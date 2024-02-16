Депортация россиян за незнание языка законна

Конституционный суд Латвии посчитал достаточным срок в два года, который был отведен россиянам обладателям ПМЖ для сдачи экзамена на знание латышского языка.

«КС также пришел к выводу, что если лицо не выполнило требования, установленные нормативными актами, чтобы получить законное основание для дальнейшего проживания в Латвии, то в отношении этого лица может быть издан приказ о выезде или принято решение о принудительном выдворении иностранца», - сообщает rus.tvnet.

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КС Латвии в своем решении отметил, что польза, которую общество извлекает из оспариваемых ограничений, направленных на укрепление национальной безопасности и государственного языка, перевешивает вред, причиненный правам и законным интересам индивида.

«Принимая во внимание тот факт, что принятие оспариваемой нормы было связано с начатой Россией войной в Украине и, следовательно, возможными рисками безопасности для латвийского государства, КС признал, что российские граждане не находятся в одинаковых и сопоставимых условиях со всеми другими иностранцами, получившими постоянные ВНЖ», - отмечает rus.tvnet.

В решение, где оценивалась конституционность языковых ограничений для граждан РФ, судьи КС Латвии в том числе сослались на вопросы безопасности. Суд подчеркнул, что Россия признана государством-спонсором терроризма и оспариваемая норма гарантирует, что ее граждане могут находиться на территории Латвии только в том случае, если они не угрожают безопасности государства.