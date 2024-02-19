«Я продолжу дело Алексея Навального»: Юлия Навальная сделала заявление спустя четыре дня после убийства мужа

«Все эти годы я была рядом с Алексеем. Я была счастлива быть рядом с ним и поддерживать его. Но сегодня я хочу быть рядом с вами. Потому что я знаю, что вы потеряли не меньше, чем я», - обращается Юлия Навальная к сторонникам.

«Алексей умер в колонии после трех лет мучений и пыток. Он не просто сидел. Не сидел, как сидят другие. Его пытали. Его держали в карцере. В бетонной коробке. Пожалуйста, просто представьте. Это комната 6-7 квадратных метров. В ней нет ничего кроме табуретки, раковины, дырки в полу вместо туалета и кровати, которую пристегивают к стене. Чтобы на нее нельзя было прилечь. Кружка, книжка одна и зубная щетка. Больше ничего у него не было сотни дней. Над ним издевались. Отрезали от мира. Не давали ручку и бумагу, чтобы написать письмо мне, или нашим детям. Его морили голодом. Три года голода, а он не то, что не сдавался. Он все время поддерживал нас. Подбадривал, смеялся, шутил, воодушевлял. Ни на долю секунды не засомневался в том, за что он борется и ради чего страдает», - рассказывает Навальная о том, как сидел ее муж после возвращения в РФ в начале 2021 года.