Утром 13 февраля стало известно, что в России объявлены в уголовный розыск государственные лица стран Балтии и Польши, причастные к демонтажу советских памятников. От Эстонии в списке оказались премьер-министр Кая Каллас и госсекретарь Таймар Петеркоп. Это первый такой случай в отношениях России с другими странами. Его реальный смысл специально для Rus.Postimees разъясняет эксперт Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий.
Кая Каллас в розыске ⟩ Политолог Игорь Грецкий: «Это сигнал о том, что Кремль не считает Эстонию суверенным государством» (1)
Публикация материалов, к которым получило доступ издание «Медиазона», имела ожидаемый резонанс. Кая Каллас назвала ордер на свой арест фиктивным и заверила, что это событие не повлияет на ее позицию и направление, которого придерживается Эстония. Депутаты Рийгикогу поддержали главу правительства и отметили, что ее деятельность заметна в России и вызывает ее раздражение. Но лишь евродепутат Урмас Паэт назвал случившееся жестом демонстративного пренебрежения к суверенитету Эстонии. Как политолог-международник, Игорь Грецкий призывает отнестись к такой трактовке со всей серьезностью.
- В истории с объявлением Каи Каллас и других первых лиц в российский розыск интересно, что все-таки имеется в виду. Это вовсе не абсурд, как можно было бы подумать. Какую политическую комбинацию разыгрывают предъявленные обвинения?
- Хотел бы обратить Ваше внимание на то, что объявление в розыск действующих политиков и должностных лиц стран Балтии и Польши Россия связывает с переносом памятников, установленных в эпоху советской оккупации. То есть Кремль оказывает грубое давление ради сохранения своего присутствия в идейно-информационном пространстве стран, где находятся эти памятники. Причем это присутствие в виде монументальной пропаганды ничего не стоит современной России, поскольку все памятники, о которых идет речь, были воздвигнуты десятилетия тому назад. Они как правило расположены в центральной части крупных городов и продолжают выполнять свою функцию.
- Да, это же в Таллинне бронзового солдата хотя бы на военное кладбище перенесли, а в Вене он стоит на Ринге, это самый центр, в Берлине – в Тиргартене и Трептов-парке, а стела с советским гербом в Будапеште – тоже историческая часть города.
- И вот что показательно. Российские дипломатические представительства за рубежом всегда крайне резко реагируют на предложения перенести советские памятники даже на военные кладбища или в музеи. Они прекрасно понимают, что, находясь в центре, памятники максимально эффективно ретранслируют месседжи о «российском величии». Мимо них каждый день проходят и проезжают сотни и тысячи обывателей. Люди ведь подсознательно склонны считать, что недостойным деятелям памятники не поставят. Дескать, коль скоро памятник стоит, значит тот, кому он посвящен, отметился чем-то благим и полезным. То есть, позиционируя себя наследницей СССР, Россия по сути кооптировала способы продвижения своего имиджа за рубежом.
- Конечно, вот и Путин в своем монологе Такеру Карлсону пару раз оговорился в духе: «Это была Россия, то есть Советский Союз».
- Именно поэтому Россия не идет ни на какие уступки в борьбе с советскими памятниками. И самое разумное, что можно здесь делать, - это продолжать усилия по полному удалению образцов советской монументальной пропаганды с центральных площадей городов.
Но есть и второй момент, который я бы отметил в связи с вашим вопросом. Объявив в розыск премьер-министра Эстонии, латвийских и литовских политиков, а также мэра польского города Валбжиха, где происходил демонтаж советского памятника, Кремль тем самым ещё раз дает понять, что не считает страны Центральной и Восточной Европы суверенными и рассматривает их как свою сферу влияния или «особых интересов».
- Действительно, место рождения Каи Каллас – Эстонская ССР. Это указано в карточке ее уголовного дела, которая стала доступна «Медиазоне». Невозможно утверждать обратное, это правда. И даже правда в данном контексте превращается в орудие зла.
- Вообще, в своей внешней и внутренней политике Кремль делает ставку не на экономические достижения, а на дезинформацию и пропаганду. Россия все превращает в средство идеологической и информационной борьбы.
- Вы сказали, что нужно продолжать демонтаж советских памятников. А как же идея, что борьба с памятниками – недостойное занятие? Вторжение России в Украину изменило это представление?
- Я бы в данном случае отталкивался от того контекста, в котором мы с вами находимся. Страны Балтии достаточно долго были оккупированы Советским Союзом, и за это время архитектурный облик городов и дизайн пространства в широком смысле слова значительно деформировались. Эхо этой деформации так или иначе остается и в других странах региона.
Памятники ставились без учета общественного мнения, как при монархии, чаще всего заведомо вопреки воле населения, которое интересовало власти только как объект репрессий. Тяжелое наследие должно не просто осмысляться, но и преодолеваться. Эти процессы происходили на различных скоростях в странах Центральной и Восточной Европы, усилились в 2014, затем в 2022 году, а в ближайшие годы они будут, несомненно, доведены до конца.
- В заключение – снова о беспрецедентном объявлении в розыск первых лиц других стран. Не является ли этот жест своего рода декларацией о намерениях? Мы это делаем, и значит, вы должны быть готовы к тому, что из этого следует?
- Конечно, это политический сигнал. Он транслируется уже долгое время и подразумевает, что Россия как «великая держава» имеет право контролировать территории, которые объявляет своими и которые считает недостаточно суверенными в настоящий момент. Если в розыск объявлены первые лица стран, которые находятся на этих территориях, то это четкое выражение угрозы. Как только Кремль сочтет, что объекты его политических месседжей достаточно ослаблены, он переходит к агрессивным действиям. На примере Грузии и Украины мы в этом уже убедились.
- Но ведь Грузия и Украина не входили и не входят в более широкие общности, в отличие от стран Европы – членов НАТО? То есть Россия не обратит внимание на это обстоятельство?
- Да, статья 5 Вашингтонского договора предусматривает гарантии безопасности всех членов НАТО. Однако Россия считает, что на «коллективном Западе» самым слабым звеном является США и если дееспособность Вашингтона станет ограниченной, то остальное само развалится. Затянувшиеся дискуссии в Конгрессе США относительно продолжения помощи Украине только убеждают Россию в правильности своего курса. Если в этом году к власти придет «рыжий лебедь», как там называют Дональда Трампа, то это самым разрушительным образом скажется на состоянии всего Североатлантического Альянса.
И во-вторых, Россия вовсе не обязательно будет действовать так же, как она действовала в Грузии и действует в Украине. Россия не может не учитывать членства той или иной страны в НАТО и поэтому будет действовать гибридными способами. Прежде всего - в киберпространстве и в информационном поле, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри стран и затем воспользоваться результатами своих усилий Другими словами, членство стран Балтии в НАТО меняет исходные диспозиции Москвы в плане тактики. Но не стратегии.
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