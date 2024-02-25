«Я знал эстонцев, которые вернулись из сталинских лагерей»: Кирилл Набутов о Путине, Навальном, войне и будущем Балтии

Спорт, политика и пропаганда. Прошлое, настоящее и будущее. Мир и война. Это лишь некоторые смысловые единицы, которые мы затронули в разговорe с известным журналистом Кириллом Набутовым накануне его приезда в Таллинн с публичной лекцией.
16 марта в Таллинне выступит тележурналист, видеоблогер, автор YouTube-канала «Набутовы» (400 тысяч подписчиков), продюсер-документалист и спортивный комментатор, который работал на 13-ти олимпийских играх и десятках чемпионатов мира, Кирилл Набутов.
Rus.Postimees хотел поговорить с известным профессионалом, который покинул Россию вскоре после начала войны, о целях его визита в столицу Эстонии, но жизнь внесла свои коррективы.
- Кирилл Викторович, для одних убийство Навального - это предсказуемый финал его возвращения в РФ. Для других - это переход на новый уровень восприятия власти Путина и иное отношение к ней. Якобы, прозреть могут даже путинисты. Вы к первым или ко вторым ближе?
- Переход на новый уровень восприятия власти… Красивые слова. Но речь идет об убийстве. Куда уж тут новее уровень, если два года идет война, которая убила десятки… Или уже сотни тысяч людей? Человек, который убил один раз - это убийца. И человек, который убил двадцать человек - убийца. И сто тысяч человек - убийца.
- Я про отношение обывателей к убийце.
- Наверное, какое-то количество людей, которые сомневались, задумывались, все ли правильно делает их любимая власть во главе с Путиным, теперь начнут колебаться. Возможно, для них смерть Навального станет еще одним подталкивающим фактором к тому, чтобы пересмотреть свое отношение.
Но большая часть людей - из той породы обывателей, не хотел бы употреблять слово «болото», которой, по большому счету, все равно. Услышав про все это, они еще больше закроются со словами «я не хочу про это ничего слышать, я иначе сойду с ума», «я маленький человек», «я живу обычной человеческой жизнью», «дайте мне жить», «перестаньте меня мучить, я ничего не понимаю». Они в любом случае не начнут кричать «долой» и выходить на улицы, как вышли жители Петрограда в 1917 году.