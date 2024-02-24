К концу второго года полномасштабной войны в Украине политики и военные ЕС все чаще говорят о вероятности ударов РФ по НАТО. Rus.Postimees поговорил с экспертом из Хельсинки о рисках для Эстонии. Публикация посвящена второй годовщине войны в Украине.
«Мы возвращаемся в мир, где людям надо смотреть через прицел»: как изменились военные риски для Эстонии после 24 февраля 2022 года
Директор исследовательской программы по России, восточному соседству ЕС и Евразии финского Института международных отношений Аркадий Мошес в разговоре с Rus.Postimees прокомментировал волну алармистских заявлений экспертов, политиков и военных из разных стран ЕС о том, что Россия готовится к войне с НАТО, а страны Балтии могут стать местом, где Кремль проверит альянс на прочность.
- Аркадий Львович, различные эксперты и политики в последние месяцы регулярно говорят о том, что Россия будет готова напасть на страны Балтии уже через несколько лет. За два года войны в Украине безопасность стран ЕС и, в частности, Эстонии и других стран Балтии действительно выросла, или все же уменьшилась?
- Безопасность Эстонии выросла. Вступление Финляндии в НАТО и весьма вероятное скорое вступление Швеции усиливают оборонный потенциал блока на северном фланге. Безусловно, тот фактор, что НАТО здесь окрепло, будет служить сдерживающим фактором для России. Хотя российский военный потенциал и не уничтожен, как многие эксперты поспешили заявить в 2022 году, он ослаб. Ударный кулак России выглядит уже совершенно не так, как два года назад. Поэтому если даже мы примем во внимание новую волну алармистских заявлений, зазвучавшую в европейских столицах, нужно помнить, что России в любом случае понадобится несколько лет после завершения боевых действий в Украине для восстановления своих военных возможностей.
Те эксперты и политики, которые в Европе сегодня громко говорят о рисках со стороны РФ, повторяя друг друга, движимы различными мотивами. С одной стороны, поднимать эту тему правильно. Потому что 30 лет было принято отмахиваться от любых разговоров даже о потенциальном росте военных угроз со стороны России. Это сыграло очень плохую роль для западных стран в плане оценки ситуации в сфере безопасности. Принято было считать, что все воинственные заявления Путина делаются исключительно для внутренней аудитории.
И вот теперь, после 30 лет постмодерна, когда война на континенте считалась немыслимой, Европе надо возвращаться куда-то назад, в эпоху модерна, и признавать, что военная сила вновь играет существенную роль в существовании государств как таковых. Хотя более-менее точно оценить масштаб рисков в настоящий момент мы не можем. Потому что продолжается война в Украине, где сжигаются большие ресурсы России.
С другой стороны, о рисках войны в демократиях Европе заговорили, потому что в обществе нарастает беспокойство, и если ты не заговоришь на эту тему, то заговорит твой политический оппонент, и ты проиграешь. Сегодня садиться на этого конька выгодно. Для кого-то это экономические ресурсы, для кого-то карьерный рост. То есть мы имеем дело с комбинацией реальных проблем и моды. И хорошо бы научиться их разделять.
- Расширение НАТО как сдерживает, так и провоцирует. Создание новых воинских соединений российской армии на северо-западе РФ, о чем было объявлено после вступления Финляндии в НАТО, не несет рисков для Эстонии?
- Что будет через 5-10 лет, поэтому я не знаю. Это все, опять-таки, будет зависеть от того, как и чем закончится война в Украине. Если она вообще закончится за это время. Эта ключевая переменная, значение которой нам неизвестно. Но все, что касается решений о создании новых российских армий и воинских частей на Балтике, выглядит гладко только на бумаге. Россия сейчас сталкивается с серьезными проблемами обеспечения фронта живой силой. Без дальнейшей мобилизации наращивание возможностей на фронте в Украине и одновременное создание новых частей вдоль той же финской границы не выглядит настолько беспроблемным делом, как об этом говорится в Москве.
Даже если Украина проиграет войну в течение ближайшего года, совсем необязательно, что в Кремле будут приняты решения о нападении на страны Балтии. Всем очевидно, что разница между войной в Украине и потенциальным военным конфликтом с НАТО огромная. Одно дело воевать с партнером НАТО и совсем другое - с членом блока, перед которым у его союзников есть договорные обязательства.
Тем более, что на севере от Эстонии теперь находится не просто еще одно присоединившееся к НАТО государство. Финляндия – серьезная по европейским меркам военная сила. Страна была давно совместима с натовскими механизмами, была активна в плане перевооружения и подготовки резервов. В отличии от вступления самих стран Балтии в НАТО в 2004 году, которое было шагом политическим, а в собственно военном плане вообще ничего не происходило до российско-грузинской войны 2008 года и очень мало происходило до аннексии Крыма в 2014 году, со вступлением Финляндии и Швеции такого не будет.
Будет проходить быстрая и интенсивная интеграция этих стран в механизмы НАТО и выработка алгоритмов, как нужно действовать в случае конфликта. То, что сейчас финские военные летчики полетели в Румынию - это знаково. Помощь, но заодно и отработка действий в общенатовском контексте, не бумажное планирование, а конкретная работа.
- Кто кого догоняет сейчас? Бюджет России фактически стал бюджетом военного времени. Военное производство там разворачивается небывалое за треть века после СССР.
- Мы видим, что по-прежнему Европа очень неохотно признает, что мир изменился, что мы, к сожалению, идем не вперед, а назад. Возможно, ходим по спирали. Тем не менее, мы уходим от мира, где вроде как все друг друга любили, и возвращаемся в мир, где людям надо опять учиться смотреть через прицел. Это неприятно, но это делать придется. Валовый продукт объединенной Европы примерно в 10 раз больше российского. И это без Америки и Канады. И этим соотношением, в общем-то, все сказано. Европе нужно мобилизовать одну десятую от тех мощностей, которые мобилизует Россия, чтобы быть на равных.
Однако пока эти решения в Европе не приняты. Чтобы обеспечить победу Украине или хотя бы обеспечить собственный мир и безопасность, если Украина проиграет, в любом случае придется принимать решения о запуске определенных механизмов. Наличие ресурса будет играть главную роль, а не политическая воля как таковая. И время пока не упущено.
- Да, Европа в 10 раз сильнее России экономически, но цена жизни солдата в ЕС и в РФ отличается примерно на тот же порядок. Разве это не компенсирует проблемы России на поле боя?
- Россия и Западная Европа живут в разных исторических временах. Безусловно, разница в отношении к человеческой жизни - очень серьезный фактор. Из-за этого Европе труднее обеспечить свои армии живой силой. Это правда. Но это лишь означает, что на свою армию нужно будет тратить больше денег, чтобы обеспечить солдат тем оружием, которое даст превосходство на поле боя. И это не невозможно. Это как раз вещи, которые можно посчитать с калькулятором. И на это в Европе ресурсы будет проще найти, чем на гробы, могилы и страховые выплаты семьям погибших. Проще прежде всего психологически.
Все разговоры о том, что у Европы нет денег на оборону, это все от лукавого. Украине ЕС сейчас дает 50 миллиардов евро. 17 в виде грантов и 33 в виде кредитов. Но вспомните, сколько было потрачено на COVID. По некоторым оценкам в одной Германии - 200 миллиардов евро в год. Да, это привело к экономическим сложностям. Но это не конец света. Вспомните, сколько стоило спасение экономики Греции несколько лет назад. Это цифры, которые на порядок больше трат на помощь Украине. Так что найти ресурсы на оборону в ЕС можно.
- Новые политики Европы это осознают?
- Возраст и даже опыт тут не имеют особого значения. Проблема в том, что некоторые партии, которые пришли к власти в своих странах в последние годы, хотят и во власти вести себя как популисты. Трудно сказать, как они в реальности воспринимают риски.
Так сложилось, что вступление Финляндии в НАТО произошло за счет изменения настроений общества. Общество продиктовало политикам, а не наоборот. Политики, некоторые, по крайней мере, наоборот, пытались до последнего усидеть на старом заборе. И даже те, кто давно был за вступление в НАТО, ждали разворота общественного мнения. Только когда это мнение в течение года резко поменялось и число сторонников вступления в НАТО выросло с 25% до 75%, стало ясно, что стоять на пути у этого процесса невозможно.
Многие политики в Европе сегодня не являются лидерами, они не формируют общественное мнение, а идут за ним. Поэтому есть правый популизм, есть левый популизм, есть пацифистский популизм. Это все будет мешать. Но чем дольше идет война в Украине, тем яснее будут становиться контуры того, что сделать просто необходимо. И что без этого рассчитывать на обеспечение собственной безопасности и сохранение мира в Европе будет просто невозможно.
- Командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что в 2024 году Россия активизировала радиоэлектронную войну в регионе. Глушат GPS. На ваш взгляд, эти активности России говорят лишь о поисках защиты от дронов, которые долетают уже до портов России на Балтике, или это нечто большее?
- Дроновая угроза, конечно, играет определенную роль. Но в более общем плане всем понятно, что именно потому, что военные действия России против НАТО - вещь очень рискованная, в течение какого-то времени Россия будет вкладывать ресурсы именно в гибридные формы давления на страны НАТО. История с глушилками радиосигналов - один из таких инструментов, наряду с проблемой беженцев на финской границе и хакерскими атаками.
Россия пользуется теми средствами, которые у нее есть. Какие-то из них легитимны, какие-то нет. В известной степени, это подмена реальной военной угрозы на тот период, пока военную угрозу представить высоковероятной не получится. Держать в напряжении, заставить тратить деньги.
Но думаю, что если проблемы с возможными военными рисками для Эстонии понимают журналисты Postimees, то профессиональные военные тем более в курсе и размышляют над ответными мерами. Опыт показал, что Украина в феврале 2022 вступила в войну с устаревшим советским арсеналом, а через 10 месяцев имела на вооружении Patriot. Страны НАТО пройдут этот путь гораздо быстрее, если возникнет необходимость.