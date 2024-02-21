Россия будет готова напасть на Эстонию к концу следующего президентского срока Путина. Об этом глава МИД Эстонии сказал в интервью польской прессе.
«Мы должны подготовиться к нападению России»: Маргус Цахкна рассказал, сколько лет есть у Эстонии на усиление обороны (1)
Маргус Цахкна прокомментировал сообщения эстонской разведки о том, что Россия нападет на страны НАТО в течение нескольких лет, если победит в Украине. Журналисты попросили объяснить природу этих страхов с учетом того, что российской армии потребовался год, чтобы заполучить сравнительно небольшой населенный пункт Авдеевка в Украине.
«Это не страх, а реальность. Будучи министром обороны в 2016-2017 годах, я знал, что по ту сторону границы у нас более 100 тысяч человек. Российские солдаты были готовы напасть на Эстонию в любой момент. Сегодня их уже нет. Они воюют в Украине. Так что можно буквально сказать, что вместо нас воюют украинцы», - ответил Цахкна.
По его оценкам, на подготовку к обороне у Эстонии есть не более пяти лет. В 2029 году будет заканчиваться пятый президентский срок Владимира Путина.
«У России есть план воссоздать эти силы и даже удвоить их численность. На это у нее уйдет три, может быть, пять лет. Но она это сделает, потому что российская военная машина работает эффективно и производит большое количество боеприпасов и оружия. Путин - военачальник. Ему нужна война, это будет его наследие. Поэтому мы должны подготовиться к нападению России», - добавил глава МИД Эстонии.
При этом Маргус Цахкна не уверен, что с гипотетической военной агрессией Путина в нашем регионе удастся справиться теми силами, которые есть у союзников на Балтике.
«Он захочет испытать НАТО, и если он победит, система безопасности рухнет для всех нас. Поэтому мы должны абсолютно поддерживать друг друга. Финляндия вступила в НАТО, вскоре за ней последует Швеция. Балтийское море становится внутренним морем альянса. Мы инвестируем в оборону. Будет ли этого достаточно, чтобы сдержать Путина, чтобы он не посмел нанести удар? Это фундаментальный вопрос, который стоит перед нами», - пояснил Маргус Цахкна.
Вместе с тем, он не сомневается, что, несмотря на отсутствие скоростной автомагистрали между Таллинном и Польшей, Эстония сможет оперативно принять союзнические войска.
«Шоссе не строили, потому что оно никогда не было приоритетом. Это проект, реализуемый тремя странами, и в результате ни одна из них не почувствовала за него ответственности. Но порты у нас есть, войска будут быстро переброшены для отражения возможного российского вторжения, - уверен Маргус Цахкна. - Альянс с самого начала будет защищать каждый миллиметр нашей земли. Вот почему у нас в наших странах становится все больше сил союзников, и именно поэтому мы строим сеть бункеров на эстонско-российской границе».
В том же интервью глава МИД Эстонии выразил уверенность, что Путин не станет использовать ядерное оружие, т.к. у него сохранились «остатки рационального мышления».
Подробности о строительстве пояса обороны вдоль границ с Россией ранее в студии Postimees рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.