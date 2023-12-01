Каллас подтвердила: в правительстве ищут способы депортировать тех, кто решит получить гражданство РФ

Она также отмечает, что Департамент полиции и погранохраны обязан расследовать, не является ли это заявлением о поддержке терроризма и деятельности Российской Федерации, а также деятельности, направленной против Эстонии и наших союзников.

Правовая основа есть: угроза безопасности

Каллас напоминает, что Эстония является демократической страной, и аннулирование вида на жительство долгосрочного жителя осуществляется в соответствии со статьей 241 Закона об иностранцах, в которой законодатель подтвердил, что вид на жительство долгосрочного жителя может быть аннулирован, если иностранец представляет угрозу общественному порядку и национальной безопасности.

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Каждый случай рассматривается индивидуально

Реализация Закона об иностранцах в Эстонии организуется Министерством внутренних дел, и на основании закона Департамент полиции и погранохраны принимает решение об аннулировании вида на жительство долгосрочного жителя, учитывая риски, связанные с лицом, принимающим во внимание продолжительность пребывания иностранца в Эстонии, возраст иностранца, последствия аннулирования вида на жительство долгосрочного жителя для иностранца и членов его семьи, а также связь с Эстонией и страной происхождения.

«Поэтому каждая процедура индивидуальна и основана на оценке опасности, исходящей от конкретного человека, - говорит Каллас. - В ситуации, когда получение человеком российского гражданства является явным сигналом поддержки терроризма и действий Российской Федерации против Эстонии и наших союзников, безусловно, необходимо рассмотреть вопрос о пригодности этого человека к жизни в демократической и соблюдающей права человека стране».

Официальная позиция правительства

Каллас подтвердила, что заявление Ляэнеметса о поисках способа депортации тех, кто решит получить гражданство РФ - официальная позиция правительства.