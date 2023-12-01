В начале ноября министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что ищет способы высылать из страны тех, кто решит получить российское гражданство. В письме к премьер-министру Кае Каллас (Партия реформ) член Рийгикогу Александр Чаплыгин (Центристская партия) утверждает, что это заявление вызвало беспокойство у многих жителей Эстонии и задается вопросом, есть ли у этого решения правовая основа.
Каллас подтвердила: в правительстве ищут способы депортировать тех, кто решит получить гражданство РФ
Среди прочего Чаплыгин спрашивает, является ли мнение Ляэнеметса официальной позицией правительства и если нет, может ли премьер его официально опровергнуть.
Важен контекст
Каллас напомнила, что Российская Федерация нарушила все принципы международного права, напав на государство и народ Украины. Рийгикогу и Совет Европы признали режим Российской Федерации поддерживающим терроризм, а саму Российскую Федерацию - государством, поддерживающим терроризм.
По ее словам, в этом контексте необходимо учитывать и другие аспекты того, как Российская Федерация хочет подорвать безопасность Эстонии и наших союзников.
«Например, Российская Федерация практиковала нападения на страны Балтии («Запад») в ходе военных учений, постоянно представляет враждебные и ложные повествования о западных странах по официальным каналам или совсем недавно снова начала организовывать въезд нелегальных мигрантов в Европейский союз», - говорит премьер-министр.
Возьмешь российское гражданство - готов вступить в российскую армию
По мнению Каллас, учитывая, что через независимые СМИ человек, долгое время проживший в Эстонии, имел возможность составить истинное представление о нападениях России на Украину и об отношении свободного, демократического мира к нападениям России на Украину и при этом добровольно решил принять российское гражданство, это явный сигнал, который эстонское государство не может игнорировать.
«Кроме того, тот факт, что человек, проживавший в Эстонии, решает получить гражданство Российской Федерации в то время, когда Российская Федерация нападает на украинское государство и народ, свидетельствует о том, что в случае необходимости в рамках мобилизации он готов вступить в армию Российской Федерации и участвовать в нападениях на Украину. Это уже угроза безопасности Эстонской Республики и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать», - отвечает Каллас.
Она также отмечает, что Департамент полиции и погранохраны обязан расследовать, не является ли это заявлением о поддержке терроризма и деятельности Российской Федерации, а также деятельности, направленной против Эстонии и наших союзников.
Правовая основа есть: угроза безопасности
Каллас напоминает, что Эстония является демократической страной, и аннулирование вида на жительство долгосрочного жителя осуществляется в соответствии со статьей 241 Закона об иностранцах, в которой законодатель подтвердил, что вид на жительство долгосрочного жителя может быть аннулирован, если иностранец представляет угрозу общественному порядку и национальной безопасности.
Каждый случай рассматривается индивидуально
Реализация Закона об иностранцах в Эстонии организуется Министерством внутренних дел, и на основании закона Департамент полиции и погранохраны принимает решение об аннулировании вида на жительство долгосрочного жителя, учитывая риски, связанные с лицом, принимающим во внимание продолжительность пребывания иностранца в Эстонии, возраст иностранца, последствия аннулирования вида на жительство долгосрочного жителя для иностранца и членов его семьи, а также связь с Эстонией и страной происхождения.
«Поэтому каждая процедура индивидуальна и основана на оценке опасности, исходящей от конкретного человека, - говорит Каллас. - В ситуации, когда получение человеком российского гражданства является явным сигналом поддержки терроризма и действий Российской Федерации против Эстонии и наших союзников, безусловно, необходимо рассмотреть вопрос о пригодности этого человека к жизни в демократической и соблюдающей права человека стране».
Официальная позиция правительства
Каллас подтвердила, что заявление Ляэнеметса о поисках способа депортации тех, кто решит получить гражданство РФ - официальная позиция правительства.
«Я могу заверить вас, что министр внутренних дел представляет официальную позицию правительства, которая основана на безопасности и выживании Эстонии, на основе принятых Рийгикогу законов, в том числе Закона об иностранцах, и отзыву долгосрочного вида на жительство предшествует индивидуальная процедура, в ходе которой в соответствии с законом определяется, представляет ли иностранец угрозу для общественного порядка и безопасности Эстонской Республики», - заявила Каллас.