Военного вторжения российской армии в Эстонию, Латвию и Литву не будет, потому что вся Россия целиком не может быть самоубийцей. Но Россия будет наращивать гибридные атаки на регион, и Европе нужно быть готовой защищаться без поддержки США. Об этом Rus.Postimees рассказал латвийский бригадный генерал в отставке Карлис Креслиньш. Публикация посвящена второй годовщине начала полномасштабной войны в Украине.
«Нельзя допустить разделения внутри наших обществ». Генерал из Латвии о рисках Балтии на фоне преступлений РФ в Украине
Один из основателей Национальной академии обороны Латвии, начальник объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии и бывший депутат Сейма в интервью Rus.Postimees объяснил, почему Европа оказалась не готова к затяжной войне в Украине, и как этот конфликт влияет на безопасность стран Балтии.
- На ваш взгляд, безопасность Эстонии, Латвии и Литвы за два года войны в Украине выросла?
- Я бы сказал, что война в Украине - хороший урок для всех западных стран. НАТО, ЕС и условные страны Запада не были готовы к этой войне, которая затрагивает многие страны из этих организаций. Не были готовы и к тому, что в войне снова используются методы и оружие конвенциональной войны XX века.
Война в Украине также обозначила специфику войны XXI века. Дроны, сильный упор на гибридную войну и искусственный интеллект. СМИ, или средства массовой информации, по праву занимают почетное место в списке оружия массового поражения. Они не уничтожают людей физически, но уничтожают морально или превращают в зомби.
- В чем конкретно безопасность стран Балтии усилилась? А каких опасений, наоборот, стало больше?
- НАТО увеличило численность своих сил быстрого реагирования с 40 000 до 300 000 военнослужащих. НАТО и особенно странам Балтии необходимо проанализировать методы работы ВС РФ, уровень подготовки солдат и качество военной техники и вооружения. Понять мотивацию солдат к бою. В Балтийском регионе есть и дислоцируются подразделения стран НАТО и, например, контроль воздушного пространства является хорошим примером коллективной интеллектуальной (умной) обороны.
По моему субъективному мнению, открытого вторжения в страны Балтии и страны НАТО в целом, когда должна сработать 5-я статья устава НАТО о коллективной обороне, не будет. Скорее будут попытки разделить наши общества изнутри, использовать другие методы, которые уже опробованы в Украине. «Зеленые человечки», чтобы «спасти соотечественников».
- Что должны предпринять страны Балтии, чтобы быть готовыми к потенциальной войне с Россией? Сколько есть времени?
- Многое зависит от войны в Украине. Если Россия проигрывает войну, это одна ситуация. Если же НАТО и Запад в целом позволят войне затянуться на долгие годы, то ситуация будет совсем другая. Но, в любой ситуации, нам нужно быть способными объединять наши общества. Нельзя допустить серьезного разделения внутри обществ наших небольших стран.
Одновременно мы должны предотвратить раскол НАТО. Мы остаемся в безопасности, пока НАТО един, а его руководство выполняет свои обязательства и действует. Но - меньше говорит о своих действиях.
- Каких видов вооружений не хватает странам Балтии прежде всего, чтобы минимизировать последствия возможного вторжения в первые часы после атаки до подхода сил союзников?
- Я уже отмечал ранее, что вероятность прямой атаки на страны НАТО очень минимальна. Да, есть люди-самоубийцы, но вероятность, что на самоубийство готова вся страна, очень мала. Тем не менее страны НАТО должны сообща решать, где развивать тот или иной военный потенциал. Например, Латвия и другие страны Балтии способны подготовиться к разминированию на суше и на море.
- Вы можете оценить риск того, что ЕС опоздает с подготовкой возможной войны с Россией? Мы видим, что сегодня даже снаряды сделать - это огромная проблема. У России же их кратно больше.
- Да, есть такой риск. Первый вариант. Бизнес продолжает действовать в своих интересах. Влатси ЕС не могут им командовать, как, например, в России. ЕС может производить гораздо больше оружия и боеприпасов XX века, но запуск завода по производству требует времени и финансов, а для бизнеса главное - это возможность заработать деньги.
Второй вариант. Переход к войне XXI века в Украине. Это означает поставку Украине соответствующих самолетов и ракет XXI века, которые вынудят Россию отступить или покинуть украинскую территорию.
В 1996 году было заключено Будапештское соглашение, согласно которому Украина передает ядерное оружие России, а три великие державы - Россия, США и Великобритания - гарантируют неприкосновенность границ Украины. Время выполнять обязательства.
- Есть мнение, что Россия не будет заниматься фактическими военными операциями, а будет заниматься гибридными атаками. Командующий силами обороны Эстонии в январе сообщил, что Россия активизировала радиоэлектронную борьбу на Балтике. Это скорее про защиту от дронов, или это подготовка к действиям против Эстонии, Латвии и Литвы?
- Это уже методы ведения войны XXI века. Обе версии причин этих активностей России. Война в Украине показала, что роль дронов и других беспилотных аппаратов, в том числе подводных, в успешных военных операциях растет. И поэтому все больший вес в них приобретает радиоэлектронная борьба. Страны НАТО и, прежде всего, страны Балтии должны посвятить себя этим вопросам.
После Второй мировой войны мощь страны определялась наличием у нее ядерного оружия и его количеством. С появлением и развитием разведывательно-ударных комплексов (РУК), которые научились поражать цели с высокой точностью, роль ядерного оружия с военной точки зрения уменьшилась. Это привело к заключению множества соглашений об ограничении ядерных вооружений.
В отличии от многих стран Востока (Россия, Северная Корея и др.), Запад стремился к внедрению современных технологий в военную сферу. В интересах бизнеса даже предлагалось, например, относительно часто менять модели самолетов в авиации. Это можно наблюдать и в гражданском флоте. Но война в Украине ведется методами XX века.
- Вы какие выводы из всего этого делаете?
- Во-первых, мы доверяем НАТО. Ни одна страна или группа стран не сможет победить НАТО в войне XXI века. Поэтому государство-агрессор будет стремиться атаковать территорию НАТО так, чтобы атакованное государство не могло задействовать статью 5 НАТО. Когда ООН затрудняется назвать войну в Украине войной, а использует название, предложенное агрессором - специальная военная операция, то шансы доказать, что 5-я статья НАТО не может быть приведена в действие, реальны.
Поэтому в Латвии ранее была принята концепция всеобъемлющей национальной обороны, функционирование которой будет необходимо до срабатывания 5-й статьи НАТО. Эта решения должны стать основным направлением для укрепления физической обороны Латвии. Естественно, не забывая о вкладе Латвии в коллективную интеллектуальную оборону НАТО.
Мы должны помнить и знать опыт нашей собственной страны, например, перед Второй мировой войной внутренняя безопасность страны основывалась на деятельности 60-тысячной оборонной организации, которая не финансировалась даже военным министерством, получавшим тогда в среднем 25% национального бюджета.
Во-вторых, мы пытаемся найти дополнительные возможности для национальной обороны. Страны Балтии имеют опыт создания местных оборонных систем или подразделений: BALTBAT, BALTRON, BALTNET, Балтийский оборонный колледж и т.д.
Сейчас, в мирное время, мы формируем военные подразделения с другими странами НАТО. Эту тенденцию можно развивать и дальше. Однако я считаю, что ЕС должен создавать собственные боевые соединения. Не для того, чтобы дублировать НАТО, а для того, чтобы, как и США, стать существенной частью НАТО. Если руководство США решит сократить сотрудничество с ЕС, или если США придется сосредоточиться на других регионах, например, на проблемах Китая и Тайваня, Корей и т. д., то ЕС, возможно, придется больше самостоятельно заниматься решением своих военных проблем.