / из личного архива Кирилла Набутова
Иван Скрябин
, журналист
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Спорт, политика и пропаганда. Прошлое, настоящее и будущее. Мир и война. Это лишь некоторые смысловые единицы, которые мы затронули в разговорe с известным журналистом Кириллом Набутовым накануне его приезда в Таллинн с публичной лекцией.

16 марта в Таллинне выступит тележурналист, видеоблогер, автор YouTube-канала «Набутовы» (400 тысяч подписчиков), продюсер-документалист и спортивный комментатор, который работал на 13-ти олимпийских играх и десятках чемпионатов мира, Кирилл Набутов.

Rus.Postimees хотел поговорить с известным профессионалом, который покинул Россию вскоре после начала войны, о целях его визита в столицу Эстонии, но жизнь внесла свои коррективы.

Кирилл Набутов на публичной лекции в 2023 году.
Кирилл Набутов на публичной лекции в 2023 году. Фото: Денис Бочкарёв / из личного архива Кирилла Набутова

- Кирилл Викторович, для одних убийство Навального - это предсказуемый финал его возвращения в РФ. Для других - это переход на новый уровень восприятия власти Путина и иное отношение к ней. Якобы, прозреть могут даже путинисты. Вы к первым или ко вторым ближе?

- Переход на новый уровень восприятия власти… Красивые слова. Но речь идет об убийстве. Куда уж тут новее уровень, если два года идет война, которая убила десятки… Или уже сотни тысяч людей? Человек, который убил один раз - это убийца. И человек, который убил двадцать человек - убийца. И сто тысяч человек - убийца.

- Я про отношение обывателей к убийце.

- Наверное, какое-то количество людей, которые сомневались, задумывались, все ли правильно делает их любимая власть во главе с Путиным, теперь начнут колебаться. Возможно, для них смерть Навального станет еще одним подталкивающим фактором к тому, чтобы пересмотреть свое отношение.

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Но большая часть людей - из той породы обывателей, не хотел бы употреблять слово «болото», которой, по большому счету, все равно. Услышав про все это, они еще больше закроются со словами «я не хочу про это ничего слышать, я иначе сойду с ума», «я маленький человек», «я живу обычной человеческой жизнью», «дайте мне жить», «перестаньте меня мучить, я ничего не понимаю». Они в любом случае не начнут кричать «долой» и выходить на улицы, как вышли жители Петрограда в 1917 году.

Для активной части, той, которая остро чувствует несправедливость, жестокость, ненавидит войну, это еще одно доказательство того, что со стороны власти никаких красных линий, флажков, условностей не существует.

Для людей, которые хоть чуть-чуть анализируют, было понятно с самого начала, что российское государство лжет о Навальном. О человеке, пережившем страшно тяжелое отравление боевым отравляющим веществом, последствия которого не исследованы вообще. Таких случаев единицы. Нет статистики, что происходит через 5 лет, через 10 лет после такого отравления, какие начинаются заболевания, передается ли это генетически потомкам и так далее.

Человека достали с того света, и сразу же после этого родное государство бросило его в тюрьму. Демонстративно навесили страшные сроки по придуманным преступлениям. Точно так же, как Кара-Мурзе. Точно так же, как дали почти 30 лет девушке, которая принесла бомбу в кафе в Петербурге. Всем же прекрасно понятно, что ее использовали втемную. Она должна была погибнуть.

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И все это делается специально для того, чтобы напугать и подавить в общественном сознании любые ростки мысли, что что-то не так.

Поэтому я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Власть Путина уже давно на этом уровне. И, естественно, пропаганда сейчас пытается смягчить шок от убийства Навального. Шавки отрабатывают. Появляется Симоньян. Бастрыкин несет какую-то ересь про «справедливизацию»...

- А мы можем про эту грязь вообще забыть и не вспоминать?

- А нельзя. А для того самого «обывателя» это главный рупор все равно, несмотря на падение их рейтингов эфирных. Рейтинги у них падают, потому что люди уже устали от этого одинакового говна, которое уже много лет каждый день выливается им на голову. Бесконечный, извините меня за прямоту, пиз**ж в студии, направленный в одну сторону - обмазывать дерьмом самым пахучим все, что связано со словом «Украина».

Любимый пропагандист Путина Владимир Соловьев ведет очередной эфир на российском ТВ.
Любимый пропагандист Путина Владимир Соловьев ведет очередной эфир на российском ТВ. Фото: ekraanikuva videost

Это продолжается уже много лет. Ради чего? Ради того, чтобы глубинный народ, то бишь обыватели, не тратили время на самостоятельный анализ. И они не тратят. Им лень. Они живут обычной жизнью. У них есть дети, внуки, дачи, переживания о том, что будет с потомками. И они потребляют информацию из телевизора, где годами из всех каналов несется одинаковый поток жидкого говна в огромных количествах.

И по-прежнему это работает, потому что другого нет. Интернет - это забава молодежи. А тот самый путинский электорат видит в телевизоре доброго дедушку Бастрыкина, который обещает «справедливизацию законодательства». И народ говорит: наконец-то!

- При этом про 300 суток Навального в штрафном изоляторе глубинный народ вообще не в курсе. И мало кто понимает, что это и во времена СССР была верная смерть.

- Я бывал в колониях России много раз. В том числе в колониях для пожизненно заключенных. Там много есть всяких нюансов. Но, как говорится, и в таких местах люди живут. И живут десятилетиями. Но то, что Навального убивали демонстративно и чрезвычайно вежливо, это особая мерзость.

Дальше делается все, чтобы ни в коем случае не оставить никаких следов. Не выдают тело. Возможно, ждут, когда не останется следов отравления. Или просто ждут отмашки из Москвы (интервью было записано до того, как стало известно об угрозах в адрес матери Навального, которая отказывается от тайных похорон сына, как того требовали власти РФ, и до того, как после масштабной акции солидарности с родственниками оппозиционера тело убитого все-таки было отдано близким - прим.ред.).

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- Удивитесь, если не выдадут вообще? По правилам российского тюремного ведомства тело можно даже кремировать, если заключенный, еще будучи живым, подписал такую бумагу.

- Вы абсолютно правы… Сейчас никаких правил нет в этой игре. С шулерами нельзя садиться в карты играть. А раздают сейчас они. Но я хотел о другом сказать. У людей, которые служат в тюрьмах, у них же ремесло окаянное, как Петр Первый говорил. Туда требуются люди добрые и веселые, поскольку ремесло у них окаянное. Большинство людей везде одинаково нормальное, в том числе и те, кто служит в тюрьмах. У них тоже есть дети, семьи и все остальное. Но и они тоже не разбираются в нюансах. Они живут слухами, от кого-то что-то слышали, у кого-то есть какие-то родственники, одни такие, другие такие. Там такие же разные люди.

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Другое дело, что они будут молчать в тряпочку, потому что они на службе. Поймите, я не оправдываю ни в коем случае тюремную систему, но просто я сейчас говорю о нижнем этаже. С начальниками все понятно, им всем гореть в аду нужно. Потому что они все всё знают.

А на нижнем этаже людям тоже есть, чего бояться. Например, живущему в поселке Харп (где в колонии был убит Навальныйприм.ред.). Ну, вылетит он с этой работы, а куда он пойдет? Там нет работы.

Механизм подчинения, в общем-то, понятен.

- О наградах на нижнем этаже не слышно. Но больших тюремных боссов Путин премировал сразу после смерти Навального.

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- Видел, да. Но этого генерала я не знаю. Я уже лет десять не был в этом ведомстве, не общался ни с кем. И дальше не важно, за что на самом деле его повысили. Народ будет трактовать однозначно - за Навального. Скажут: так вот, кто убийца.

Это, конечно, несерьезное наблюдение, но, когда я увидел его, подумал, что слово Держиморда к нему очень подходит. Символ полицейщины российской после Гоголя. Раскормленный, мордатый, толстый. Не хотелось бы употреблять слово «боров», но оно просится...

- Не завидуйте, скажут вам добрые люди.

- Я понимаю, что он не виноват, что он такой, что он просто любит пожрать вкусно.

- Юлия Навальная действительно может стать условной княгиней Ольгой, которая будет за мужика своего убитого мстить?

- Опять же, очень красивые слова. Я так не умею.

- Люди, знавшие Навального, говорят, что без заигрывания со сказками уже не получится справиться.

О том, что месть Юлии Навальной будет понятна и поддержана россиянами ранее Rus.Postimees сказал журналист Тимур Олевский, который много лет работал с Навальным. «Глубинный русский народ будет искать кого-то, на кого можно опереться, чтобы хоть кто-то спас от того, что есть. На самом деле, никаких других вариантов у него нет, у этого глубинного русского народа. Мне кажется, что сейчас поверить можно только в сказку. Ни во что рациональное поверить глубинный русский народ, находясь там, где он сейчас находится, все равно не может, потому что верить-то не во что», - уверен шеф-редактор ньюсрума The Insider.

Насчет того, что любая нормальная жена, у которой действительно хорошие отношения с мужем, и которая ощущает свою ответственность перед ним и перед семьей, точно так же будет поступать, это естественно.

Как всегда в таких случаях бывает, человек, которого вот так убили, становится в глазах большой части общества иконой. А она была всегда рядом.

Боюсь, что кто-то из сильно верующих не поймет или будет меня ругать, но Юлия теперь скорее ближе к образу Богоматери. И она будет знаменем просто в силу того, что она носит эту фамилию. Но, судя по тому, что я знаю от общих друзей, она на самом деле очень сильная девушка. Она будет знаменем для многих. Произойдет ли объединение оппозиции? Скорее всего, нет. Но для большого числа людей она будет знаменем, как минимум какое-то время. И, конечно, страдалицей. А это важно для русского человека. Это вечная ценность.

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- Как вы думаете, война может разгонять безумие до бесконечности, или тут все же есть предел?

- Предел давно перейден. Предел - это человеческая жизнь. Поскольку ни за что уничтожены уже многие десятки тысяч людей, то все мыслимые пределы давным-давно пройдены. Что там еще разгонять? Уже разогнали до полного безумия. Дальше будут стараться разгонять до конца.

- То есть, пока старик не отвалится на бок? Пока жив Путин?

- Во всяком случае, пока не произойдет что-то, что лишит его власти продолжать это. Но он человек, который понимает только силу. И особенно сейчас, когда он уже закусил удила и глаза навыкате. Я с ним общался в прошлом. Хотя, конечно, тот Путин, с которым я пересекался в Петербурге иногда, и нынешний Путин - это два разных существа. Что понятно. Человек же уже 25 лет фактически в одиночном заключении находится. Тем не менее по массе того, что я о нем знаю, он понимает только силу. Особенно сейчас это видно по его же репликам: «что же вы не прекратили войну, когда мы отвели войска от Киева?» Вся эта чушь, которую он рассказывал американскому репортеру, направлена на одно - показать, что он сам тут ни при чем.

Сейчас он считает, что все козыри на его стороне. Первое. Ему нарисуют всенародную поддержку 17 марта. Второе. Захвачена огромной ценой Авдеевка, пусть и большинство народа в РФ понятия не имеет, что это такое. А это же громадный коксохимический комбинат, который поставлял необходимые компоненты для выпуска высококачественных сталей. Это же уничтожение инфраструктуры, которая могла использоваться Украиной.

Ну и третье - теперь у него нет соперников. Когда скинули Надеждина, я поймал себя на мысли, что, по всем признакам, у Путина оставался один политический оппонент - Навальный. И уже тогда мне стало тревожно...

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный выходит на связь с судом из тюрьмы по видеосвязи, Владимире, Россия, 7 июня 2022 года. В тот день суд отклонил апелляцию Навального на решение исправительной колонии о признании его «лицом, склонным к совершению преступлений террористического или экстремистского характера».
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный выходит на связь с судом из тюрьмы по видеосвязи, Владимире, Россия, 7 июня 2022 года. В тот день суд отклонил апелляцию Навального на решение исправительной колонии о признании его «лицом, склонным к совершению преступлений террористического или экстремистского характера». Фото: AP Photo / Vladimir Kondrashov

- Вы сказали, что Путин понимает только силу. Значит, права дочь убитого Бориса Немцова, которая напомнила о словах Байдена, что ответ на действия Путина должен быть серьезнее. Она сказала, что мир должен ответить внятной военной, экономической и гуманитарной поддержкой Украины.

- Сказать-то это можно… Вопрос в том, достижимо ли это в сегодняшних реальных условиях, когда первое, что заботит Байдена сейчас, это выборы. Это устранение Трампа. И это получение больших шансов на победу в совершенно неочевидной обстановке. И Байден не находится в положении Путина, который дал приказ, один раз моргнул, и всю российскую экономику стали переводить на военные рельсы, плевав на все остальное. Когда решение никем не оспаривается, а просто выполняется. И это преимущество военное.

Это похоже на проблему Сталина 1941 года, когда в топке войны были потеряны огромные ресурсы на старте, но сразу началась перестройка всей экономики. Наплевали на территориальные и человеческие потери, заводы на восток и - интенсивное производство. А у Гитлера такого количества ресурсов не было. Но, поскольку он был точно такой же диктатор, он советников не слушал, которые ему говорили, что он обкакается воевать против всех сразу.

Он полез воевать против всех, и профессиональным военным немецким, гитлеровским генералам было все понятно сразу, как только он загрузился глубоко в Россию и не взял Москву. Ему ведь говорили, что даже в случае потери Москвой всего в европейской части страны, на востоке СССР так много всего построено, что это не обрушит сопротивление. Ресурсы огромны, население подневольное.

Протестующий держит плакат с фотографиями президента России Владимира Путина, Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во время антивоенной демонстрации в Гамбурге, Германия, 20 марта 2022 года.
Протестующий держит плакат с фотографиями президента России Владимира Путина, Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во время антивоенной демонстрации в Гамбурге, Германия, 20 марта 2022 года. Фото: REUTERS / Fabian Bimmer

Сейчас же у Путина протестов внутри нет, за деньги обычный человек готов на все, военные предприятия в шоколаде, большие зарплаты, можно взять ипотеку, купить квартиру, новую китайскую машину. Заводы пашут в 2-3 смены. То есть на обозримое будущее ситуация с ответом Путину, мягко говоря, туманная.

ООН себя дискредитировала окончательно. Демократические институты Запада работают медленно. Нужно со всеми договориться, все взвесить, все обсудить миллион раз. И тут же появляются засланные казачки в лице того же Орбана. А есть еще правящие партии внутри ЕС, которым не нравятся траты на оборону. «Наш народ важнее», - так и говорят. И в США то же самое…

- Почему диктаторы не могут без триумфов, связанных с талантами атлетов? Мы говорим в канун десятой годовщины олимпиады в Сочи. Апофеоза термина распил по тому же Навальному. Вы рассказывали недавно, что это самая дорогая олимпиада в истории человечества. Является ли в этом смысле спорт заложником диктаторов? Мы же спорт не за это любим.

- Опять вопросик на час. Это все устоялось задолго до Путина. В свое время Сталин просек, что спорт становится все более популярным и стал развивать тему интенсивно. Сам он был далек от спорта, но видел, что это вызывает интерес колоссального количества людей. Плюс - это физическая подготовка, а значит, подготовка к войне.

Плюс Сталин увидел успехи немцев после их двух олимпиад. У них же подряд в 1936 году было две олимпиады. Зимняя и летняя. Единственный такой случай в истории. И это была идея Геббельса. Гитлер был изначально против. Геббельс убедил, что это поможет поднять влияние Германии в мире. И получилось. Имидж Германии стал лучше. Гитлер ходил в штатском. При всем своем расизме терпел, когда черный американец Оуэнс победил немцев в легкой атлетике.

Эмблема летних Олимпийских игр 1936 года.
Эмблема летних Олимпийских игр 1936 года. Фото: CC BY-SA 4.0

И у Сталина сразу после войны стало формироваться представление о том, что этот ресурс нельзя игнорировать, потому что это всем интересно и все покажут по всему миру, а заодно и пропаганда советского образа жизни всему миру. И на фоне победы над нацистами пошло-поехало. Спорт стал колоссальным инструментом политики и пропаганды.

Но и другие страны тоже старались это делать. Посмотрите, сколько Китай вкладывает в спорт. Правда, у них это позже началось, когда Китай начал подниматься при Дэн Сяопине.

В этом смысле Путин не отличается от других властителей. Но у него есть одно отличие. Он единственный из всех диктаторов, кто действительно был спортсменом. И хорошим спортсменом был. Это правда. В 70-е годы в газетах писали о его достижениях в самбо и дзюдо.

И он строил сочинскую Олимпиаду для себя как памятник. Это памятник правлению Путина. Так же, как Чемпионат мира по футболу 2018 года.

- Почему, на ваш взгляд, умные спортсмены незаметны в публичном пространстве после завершения карьеры? Чаще мелькают люди, которые склонны к нехорошим поступкам.

- Вы про депутатов Госдумы? Роднина, Валуев, Фетисов, Третьяк. Они там просто марионетки из кукольного театра. Это все прекрасно понимают. Что, от них что-то зависит в этой Думе? Их кто-то избирал по-серьезному?

- Я думаю, что за Алину Кабаеву искренне народ голосовал в свое время. Она была депутатом Госдумы двух созывов.

Владимир Путин и Алина Кабаева в 2004 году.
Владимир Путин и Алина Кабаева в 2004 году. Фото: AP / Scanpix

- Я понимаю подтекст вашего вопроса. Но я очень не люблю копаться в чужом постельном белье. Даже если она живет с Путиным, или жила с Путиным. Взрослые люди имеют право свою личную жизнь строить так, как хотят.

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- Мой вопрос о том, почему люди, которых любят за спортивные достижения, часто становятся оголтелыми пропагандистами.

- Да не часто. Почему умных не видно после спорта? А для того, чтобы тебя было видно после спорта, необходимо, чтобы ты чем-то был интересен. Когда ты показываешь сумасшедшие результаты, ловишь шайбы или фигурное катание выигрываешь, ты интересен, за тебя болеют, переживают. Пойди завтра работать учителем в школу или врачом, или комбайнером, ты станешь обычным человеком. Вот и все. А власть - это возможность засветиться, удержаться, быть в обойме, быть обласканным, быть при бабках. Все это абсолютно примитивно.

- Как вы относитесь к тому, что спортсмены из тех же стран Балтии продолжают ездить в Российскую Федерацию? Только что в Казани был чемпионат по фиджитал-хоккею, где выступали люди из Эстонии.

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- Я плохо себе представляю в нюансах, что такое фиджитал. В любом случае, мне кажется, что если они граждане Евросоюза, то в стране Евросоюза, где они проживают, есть достаточно инструментов, чтобы выяснить их моральный облик и проверить, нарушают они какие-то законы или нет. Точно не мне говорить об эстонских гражданах. Я не гражданин и даже не житель Эстонии. С моей стороны это будет уже некое вмешательство во внутренние дела эстонского государства. Но, конечно, с моральной точки зрения, общечеловеческой точки зрения, это, наверное, безобразие.

Наверное, это плохо, что граждане Эстонии, которая занимает однозначную позицию сегодня по отношению к нынешней России, считают, что участвовать в соревнованиях в России - это уместно.

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К сожалению, этот случай не единичный. Посмотрите, какое количество иностранцев играет, допустим, в континентальной хоккейной лиге. Или какое количество иностранцев играет в футбол в «Газпром-лиге» под названием «Чемпионат России» по футболу. Одни иностранцы. «Зенит» сегодня - сборная Бразилии второго дивизиона, бразильского чемпиона.

- Но ведь у спортсменов профессиональная жизнь коротка, а кушать на что-то нужно. Или это не оправдание?

- Конечно, спортсмену, который потратил массу сил на тренировки, а я сам был спортсменом, хочется добиться результата. Шанс выступить на Олимпийских играх, как правило, выпадает один раз в жизни. И потерять этот шанс печально, даже трагично.

С другой стороны, сегодня Олимпиады уже ничего не стоят в моральном смысле.

Посетитель Олимпийских игр в Сочи 2014 года.
Посетитель Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Но стоит напомнить, что спортсмен, как правило, юн. Ему наплевать на всю эту политику. Он спортом занимается, с девушками гуляет, в кафе сидит, развлекается. Ему сказали старшие товарищи: «Беги гонку». Он пойдет бежать, он это умеет, будет бороться. Это очень тяжелая моральная проблема, в которой нет единого решения для всех.

Но в то же время я понимаю, что есть двойные стандарты. Когда пресса предпочитает обсуждать спортсменов, а не больших начальников, которые продолжают вести бизнес с Россией. И в этом смысле, как это ни грустно, но надо отдавать должное расчетливости путинских ребят, которые, прогнозируя возможные варианты развития событий, а варианты были разные, прикинули, что человечество ничто не любит так сильно, как себя и деньги.

И, соответственно, если будет выгодно, то изо всей силы бизнес будет и дальше стараться рубить бабло. И иностранный бизнес никуда не денется, если будет видеть выгоду в торговле с Россией.

А русскому бизнесу сказано напрямую: делайте, что хотите, занимайтесь контрабандой, закроем глаза. Сегодня в РФ официально поощряется контрабанда.

- Традиции-то сильные. Ребята, которые сейчас у руля в РФ, как раз с этого же и начинали в 90-е.

- Совершенно верно. Но я вам скажу более интересную вещь. Вы звоните мне из Эстонии. В канун очередной годовщины подписания мирного договора с ленинской Россией в 1920 году. И после него еще не было дипломатических отношений, но уже было открыто представительство советское. Леонид Красин занимался этим. И еще один очень интересный персонаж – Георгий Соломон. Он потом оставил очень интересные мемуары.

Так вот, еще до дипотношений в Эстонии было открыто представительство народного комиссариата внешней торговли. С одной стороны, это был центр чекистской разведки, а с другой - представительство российского «министерства контрабанды». Его так Красин и называл. Единственный человек, понимавший среди ленинской братвы, что такое крупная торговля. Потому что он был до революции одной из ключевых фигур компании Siemens в России. И это все так и шло через Эстонию.

Я буду об этом рассказывать в кинотеатре «Сыпрус» 16 марта.

- Как раз хотел спросить, что привезете в Таллинн?

- В первую очередь этот будут размышления о том, что стало сегодня с Россией, с людьми, с Европой. Буду рассказывать про людей, которые создавали ситуацию, которую мы все сегодня имеем. Ведь я очень многих из них знаю. В том числе будет про господина Путина, с которым я тоже знаком не понаслышке. Но не только об этом. Но и о других людях и историях, которые меня сегодня и в прежние годы поражали. И не только говорить будем, но и смотреть видео из моего архива. Весьма богатого за сорок пять лет работы. 

В названии мы обыгрываем слог «На»: Набутов, наброски, намеки, находки, наезды. Наброски - это один из форматов моих выступлений в нашем YouTube-канале «Набутовы». И вообще «На!» - это такое очень русское слово. Каждый использует его многажды в день. Иногда в обсценном исполнении, отправляя куда подальше того, кто не люб.

Плакат выступления Кирилла Набутова в Таллинне 16 марта 2024 года.
Плакат выступления Кирилла Набутова в Таллинне 16 марта 2024 года. Фото: Денис Бочкарёв / из личного архива Кирилла Набутова

Расскажу о том, что сегодня происходит в моей душе, в моей стране и там, где я сейчас нахожусь. Что будет дальше, какие-то прогнозы. Ну и, конечно, будет живой диалог с людьми, которые придут. И это очень важно - говорить друг с другом. Особенно когда над нами не будет висеть страха, что арестуют при выходе из кинотеатра. И мы сможем беседовать о вещах, которые нас всех волнуют.

И в том числе о главном вопросе о том, к чему это все придет. И к чему придем мы, где мы будем через год, через пять лет, через десять. И почему мы, я имею в виду Россию, оказались там, где оказались…

И в Эстонии об этом интересно говорить еще и потому, что эстонцы пожили и при Российской империи, и при советской. Я знал людей, застал в 60-е годы, будучи мальчиком, эстонцев, которые вернулись из сталинских лагерей после 20 лет.

В Отепя, где мы жили на даче, я видел этих людей и разговаривал с ними.

Или вот еще. Эстония была местом самой жуткой царской каторги. Об этом никто не задумывается вообще. Все говорят о Сибири. Но в Палдиски была очень страшная каторга. Вы знали об этом? Например, Салавата Юлаева, выдрав ему ноздри, отправили на каторгу именно в Палдиски. За восстание башкир против русских, против русской власти. Об этом тоже поговорим.

Задержание участника протестов в Башкортостане, январь 2024 года.
Задержание участника протестов в Башкортостане, январь 2024 года. Фото: Reuters/Stringer

- Как вы считаете, военная угроза, или гибридная угроза со стороны России для стран Балтии, нарастает?

- В разных больших и секретных кабинетах российского Генерального штаба лежат разные бумажки на разные случаи. На разные варианты. В том числе среди этих вариантов есть бумажки, касающиеся введения боевых действий на Балтийском театре боевых действий. Такие бумажки есть. И более того, в них постоянно вносятся всякие новые реалии, которые возникают в связи с войной.

Какая из бумажек будет пущена в ход, или будет похоронена, и начнется общий мир, будет зависеть от того, что будет происходить на поле боя в Украине.

И если Европа действительно едина настолько, что ей не помешают всякие вонючие Орбаны, абсолютно просто продажные твари.

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Если союзники по НАТО будут едины, то весь вопрос в том, на какой точке остановится война, и у кого будут более сильными позиции в этот момент на переговорах. Переговоры так или иначе все равно когда-нибудь начнутся.

А то, что бумаги есть, и в этих бумагах рассматриваются варианты введения войны на театре боевых действий под названием «Прибалтика», это никакой не секрет.

Могу сказать, что я разговаривал тут только что со своими друзьями в Риге, и они мне сказали, что несколько их знакомых, а это опытные взрослые люди, готовятся реализовывать свою латвийскую недвижимость, бизнес и уезжать.

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Понятно, что это страх. Но страх - один из главных мотиваторов жизни человека. Страх, голод и секс. Еще живы те, кто помнят, как Сталин подписывал соглашения о военных базах здесь. Многие тогда говорили, что это они будут сидеть тихо, что они нас защищать приехали. Все помнят, что было потом.

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- Тем, кто пойдет голосовать за Путина здесь, в Эстонии, имеет смысл что-то объяснять?

- Этим людям вы ничего не объясните. Они для себя все решили. Они твердо знают, кто их основной защитник. Для них это Путин, потому что для них Путин - это Россия. К сожалению, так устроен русский человек. Большая часть людей ассоциируют государство, родину, страну, народ с царем. «Мы, конечно, можем уехать, но он нас защитит, а этим даст просраться».

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- Почему люди не могут понять, что просраться Путин в первую очередь даст им самим? Наглядно же все показано на примере востока Украины.

- Этого они понять не могут. В голове сидит «великая нация». «Мариуполь? Потому что фашисты и предатели». Вот, что в головах. И ничего с этим вы не сделаете. Более-менее ясно для русского человека – удар дубиной по голове. Мы так устроены. Власть – это когда барин бьет палкой. Когда бьет, значит, власть настоящая. И если каждый человек, о котором будет известно, что он пошел через Нарову голосовать за Путина, получит год тюрьмы, или 3000 евро штрафа, или его лишают ВНЖ автоматом сразу, чтобы он тут же обратно пошел в Ивангород, вот тогда они могут задуматься.

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Но для таких мер нужно принять соответствующие законы. А тут все прекрасно понимают, что такой закон невозможен в демократии. И дальше люди пользуются преимуществами жизни в стране с рабочими демократическими процедурами, пользуются кайфами жизни в ухоженной дисциплинированной маленькой стране ЕС, но внутри остаются носителями той культуры. Не хочу сказать варварами.

Молодым проще. Не все, но многие изучали языки. Хотя есть и оголтелые националисты. Причем со всех сторон. Так было и всегда будет. Но в целом молодежь уже гораздо более умна.

Кирилл Набутов в большом интервью Rus.Postimees рассказал о том, что он привезет в Таллинн 16 марта, а заодно ответил на некоторые вопросы о прошлом, настоящем и будущем.
Кирилл Набутов в большом интервью Rus.Postimees рассказал о том, что он привезет в Таллинн 16 марта, а заодно ответил на некоторые вопросы о прошлом, настоящем и будущем. Фото: Денис Бочкарёв / из личного архива Кирилла Набутова

Молодежь выросла в государстве свободном, с возможностью поездить посмотреть мир. Молодежь в странах Балтии уже не так сильно зависит от русского языка. Да и смешанные браки есть.

А Путин - это прошлое. Его база и почва - это прошлое. В этом смысле есть надежда. Ему надо дать умереть. В целом надо дать умереть моему поколению. Только поймите меня правильно. Я никому не желаю смерти. Я о том, что будет после нас. Именно поэтому я против войны всегда.

Продолжим разговор 16 марта в кинотеатре Сыпрус.

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