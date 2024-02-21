Маргус Цахкна прокомментировал сообщения эстонской разведки о том, что Россия нападет на страны НАТО в течение нескольких лет, если победит в Украине. Журналисты попросили объяснить природу этих страхов с учетом того, что российской армии потребовался год, чтобы заполучить сравнительно небольшой населенный пункт Авдеевка в Украине.

«Это не страх, а реальность. Будучи министром обороны в 2016-2017 годах, я знал, что по ту сторону границы у нас более 100 тысяч человек. Российские солдаты были готовы напасть на Эстонию в любой момент. Сегодня их уже нет. Они воюют в Украине. Так что можно буквально сказать, что вместо нас воюют украинцы», - ответил Цахкна.

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По его оценкам, на подготовку к обороне у Эстонии есть не более пяти лет. В 2029 году будет заканчиваться пятый президентский срок Владимира Путина.

«У России есть план воссоздать эти силы и даже удвоить их численность. На это у нее уйдет три, может быть, пять лет. Но она это сделает, потому что российская военная машина работает эффективно и производит большое количество боеприпасов и оружия. Путин - военачальник. Ему нужна война, это будет его наследие. Поэтому мы должны подготовиться к нападению России», - добавил глава МИД Эстонии.

Маргус Цахкна (в центре) на пресс-конференции в 2023 году. Фото: Mihkel Maripuu