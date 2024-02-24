«Мы возвращаемся в мир, где людям надо смотреть через прицел»: как изменились военные риски для Эстонии после 24 февраля 2022 года

- Мы видим, что по-прежнему Европа очень неохотно признает, что мир изменился, что мы, к сожалению, идем не вперед, а назад. Возможно, ходим по спирали. Тем не менее, мы уходим от мира, где вроде как все друг друга любили, и возвращаемся в мир, где людям надо опять учиться смотреть через прицел. Это неприятно, но это делать придется. Валовый продукт объединенной Европы примерно в 10 раз больше российского. И это без Америки и Канады. И этим соотношением, в общем-то, все сказано. Европе нужно мобилизовать одну десятую от тех мощностей, которые мобилизует Россия, чтобы быть на равных.

Однако пока эти решения в Европе не приняты. Чтобы обеспечить победу Украине или хотя бы обеспечить собственный мир и безопасность, если Украина проиграет, в любом случае придется принимать решения о запуске определенных механизмов. Наличие ресурса будет играть главную роль, а не политическая воля как таковая. И время пока не упущено.

- Да, Европа в 10 раз сильнее России экономически, но цена жизни солдата в ЕС и в РФ отличается примерно на тот же порядок. Разве это не компенсирует проблемы России на поле боя?