«Я знал эстонцев, которые вернулись из сталинских лагерей»: Кирилл Набутов о Путине, Навальном, войне и будущем Балтии

А на нижнем этаже людям тоже есть, чего бояться. Например, живущему в поселке Харп (где в колонии был убит Навальный - прим.ред.). Ну, вылетит он с этой работы, а куда он пойдет? Там нет работы.

Механизм подчинения, в общем-то, понятен.

- О наградах на нижнем этаже не слышно. Но больших тюремных боссов Путин премировал сразу после смерти Навального.

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- Видел, да. Но этого генерала я не знаю. Я уже лет десять не был в этом ведомстве, не общался ни с кем. И дальше не важно, за что на самом деле его повысили. Народ будет трактовать однозначно - за Навального. Скажут: так вот, кто убийца.

Это, конечно, несерьезное наблюдение, но, когда я увидел его, подумал, что слово Держиморда к нему очень подходит. Символ полицейщины российской после Гоголя. Раскормленный, мордатый, толстый. Не хотелось бы употреблять слово «боров», но оно просится...

- Не завидуйте, скажут вам добрые люди.

- Я понимаю, что он не виноват, что он такой, что он просто любит пожрать вкусно.

- Юлия Навальная действительно может стать условной княгиней Ольгой, которая будет за мужика своего убитого мстить?

- Опять же, очень красивые слова. Я так не умею.

- Люди, знавшие Навального, говорят, что без заигрывания со сказками уже не получится справиться.