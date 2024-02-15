- Действительно, место рождения Каи Каллас – Эстонская ССР. Это указано в карточке ее уголовного дела, которая стала доступна «Медиазоне». Невозможно утверждать обратное, это правда. И даже правда в данном контексте превращается в орудие зла.

- Вообще, в своей внешней и внутренней политике Кремль делает ставку не на экономические достижения, а на дезинформацию и пропаганду. Россия все превращает в средство идеологической и информационной борьбы.

Скриншот страницы с данными российского МВД о розыске премьер-министра Эстонии Каи Каллас, 13 февраля 2024. Фото: из личного архива авторов исследования издания "Медиазона"

- Вы сказали, что нужно продолжать демонтаж советских памятников. А как же идея, что борьба с памятниками – недостойное занятие? Вторжение России в Украину изменило это представление?

- Я бы в данном случае отталкивался от того контекста, в котором мы с вами находимся. Страны Балтии достаточно долго были оккупированы Советским Союзом, и за это время архитектурный облик городов и дизайн пространства в широком смысле слова значительно деформировались. Эхо этой деформации так или иначе остается и в других странах региона.

Памятники ставились без учета общественного мнения, как при монархии, чаще всего заведомо вопреки воле населения, которое интересовало власти только как объект репрессий. Тяжелое наследие должно не просто осмысляться, но и преодолеваться. Эти процессы происходили на различных скоростях в странах Центральной и Восточной Европы, усилились в 2014, затем в 2022 году, а в ближайшие годы они будут, несомненно, доведены до конца.

Памятник в польском Валбжихе незадолго до сноса в августе 2022. Фото: telegram