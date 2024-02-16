Депортация граждан России, у которых есть постоянный вид на жительство в Латвии, но которые не сдали экзамен на знание латышского языка, законна. Решение принято Конституционным судом Латвии.
Депортация россиян за незнание языка законна
Конституционный суд Латвии посчитал достаточным срок в два года, который был отведен россиянам обладателям ПМЖ для сдачи экзамена на знание латышского языка.
«КС также пришел к выводу, что если лицо не выполнило требования, установленные нормативными актами, чтобы получить законное основание для дальнейшего проживания в Латвии, то в отношении этого лица может быть издан приказ о выезде или принято решение о принудительном выдворении иностранца», - сообщает rus.tvnet.
КС Латвии в своем решении отметил, что польза, которую общество извлекает из оспариваемых ограничений, направленных на укрепление национальной безопасности и государственного языка, перевешивает вред, причиненный правам и законным интересам индивида.
«Принимая во внимание тот факт, что принятие оспариваемой нормы было связано с начатой Россией войной в Украине и, следовательно, возможными рисками безопасности для латвийского государства, КС признал, что российские граждане не находятся в одинаковых и сопоставимых условиях со всеми другими иностранцами, получившими постоянные ВНЖ», - отмечает rus.tvnet.
В решение, где оценивалась конституционность языковых ограничений для граждан РФ, судьи КС Латвии в том числе сослались на вопросы безопасности. Суд подчеркнул, что Россия признана государством-спонсором терроризма и оспариваемая норма гарантирует, что ее граждане могут находиться на территории Латвии только в том случае, если они не угрожают безопасности государства.
«Следовательно, ограничение основных прав, содержащееся в оспариваемой норме, связано с необходимостью смягчения рисков безопасности и направлено на защиту демократического государственного строя и общественной безопасности», - сообщают наши латвийские коллеги журналисты.
Конституционный суд Латвии указал на то, что все решения о возможной депортации в связи с незнанием латвийского языка должны приниматься в индивидуальном порядке и они могут быть оспорены в судах, а значит, ограничительные нормы для граждан РФ соответствуют соответствующим положениям Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Требование к знанию латышского языка не чрезмерно, заявил журналист председатель Конституционного суда Латвии.
«Это проявление элементарного уважения иностранца к латвийскому государству и его культуре», - сказал после оглашения решения Алвис Лавиньш, который стал председатель латвийского КС минувшей осенью.
«Крайне разочарованы вердиктом Конституционного суда Латвии, признавшим миграционные поправки, грозящие депортацией тысячам российских граждан», - прокомментировали решение дипломаты РФ из посольства в Латвии.
В 2023 году стало известно, что Латвия приняла решение об аннулировании видов на жительство у 5000-6000 российских граждан. В августе прошлого года власти Эстонии сообщали, что не планируют массово лишать вида на жительство российских граждан по примеру Литвы и Латвии.
В декабре 2023 года премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила, что в правительстве ищут способы депортировать тех, кто решит получить гражданство РФ.
В 2024 году Владимир Путин заявил, что претензии к гражданам РФ в странах Балтии «напрямую» затрагивают безопасность России. После этого стало известно о том, что МВД РФ объявило в уголовный розыск целый ряд политиков Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Премьер Эстонии стала первым лидером иностранного государства, которого ищет МВД РФ. Не все опрошенные Rus.Postimees эксперты склонны воспринимать происходящее с усмешкой.
Ранее командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем допускал, что РФ может неприятно удивить страны Балтии уже в 2024 году.