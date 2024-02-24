«Нельзя допустить разделения внутри наших обществ». Генерал из Латвии о рисках Балтии на фоне преступлений РФ в Украине

По моему субъективному мнению, открытого вторжения в страны Балтии и страны НАТО в целом, когда должна сработать 5-я статья устава НАТО о коллективной обороне, не будет. Скорее будут попытки разделить наши общества изнутри, использовать другие методы, которые уже опробованы в Украине. «Зеленые человечки», чтобы «спасти соотечественников».

- Что должны предпринять страны Балтии, чтобы быть готовыми к потенциальной войне с Россией? Сколько есть времени?

- Многое зависит от войны в Украине. Если Россия проигрывает войну, это одна ситуация. Если же НАТО и Запад в целом позволят войне затянуться на долгие годы, то ситуация будет совсем другая. Но, в любой ситуации, нам нужно быть способными объединять наши общества. Нельзя допустить серьезного разделения внутри обществ наших небольших стран.

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Одновременно мы должны предотвратить раскол НАТО. Мы остаемся в безопасности, пока НАТО един, а его руководство выполняет свои обязательства и действует. Но - меньше говорит о своих действиях.

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- Каких видов вооружений не хватает странам Балтии прежде всего, чтобы минимизировать последствия возможного вторжения в первые часы после атаки до подхода сил союзников?