Вдова Алексея Навального заявила, что продолжит дело своего убитого мужа, а убийцы лидера российской оппозиции будут названы поименно.
«Я продолжу дело Алексея Навального»: Юлия Навальная сделала заявление спустя четыре дня после убийства мужа
Юлия Навальная впервые сделала персональнео заявление на YouTube-канале «Алексей Навальный». Спустя четыре дня после убийства мужа она заявила, что продолжит его дело.
«Привет. Это Юлия Навальная. Сегодня в первый раз на этом канале я хочу обратиться к Вам. Меня не должно было быть на этом месте. Я не должна была записывать это видео. На моем месте должен быть другой человек. Но этого человека убил Владимир Путин. Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального.
Путин убил отца моих детей. Путин отнял самое дороге, что у меня было. Самого близкого и самого любимого человека. Но еще Путин отнял Навального у вас. Где-то в колонии на Крайнем Севере, за полярным кругом, в вечной зиме Путин убил не просто человека Алексея Навального. Он вместе с ним захотел убить наши надежды, нашу свободу, наше будущее, уничтожить и свести на нет лучшее доказательство того, что Россия может быть другой. Что мы сильные, что мы отважные, что мы верим и отчаянно боремся, и хотим жить по-другому», - говорит Юлия Навальная.
«Все эти годы я была рядом с Алексеем. Выборы, митинги, домашний арест. Обыски, задержания, тюрьмы. Отравление. Снова митинги. Аресты. И снова тюрьма. Вот наша последняя с ним встреча в середине февраля 2022 года. Наша последняя фотография. Ровно через два года Путин его убьет», - продолжает вдова лидера российской оппозиции.
«Все эти годы я была рядом с Алексеем. Я была счастлива быть рядом с ним и поддерживать его. Но сегодня я хочу быть рядом с вами. Потому что я знаю, что вы потеряли не меньше, чем я», - обращается Юлия Навальная к сторонникам.
«Алексей умер в колонии после трех лет мучений и пыток. Он не просто сидел. Не сидел, как сидят другие. Его пытали. Его держали в карцере. В бетонной коробке. Пожалуйста, просто представьте. Это комната 6-7 квадратных метров. В ней нет ничего кроме табуретки, раковины, дырки в полу вместо туалета и кровати, которую пристегивают к стене. Чтобы на нее нельзя было прилечь. Кружка, книжка одна и зубная щетка. Больше ничего у него не было сотни дней. Над ним издевались. Отрезали от мира. Не давали ручку и бумагу, чтобы написать письмо мне, или нашим детям. Его морили голодом. Три года голода, а он не то, что не сдавался. Он все время поддерживал нас. Подбадривал, смеялся, шутил, воодушевлял. Ни на долю секунды не засомневался в том, за что он борется и ради чего страдает», - рассказывает Навальная о том, как сидел ее муж после возвращения в РФ в начале 2021 года.
«Моего мужа было не сломить. И ровно поэтому Путин его и убил. Позорно, трусливо, так и не решившись взглянуть ему в глаза, или просто назвать его имя. И так же подло и трусливо они сейчас прячут его тело. Не показывают его матери. Не отдают. Жалко врут и выжидают, когда там исчезнут следы очередного путинского "Новичка"», - утверждает вдова убитого политика.
«Мы знаем из-за чего конкретно путин убил Алексея три дня назад. Мы скоро ыам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица. Но главное, что мы можем сделать для Алексея и для себя - это продолжать бороться. Больше, отчаяннее, яростнее, чем раньше. Я знаю, кажется, что больше уже невозможно. Но надо больше. Собраться всем вместе в один сильный кулак и ударить им по этому обезумевшему режиму, по Путину, по его друзьям, по бандитам в погонах. По ворам и убийцам, искалечившим нашу страну», - продолжает Юлия Навальная.
«Я знаю, я чувствую, что вас раздирает на части вопрос «ну зачем он вернулся?». Зачем добровольно бросился в лапы тех, кто его уже однажды почти убил? Зачем такая жертва? Ведь мог бы спокойно жить, заниматься собой, семьей. Мог не говорить, не расследовать, не выступать и не бороться. А он не мог. Алексей больше всего на свете любил Россию. Любил нашу страну, вас. Он верил в нас, в нашу силу, в наше будущее. В то, что мы достойны лучшего. Не на словах верил, а на деле. Настолько глубоко и искренне, что был готов отдать за это свою жизнь. И его огромной любви нам хватит, чтобы продолжить его дело», - заявила вдова Алексея Навального.
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